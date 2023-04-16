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Изменения для ПВТ, «дырки» в процессах и полезные книги: новости бизнеса за 10-16 апреля 2023 года

16.04.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Изменения для ПВТ, «дырки» в процессах и полезные книги: новости бизнеса за 10-16 апреля 2023 года

Рынок офисов, ленивые продавцы и музыкальные стартапы. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Александр Лукашенко подписал указ «О развитии Парка высоких технологий». Объясняем, что меняется для будущих и действующих резидентов.

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Полезное для бизнеса

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Эти три книги научат, как найти идею для бизнеса, правильно его организовать и собрать вовлеченную команду. Если сами не справились, то можно обратиться к менторам.

Истории бизнеса

Этот продукт мог бы и не появиться, если бы несколько лет назад врач Андрей Дыленок не захотел решить проблему с множеством пластиковых скидочных карт. Как человек действия, он постарался не только создать удобный сервис, но и избавить мир от излишнего пластика (просто вспомните, сколько карт лояльности у вас в кошельке). Так появился проект CartaMe, который планирует развиваться не только в Беларуси, но и во всем мире. «Про бизнес» узнал, как появилась идея, какие проблемы есть у проекта и на какой стадии развития он сейчас находится.

20 лет — это солидный срок для бизнеса, особенно если речь идет о работе на относительно молодом белорусском рынке. За такой период работы компания тщательно выстраивает бизнес-процессы, налаживает взаимодействие между подразделениями и коммуникацию между сотрудниками. И, если все удалось, именно такие организации становятся ключевыми игроками. Поговорили с основателем и топ-менеджерами ActiveCloud, которой в этом году исполнилось 20 лет, о том какая работа стоит за лидерством на рынке.

Необычное для бизнеса

Сегодня музыка — не просто распространенное хобби, а полноценная индустрия. Каждый день открываются десятки, если не сотни музыкальных стартапов по всему миру. От обычных агрегаторов музыкальных новинок до библиотек звуков. Поэтому мы решили рассказать вам о пяти самых стабильных, успешных и необычных стартапах из мира музыки.

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Теги: Минск
 
 
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Рынок офисов, ленивые продавцы и музыкальные стартапы. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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