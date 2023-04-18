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Минские студенты привели в порядок захоронения на Военном кладбище

18.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минские студенты привели в порядок захоронения на Военном кладбище
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусы приводят страну в порядок после зимы. Тысячи волонтеров высаживают деревья и благоустраивают улицы и дворы. Так, минские студенты сегодня трудились на Военном кладбище, ухаживали за захоронениями героев Великой Отечественной войны, партизан и знаменитых деятелей, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Сейчас только волонтеры заботятся о большинстве этих могил. У многих похороненных здесь уже не осталось родственников. Активисты чистят надгробья и памятники, убирают опавшую листву и сорняки. Вдобавок изучают историю – знаменитых фамилий здесь на целый учебник.

«Есть и писатели, и научные деятели, и актеры. Среди писателей такие фамилии как Янка Купала, Якуб Колас, Кузьма Черный и другие. Есть и спортсмены, мастера спорта, заслуженные люди. Кладбище основано в 1840 году. Почему военное? На территории был госпиталь, с того периода и оттуда несет название», – рассказал заведующий минским Военным кладбищем Юрий Верланов.

Минское военное кладбище – старейшее в столице. Его история берет начало почти 200 лет назад. В центре – мемориал и 20 братских могил времен Первой мировой и Великой Отечественной. Многие надгробья безымянные. Здесь же покоятся 11 героев Советского Союза. Студенты-волонтеры вспоминают и истории своих родственников.

«Мой двоюродный прадедушка участвовал в какой-то операции, у него даже есть орден. Это очень важно, нам не сложно прийти и несколько часов поубирать, сделать это место красивым ради тех людей, которые отдавали свою жизнь, чтобы мы жили потом», – сказала учащаяся первого курса Минского радиотехнического колледжа Юлия Орловская.

К могилам известных белорусских деятелей и сегодня приносят живые цветы, зажигают лампады. Это место – историко-культурная ценность страны. 17 лет назад его реконструировали. Заменили старые ограды, кресты и памятники.

К всеобщей уборке в Беларуси подключились тысячи волонтеров – студентов и школьников. Они трудятся командами на территориях массовых захоронений, сотнях мемориальных комплексов, храмов и церквей.

«Много очень предложений поступает от ребят, это и участие в мероприятиях, и на возложениях. За Линией Сталина находится четырехпушечный дзот, вот мы собираемся в субботу туда выехать. Там находятся участники боевых действий, мы там собираемся тоже оказать помощь в уборке», – рассказал руководитель военно-патриотического воспитания Минского радиотехнического колледжа Игорь Нырцов.

А уже 22 апреля в стране пройдет республиканский субботник. Белорусы займутся озеленением парков и скверов, благоустройством своих дворов и рабочих мест. Традиционно в субботнике поучаствует глава государства. В республиканском субботнике примут участие около двух миллионов граждан.



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22 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник. Жители страны займутся озеленением парков и скверов, благоустройством дворов и рабочих мест.
 
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