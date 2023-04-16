ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Праздник праздников: в храмах Беларуси прошли пасхальные службы

16.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздник праздников: в храмах Беларуси прошли пасхальные службы
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частицу Благодатного огня накануне доставили из Иерусалима в Минск. Святыню встречали во многих храмах Беларуси. Там прошли пасхальные службы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Куличи, творожные пасхи и разноцветные яйца – главные символы праздника, а вот рецепты разные. В корзинках у верующих – сотни идей, как сделать пасхальный стол оригинальным.

«Самое правильное – не ходить с постными лицами, не ругаться, а делиться радостью со своими близкими, делиться этой радостной новостью, что Христос воскрес», – сказал клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска, отец Дмитрий.

Освящать символы праздника в храмах верующие начали еще в Страстную субботу, сразу после дневного богослужения, но обряд продолжается и на Пасху.

«В детстве всегда ходили в церковь на всенощную: жили в деревне. Сейчас в городе как-то с детьми не так удобно. А так дома отмечаем, печем куличи, сами стараемся, деткам рассказываем, в церковь ходим»; «Для меня это праздник из праздников! Пасху надо делить с народом, с близкими, окружением и радоваться Христову воскресению!» – поделились горожане.

В Минск доставили и особый символ Воскресения Христова – Благодатный огонь. Святыня накануне прилетела специальным рейсом в лампаде, которая защищает пламя. Оно не гаснет во время перелета даже при резких перепадах давления.

Первым огонь загорелся в главном храме – Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске. Его доставили на ночное праздничное богослужение. Сегодня святыню передадут во все православные епархии страны.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минск накануне доставили особый символ Воскресения Христова – Благодатный огонь. Первым он загорелся в главном православном храме – Свято-Духовом кафедральном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Турнир по теннису на Кубок посольства России стартовал в Беларуси: на теннисный корт вышли политики, бизнесмены и даже космонавты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2023
Mir24.TV Belarus
16.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика