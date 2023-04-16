Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Воскресением Христовым, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

«Пасха – это праздник, который объединяет людей, наполняет их сердца особой энергией, жизнелюбием и состраданием к ближнему, несет свет добра и надежды», –говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал, чтобы молитвы патриарха укрепляли единство братских народов. «Православие, находясь на переднем крае защиты традиционных нравственных ценностей, дает всем верующим духовный компас и смысл жизни», – добавил белорусский лидер.