Аптеки с безрецептурными лекарствами появятся в Беларуси с 1 июня

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси появятся аптеки, которые будут продавать только лекарства без рецепта. Об этом рассказал замминистра здравоохранения страны Юрий Горбич. Откроются они с 1 июня, передает «МИР 24».

Постановление утвердили после нескольких случаев, когда фармацевты без высшего образования продавали по рецепту не те лекарства, которые были прописаны. Изменятся и правила размещения новых аптек. В жилых кварталах – по одной на каждые 500 метров. В торговых центрах могут располагаться до трех аптек.

«Если юридическое лицо хочет открыть аптеку пятой категории, то есть самую минимальную аптеку, в каком-то населенном пункте региона, то оно обязано открыть более крупную аптеку в центре региона, что опять же улучшает доступность лекарственных средств для граждан Республики Беларусь», – рассказал заместитель министра здравоохранения Беларуси Юрий Горбич.

Под контролем и цены на лекарства. Их формируют, исходя из ситуации на рынке соседних стран.