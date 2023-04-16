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Праздник праздников: в храмах Беларуси прошли пасхальные службы
16.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Частицу Благодатного огня накануне доставили из Иерусалима в Минск. Святыню встречали во многих храмах Беларуси. Там прошли пасхальные службы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
«Самое правильное – не ходить с постными лицами, не ругаться, а делиться радостью со своими близкими, делиться этой радостной новостью, что Христос воскрес», – сказал клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска, отец Дмитрий.
Освящать символы праздника в храмах верующие начали еще в Страстную субботу, сразу после дневного богослужения, но обряд продолжается и на Пасху.
В Минск доставили и особый символ Воскресения Христова – Благодатный огонь. Святыня накануне прилетела специальным рейсом в лампаде, которая защищает пламя. Оно не гаснет во время перелета даже при резких перепадах давления.
Первым огонь загорелся в главном храме – Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске. Его доставили на ночное праздничное богослужение. Сегодня святыню передадут во все православные епархии страны.
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В Минск накануне доставили особый символ Воскресения Христова – Благодатный огонь. Первым он загорелся в главном православном храме – Свято-Духовом кафедральном...
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