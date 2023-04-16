Праздник праздников: в храмах Беларуси прошли пасхальные службы

«Самое правильное – не ходить с постными лицами, не ругаться, а делиться радостью со своими близкими, делиться этой радостной новостью, что Христос воскрес», – сказал клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска, отец Дмитрий.

Освящать символы праздника в храмах верующие начали еще в Страстную субботу, сразу после дневного богослужения, но обряд продолжается и на Пасху.



«В детстве всегда ходили в церковь на всенощную: жили в деревне. Сейчас в городе как-то с детьми не так удобно. А так дома отмечаем, печем куличи, сами стараемся, деткам рассказываем, в церковь ходим»; «Для меня это праздник из праздников! Пасху надо делить с народом, с близкими, окружением и радоваться Христову воскресению!» – поделились горожане.

В Минск доставили и особый символ Воскресения Христова – Благодатный огонь. Святыня накануне прилетела специальным рейсом в лампаде, которая защищает пламя. Оно не гаснет во время перелета даже при резких перепадах давления.

Первым огонь загорелся в главном храме – Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске. Его доставили на ночное праздничное богослужение. Сегодня святыню передадут во все православные епархии страны.