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Площадки для II Игр стран СНГ выбраны в Беларуси

18.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Площадки для II Игр стран СНГ выбраны в Беларуси
 МТРК «Мир»

Беларусь готовится принять II Игры стран СНГ. Уже выбраны города и площадки для соревнований, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

20 видов спорта свяжут в один праздник 11 городов Беларуси. Сделано это для того, чтобы болельщики-путешественники и участники увидели всю страну. Так можно составить целое турне. Например, если болеете за бегунов, гимнасток и футболистов, пора покупать билеты в Минск.

Столица Беларуси – лидер по спортивным локациям. Минск не раз принимал международные соревнования. На этот раз состязания пройдут на десяти площадках. Плюс здесь состоятся открытие и закрытие Игр.

«Некоторые страны уже письменно подтвердили нам свое участие. В частности, Российская Федерация готова привезти к нам сюда делегацию из 683 человек. Имеем порядка 15 заявок. Европейских стран там нет, есть страны СНГ и другие страны. Мы ожидаем, что будет участников чуть больше шести тысяч», – рассказал первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович.

На спортивном форуме стараются учесть все нюансы. Особый акцент на гастрономический прием гостей. На соревнованиях учтут вкусовые предпочтения и традиции спортсменов разных стран. Над меню работает целая команда специалистов.

«Разрабатывают различные рационы питания. Чтобы показать и нашу белорусскую кухню, традиционную, и угодить нашим гостям. Если это будут гости из мусульманских стран, или это будет какая-то халяльная еда», – пояснил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Баруля.

В этом году формат Игр немного изменен. Спортивный праздник будет проходить не только в одном городе, форум охватит всю Беларусь. В Витебске для проведения турнира по тайскому боксу выбрали сцену знаменитого музыкального международного фестиваля.

«Нам нужно будет достаточно оперативно, если по летнему амфитеатру мы говорим, разбить стационарный лагерь разминочный для спортсменов. И переоборудовать после «Славянского базара» гримерки, где будут находиться эстрадные певцы, в помещения для медицинского пункта, для допинг-контроля и, конечно, для раздевалок спортсменов», – отметил заместитель начальника управления по спорту и туризму Витебского облисполкома Денис Шкирьянов.

Спортивные объекты Бреста уже не раз принимали международные соревнования. Поэтому технически дорабатывать их будут незначительно. А вот Брест туристический принять гостей уже готов.

«Думаю, что вызовет большой интерес среди туристов и спортсменов-участников Брестская крепость, Беловежская пуща. Проработаны уже все маршруты туристические для них», – сказал начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Юрий Хомич.

Симпатичный Рысик из Беловежской пущи стал талисманом Игр. А на логотипе форума василек и восьмиконечная орнаментальная звезда. Все в стиле маляванок XIX века. «Сильный характер – яркая игра!» – таким слоганом будут встречать и мотивировать спортсменов на победу.

«Форма для волонтеров, антидопинга, медицинского персонала будет выполнена в стилистике бренда II Игр стран СНГ. За основу будет взят логотип. Она будет достаточно яркая, будет градация по цветам. Что касается делегации, сборной республики, она будет выполнена с отсылкой на символику Игр стран СНГ, но немножко в других тонах, с поддержкой бренда «Беларусь синеокая», – рассказал начальник отдела маркетинга НОК Беларуси Виталий Островский.

Помогать организатором соревнований будут около тысячи волонтеров.



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Соревнования по 20 видам спорта пройдут в 11 городах республики.
 
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