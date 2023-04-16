Изменения для ПВТ, «дырки» в процессах и полезные книги: новости бизнеса за 10-16 апреля 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Рынок офисов, ленивые продавцы и музыкальные стартапы. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

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Истории бизнеса

Этот продукт мог бы и не появиться, если бы несколько лет назад врач Андрей Дыленок не захотел решить проблему с множеством пластиковых скидочных карт. Как человек действия, он постарался не только создать удобный сервис, но и избавить мир от излишнего пластика (просто вспомните, сколько карт лояльности у вас в кошельке). Так появился проект CartaMe, который планирует развиваться не только в Беларуси, но и во всем мире. «Про бизнес» узнал , как появилась идея, какие проблемы есть у проекта и на какой стадии развития он сейчас находится.

20 лет — это солидный срок для бизнеса, особенно если речь идет о работе на относительно молодом белорусском рынке. За такой период работы компания тщательно выстраивает бизнес-процессы, налаживает взаимодействие между подразделениями и коммуникацию между сотрудниками. И, если все удалось, именно такие организации становятся ключевыми игроками. Поговорили с основателем и топ-менеджерами ActiveCloud , которой в этом году исполнилось 20 лет, о том какая работа стоит за лидерством на рынке.

Необычное для бизнеса