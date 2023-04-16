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Изменения для ПВТ, «дырки» в процессах и полезные книги: новости бизнеса за 10-16 апреля 2023 года
16.04.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рынок офисов, ленивые продавцы и музыкальные стартапы. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Александр Лукашенко подписал указ «О развитии Парка высоких технологий».
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Полезное для бизнеса
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Ленивые продавцы губят ваш бизнес через переписку с клиентами —
Истории бизнеса
Этот продукт мог бы и не появиться, если бы несколько лет назад врач Андрей Дыленок не захотел решить проблему с множеством пластиковых скидочных карт. Как человек действия, он постарался не только создать удобный сервис, но и избавить мир от излишнего пластика (просто вспомните, сколько карт лояльности у вас в кошельке). Так появился проект CartaMe, который планирует развиваться не только в Беларуси, но и во всем мире. «Про бизнес»
20 лет — это солидный срок для бизнеса, особенно если речь идет о работе на относительно молодом белорусском рынке. За такой период работы компания тщательно выстраивает бизнес-процессы, налаживает взаимодействие между подразделениями и коммуникацию между сотрудниками. И, если все удалось, именно такие организации становятся ключевыми игроками.
Необычное для бизнеса
Сегодня музыка — не просто распространенное хобби, а полноценная индустрия. Каждый день открываются десятки, если не сотни музыкальных стартапов по всему миру. От обычных агрегаторов музыкальных новинок до библиотек звуков. Поэтому мы решили рассказать вам
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Рынок офисов, ленивые продавцы и музыкальные стартапы. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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