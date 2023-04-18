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Аптеки с безрецептурными лекарствами появятся в Беларуси с 1 июня

18.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Аптеки с безрецептурными лекарствами появятся в Беларуси с 1 июня
 МТРК «Мир»

В Беларуси появятся аптеки, которые будут продавать только лекарства без рецепта. Об этом рассказал замминистра здравоохранения страны Юрий Горбич. Откроются они с 1 июня, передает «МИР 24».

Постановление утвердили после нескольких случаев, когда фармацевты без высшего образования продавали по рецепту не те лекарства, которые были прописаны. Изменятся и правила размещения новых аптек. В жилых кварталах – по одной на каждые 500 метров. В торговых центрах могут располагаться до трех аптек.

«Если юридическое лицо хочет открыть аптеку пятой категории, то есть самую минимальную аптеку, в каком-то населенном пункте региона, то оно обязано открыть более крупную аптеку в центре региона, что опять же улучшает доступность лекарственных средств для граждан Республики Беларусь», – рассказал заместитель министра здравоохранения Беларуси Юрий Горбич.

Под контролем и цены на лекарства. Их формируют, исходя из ситуации на рынке соседних стран.



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Постановление утвердили после нескольких случаев, когда фармацевты без высшего образования продавали по рецепту не те лекарства, которые были прописаны.
 
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