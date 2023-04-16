|
Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой
16.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Воскресением Христовым, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
Лукашенко пожелал, чтобы молитвы патриарха укрепляли единство братских народов. «Православие, находясь на переднем крае защиты традиционных нравственных ценностей, дает всем верующим духовный компас и смысл жизни», – добавил белорусский лидер.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси отметил, что это праздник, который объединяет людей, наполняет их сердца особой энергией, жизнелюбием и состраданием к ближнему.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)