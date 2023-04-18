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Аптеки с безрецептурными лекарствами появятся в Беларуси с 1 июня
18.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси появятся аптеки, которые будут продавать только лекарства без рецепта. Об этом рассказал замминистра здравоохранения страны Юрий Горбич. Откроются они с 1 июня, передает «МИР 24».
Постановление утвердили после нескольких случаев, когда фармацевты без высшего образования продавали по рецепту не те лекарства, которые были прописаны. Изменятся и правила размещения новых аптек. В жилых кварталах – по одной на каждые 500 метров. В торговых центрах могут располагаться до трех аптек.
Под контролем и цены на лекарства. Их формируют, исходя из ситуации на рынке соседних стран.
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Постановление утвердили после нескольких случаев, когда фармацевты без высшего образования продавали по рецепту не те лекарства, которые были прописаны.
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