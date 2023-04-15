5 удивительных музыкальных стартапов: от обучения до ментального здоровья

Источник материала: ProBusiness

Сегодня музыка — не просто распространенное хобби, а полноценная индустрия. Каждый день открываются десятки, если не сотни музыкальных стартапов по всему миру. От обычных агрегаторов музыкальных новинок до библиотек звуков. Поэтому в партнерстве с сервисом МТС Music мы решили рассказать вам о пяти самых стабильных, успешных и необычных стартапах из мира музыки.



Тимур Вычужанин

Музыкальный критик

Epidemic Sound

Год основания: 2009

— Начнём с одного из самых известных и самых успешных музыкальных стартапов за всю историю. Epidemic Sound — это шведская компания, главный офис которой находится в Стокгольме. У людей, стоящих у истоков стартапа, появилась, казалось бы, довольно простая, даже очевидная, на первый взгляд, идея — создать библиотеку звуков, которыми смог бы пользоваться любой желающий. Причины понятны — тогда все активнее начали появляться площадки для создания видео, а различные правообладатели стали гораздо пристальнее следить за тем, чтобы никто не использовал принадлежащую им музыку без разрешения.

Как работает Epidemic Sound? Они приобретают все необходимые лицензии на музыкальные треки, звуки и прочий аудио-контент, чтобы любой желающий, например, ютубер мог использовать их в своих видео без опасения получить страйк из-за нарушения авторских прав. Сервис быстро набрал популярность и сегодня Epidemic Sound является одной из самых популярных площадок такого рода.





По последним данным, стоимость компании, которая стартовала как локальный шведский проект, оценивается приблизительно в $ 1,2 млрд. Спокойная история успеха, которая во многом базируется на репутации, ведь случаев, когда Epidemic Sound подводили своих пользователей, за долгие годы существования компании практически нет.

Yousician

Год основания: 2010

Еще один достаточно известный стартап родом из Скандинавии. Финский Yousician начался в рамках программы Университета Аало, которая предлагала первоначальное финансирование и возможности для роста стартапов своих студентов. Подобные программы существуют во многих университетах мира, чтобы привлекать дополнительные инвестиции в страну, а также давать молодежи возможность проявить себя и сделать окружающий мир лучше. Первоначально Yousician был известен как Ovelin.

Это образовательная платформа, которая позволяет вам обучаться игре на различных музыкальных инструментах. За платную подписку (есть также бесплатный тариф, но возможностей в нем гораздо меньше) вы получаете доступ к различным форматам уроков, каждый из которых был разработан профессиональными преподавателями специально для Yousician.





При этом изначально пользователи также могли добавлять контент сами, чтобы делиться своими успехами, однако с ростом популярности приложения количество пользовательского контента стало чрезмерным — и руководство компании решило убрать эту возможность.

Сейчас Yousician является одной из самых популярных образовательных платформ для тех, кто хочет заниматься музыкой. За годы существования компания, начавшаяся как студенческий проект, не раз получала различные престижные премии в области цифровых образовательных услуг.

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Stage11

Год основания: 2022

То, чем занимается Stage11, описать достаточно трудно. Этот французский стартап, запустившийся совсем недавно, ставит перед собой весьма амбициозную задачу — предоставить всем любителям музыки совершенно новый опыт от взаимодействия с этим видом искусства. Проект использует целый ряд технологий, среди которых есть и VR.





Что же из себя представляет продукт, предлагаемый Stage11? В первую очередь, это набор интерактивных приключений (фактически, игр или игровых сессий) с участием любимых многими музыкантов. Звучит достаточно просто, ведь нечто подобное мы уже могли видеть в Fortnite — игре, которая уже давно задает моду в плане интерактивных развлечений и взаимодействия видеоигр с реальным миром. Однако задумка Stage11 куда более грандиозна, чем отдельные ивенты в рамках игры. Они хотят создать метавселенную. То есть они разрабатывают виртуальный мир, в котором не только будет звучать лицензированная музыка, но и в реальном времени с игроками будут взаимодействовать виртуальные аватары известнейших музыкантов. Так, в проекте уже приняли участи Дэвид Гетта, Снуп Догг и Akon. При этом коллекционные предметы, которые можно будет собирать на виртуальных просторах метавселенной Stage11, будут являться NFT, что еще больше интегрирует проект в реальный мир.

Задумка действительно крайне необычная и захватывающая, но, что важнее, она соответствует духу времени, ведь сегодня многие артисты ищут возможности выхода на некий новый уровень качества для своих шоу. И виртуальное пространство вполне может стать полезным инструментом, ведь там реализовать даже самые фантастические идеи гораздо проще.

Starmony

Год основания: 2019

Сегодня выбор приложений для создания музыки огромен. Даже уже упомянутый Yousician включал ранее функционал для записи собственных аудидорожек или музыкальных видео. Однако с этим разнообразием есть одна проблема: почти все приложения или программы, которые можно найти, делятся на две условные категории.

Первая — простые мобильные приложения, в которых крайне ограничен функционал. Вы можете там быстро подредактировать дорожки, возможно, даже сделать простое сведение, но на этом все. Именно для создания музыки такие приложения подходят крайне редко.

Вторая же группа — полноценные программы для создания музыки в духе FLstudio, Cubase и так далее. Их недостаток в том, что для многих пользователей они, во-первых, недоступны, потому что являются платными и достаточно дорогими, во-вторых, сложны, ведь имеют загруженный интерфейс. Чтобы научиться в совершенстве пользоваться этими программами уйдут месяцы, а далеко не у всех людей желание попробовать себя в музыке заходит так далеко.





Starmony — это стартап, который призван объединить эти группы, взяв все лучшее из обоих миров. От доступных мобильных приложений они берут простой и понятный интерфейс, с которым несложно разобраться за часик-другой, а от условного Cubase — широчайший спектр возможностей для редактирования и записи аудио-дорожек. По личному опыту пользования различными программами для создания музыки могу сказать, что Starmony это действительно очень большой шаг вперед в плане доступности и удобства.

SoundMind

Год основания: 2019

Для многих людей в последнее время стала актуальной проблема ментального здоровья. Причин много: темп жизни в городах, постоянные переработки и так далее.

Неудивительно, что на этом фоне стали появляться различные стартапы, так или иначе создающие продукт, призванный помочь нам сохранить или восстановить моральные силы. SoundMind — один из них. Хотя сфера применения этого приложения гораздо шире.





Фактически, SoundMind представляет из себя музыкальную библиотеку с искусственным интеллектом, который помогает вам подобрать плейлист в соответствии с желаниями. Хотите успокоиться, сосредоточиться, помочь своим ученикам расслабиться перед сложной контрольной работой? Для всех этих целей у SoundMind есть своя музыка. И, судя по отзывам, а также тому, что инвестиции в компанию увеличиваются, это приложение людям действительно помогает справиться с эмоциями и переживаниями.