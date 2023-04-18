|
МТС на форуме «ТИБО-2023» представил продукты и удобные сервисы для бизнеса, а также напомнил о кибербезопасности
18.04.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
МТС презентовал на выставке «ТИБО-2023» новые продукты для бизнеса, а также напомнил о кибербезопасности. В числе интересных новинок — инструменты на основе BIG DATA, решения по информационной безопасности и услуга «Профессиональный сервис» от МТС Cloud, а также новая линейка тарифов для корпоративных клиентов.
Развитие сети
Развитие инфраструктуры сети остается одним из важных направлений деятельности компании. В 2022 году МТС активно расширял доступ к услугам сети 4G по всей Беларуси. В результате поэтапного подключения мобильного оператора к базовым станциям LTE-сети всего в прошлом году абонентам МТС стало доступно 506 новых базовых станций. В сельской местности Брестской и Гродненской областей впервые появился доступ к услугам 4G на частоте 800 МГц. Проводилось расширение емкости сети 4G также в диапазонах 1800 и 2600 МГц. МТС реализует проект по улучшению качества мобильной связи и расширения географии услуг LTE совместно с инфраструктурным партнером beCloud, который занимается строительством единой сети LTE в Беларуси.
Технология VoLTE
Росту и голосового, и мобильного интернет-трафика способствовал и запуск в апреле 2022 года VoLTE. Всего за год после запуска VoLTE число абонентов МТС, подключивших технологию, превысило 800 тыс. человек. Она дает возможность одновременно пользоваться в сети 4G/LTE и голосом, и высокоскоростным мобильным интернетом. Технология VoLTE доступна жителям всех регионов страны.
Интернет для офиса
МТС также предоставляет услугу по обеспечению офисов широкополосным
МТС Cloud
Большое количество высокотехнологических решений представил на «ТИБО-2023»
МТС Cloud предлагает компаниям подключить услугу удаленного обслуживания и мониторинга IT-инфраструктуры «Профессиональный сервис», которая предполагает также настройку, резервное копирование серверов, приложений и сервисов. Команда МТС Cloud готова поделиться компетенциями Windows- и Linux-администраторов, а также системного архитектора. Аутсорсинг облачной инфраструктуры поможет быстро и профессионально закрывать вопросы, связанные с технической частью работы бизнеса. Компания сможет работать без перебоев, активно развиваться и при этом экономить на IT-специалистах в штате.
МТС Cloud имеет все необходимые сертификаты и аттестаты для размещения информационных систем для обработки персональных данных, а для защиты инфраструктуры MTС Cloud готов предоставить различные решения: как готовые от ведущих поставщиков по информационной безопасности (Kaspersky, Positive technology), так и под индивидуальные запросы конкретного заказчика. Все это позволяет клиентам в кратчайшие сроки получить и полноценную защиту инфраструктуры от кибератак, и готовую защищенную инфраструктуру, полностью соответствующую законодательству Беларуси и международным стандартам безопасности.
МТС представил и digital-продукты для бизнеса на основе анализа и обработки обезличенных данных: тарифный план BIG DATA, услугу «Таргетированная SMS в сети оператора» и решения с использованием геоаналитики.
Новые тарифы и цифровые сервисы для бизнеса
Корпоративным клиентам будет интересна
Компании могут проводить SMS- и Viber-рассылки своим клиентам через платформу
Большой интерес для бизнеса могут представлять и услуги, основанные на IP-телефонии. Так, сервис
А
Посетители выставки оценят сервис
На выставке ТИБО МТС демонстрирует возможности нового сервиса «МТС Опрос» (станет доступен для клиентов до конца апреля 2023 года), который позволит компаниям и предпринимателям проводить различные исследования, а также коммуницировать с клиентами или сотрудниками в форме интерактивного опроса. Результаты исследования формируются в виде наглядных таблиц и диаграмм. Таким образом, бизнес может получать объективную информацию о потребностях и лояльности клиентов, измерять уровень здоровья бренда и его узнаваемости, проверять продуктовые гипотезы, а также анализировать качество услуг. МТС завершает работу по запуску сервиса в коммерческую эксплуатацию, и в самое ближайшее время абоненты смогут им воспользоваться.
Торговая сеть МТС
МТС может обеспечить бизнес телеком-девайсами и гаджетами, оборудованием для офиса (включая ноутбуки, роутеры, антенны), «умной» техникой — такой как датчики освещения, камеры, проекторы и другое. МТС предоставит оборудование под потребности компании, а также удобные условия финансирования и доставки. У компании — широкая торговая сеть из 90 собственных салонов и 230 партнерских, в которых насчитывается около 850 наименований товаров, не считая множества аксессуаров, а также
VoiceBox
МТТ, дочерняя компания ПАО «МТС», на стенде продемонстрировала VoiceBox — платформу для создания голосовых помощников. С ее помощью, исходя из индивидуальных потребностей бизнеса, можно собрать роботизированного ассистента. Помощник настраивается как на входящие, так и на исходящие вызовы, имеет функции обработки, переадресации звонков, интеграции с внешней базой данных, распознавания и синтеза речи, интерактивное меню и многое другое. Опыт внедрения голосового помощника показывает, что он может обрабатывать до 70% всех вызовов автоматически.
Большое внимание уделяется также защите информации при коммуникации бизнеса с клиентами. Поэтому вместе с VoiceBox компания МТТ представила МТС Exolve — облачную платформу коммуникационных сервисов. Она помогает компаниям и разработчикам через единый удобный интерфейс реализовать необходимое решение, будь то обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, обмен сообщениями. Платформа дает полный контроль над коммуникациями в бизнесе, защищает данные клиентов и интегрируется в любые системы. Возможно, анализ заинтересованности посетителями «ТИБО» платформой поможет в будущем понять перспективы ее внедрения и в Беларуси.
Интернет вещей
МТС продолжает расширять возможности использования интернета вещей, запустив новый
Объединение офисов на основе SD-WAN
SD-WAN — принципиально новый подход к управлению территориально-распределенной корпоративной сетью (WAN, Wide Area Network). Технология будет интересна финансовым учреждениям, ретейлу, промышленным и добывающим предприятиям, а также другим компаниям с большим количеством филиалов.
Кибербезопасность
На стенде МТС также напомнят о базовых правилах кибербезопасности и важности цифровой гигиены. Проверить свои знания посетители смогут, пройдя интерактивный тест, после чего можно будет получить памятку по сохранности персональных данных. Теме кибербезопасности посвящены и занятия в бесплатной онлайн-школе цифровой грамотности для старшего поколения #НаучиСвоихБлизких, куда, посещая «ТИБО-2023», можно будет записаться самому или записать своих родных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС на форуме «ТИБО-2023» представил продукты и удобные сервисы для бизнеса, а также напомнил о кибербезопасности
МТС презентовал на выставке «ТИБО-2023» новые продукты для бизнеса, а также напомнил о кибербезопасности. В числе интересных новинок - инструменты на основе BIG DATA,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)