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Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой

16.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Воскресением Христовым, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

«Пасха – это праздник, который объединяет людей, наполняет их сердца особой энергией, жизнелюбием и состраданием к ближнему, несет свет добра и надежды», –говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал, чтобы молитвы патриарха укрепляли единство братских народов. «Православие, находясь на переднем крае защиты традиционных нравственных ценностей, дает всем верующим духовный компас и смысл жизни», – добавил белорусский лидер.

Ранее патриарха Кирилла с Пасхой поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин. В телеграмме председатель правительства отметил, что Русская православная церковь ведет большую работу по укреплению духовно-нравственных ценностей в нашей стране. Многое делает для сохранения гражданского мира и согласия. Он выразил искреннее признание и уважение плодотворной миротворческой, социальной и просветительской деятельности церкви, опирающейяся на традиции милосердия, сострадания и человеколюбия.



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Президент Беларуси отметил, что это праздник, который объединяет людей, наполняет их сердца особой энергией, жизнелюбием и состраданием к ближнему.
 
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