Минские студенты привели в порядок захоронения на Военном кладбище

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы приводят страну в порядок после зимы. Тысячи волонтеров высаживают деревья и благоустраивают улицы и дворы. Так, минские студенты сегодня трудились на Военном кладбище, ухаживали за захоронениями героев Великой Отечественной войны, партизан и знаменитых деятелей, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Сейчас только волонтеры заботятся о большинстве этих могил. У многих похороненных здесь уже не осталось родственников. Активисты чистят надгробья и памятники, убирают опавшую листву и сорняки. Вдобавок изучают историю – знаменитых фамилий здесь на целый учебник.

«Есть и писатели, и научные деятели, и актеры. Среди писателей такие фамилии как Янка Купала, Якуб Колас, Кузьма Черный и другие. Есть и спортсмены, мастера спорта, заслуженные люди. Кладбище основано в 1840 году. Почему военное? На территории был госпиталь, с того периода и оттуда несет название», – рассказал заведующий минским Военным кладбищем Юрий Верланов.

Минское военное кладбище – старейшее в столице. Его история берет начало почти 200 лет назад. В центре – мемориал и 20 братских могил времен Первой мировой и Великой Отечественной. Многие надгробья безымянные. Здесь же покоятся 11 героев Советского Союза. Студенты-волонтеры вспоминают и истории своих родственников.

«Мой двоюродный прадедушка участвовал в какой-то операции, у него даже есть орден. Это очень важно, нам не сложно прийти и несколько часов поубирать, сделать это место красивым ради тех людей, которые отдавали свою жизнь, чтобы мы жили потом», – сказала учащаяся первого курса Минского радиотехнического колледжа Юлия Орловская.