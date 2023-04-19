Курс на прибыль: как бизнесу покупать и продавать валюту выгодно, быстро, вовремя и с выверенным подходом

Источник материала: ProBusiness

Купить или продать иностранную валюту по подходящему курсу в банке с достаточной ликвидностью — не всегда простая задача для бизнеса. Как найти выгодные условия, быть уверенным в надежности банка и выбрать подходящее время для проведения операции?

Об этом мы поговорили с начальником отдела продаж на валютном рынке

БНБ-Банка Евгением Клицуновым.



Евгений Клицунов. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Для каких целей бизнес приобретает иностранную валюту?

— Организации покупают или продают иностранную валюту в тех случаях, когда бизнес компании связан с внешнеэкономической деятельностью. Компании, которые приобретает валюту, как правило, платят по импортным контрактам на закупку сырья либо продукции. Если бизнес продает валюту, скорее всего, он экспортно ориентирован: продает продукцию белорусского производства и получает за это экспортную выручку.

Кроме этого есть компании, которые фондируются и берут кредиты в иностранной валюте . Тогда возникают финансовые обязательства, которые нужно исполнять в валюте. У организаций возникает потребность периодически покупать валюту для погашения обязательств по кредиту.

Бывает, что при наличии у компании свободных ресурсов в белорусских рублях и ожиданиях роста курса какой-либо иностранной валюты со стороны бизнеса, организация покупает валюту, чтобы дождаться роста курса приобретенной иностранной валюты. В дальнейшем компания продает эту валюту и получает положительную переоценку.

— Как часто к вам обращаются компании для обмена валют ?

— Каждый день совершается не один десяток таких сделок без открытия счета. Объемы, валюты и направления сделок носят разный характер.

Соответственно, охват рынка большой. Мы каждый день расширяем клиентскую базу, чтобы увеличивать объемы совершаемых сделок. Чем больше объём, тем ниже курс для клиентов. Для этих целей у нас выделенная команда профессионалов в казначействе.





— В течение дня курсы валют могут несколько раз меняться. С чем это связано? И как бизнесу оперативно мониторить ситуацию?

— Конечно, курсы валют не статичны и меняются практически ежесекундно. Это прослеживается в период торговой сессии на белорусской валютно-фондовой бирже. Как правило, с 10 до 13 часов проходит основной объем валютных операций со стороны организаций.

Курсы меняются ввиду того, что ведется непрерывный двойной аукцион: продавцы на одной стороне и покупатели на другой. И они постоянно предлагают свои условия сделки. Под влиянием спроса и предложения курс меняется в онлайн-режиме.

Все стараются заключать сделки в период торговой сессии. Так происходит потому что банки, как основные участники торгов, могут перекрыть сделки путем покупки и продажи валюты на бирже. После биржевых торгов у банков такой возможности нет. Они либо берут на себя риск изменения стоимости иностранной валюты до начала следующей торговой сессии, либо пытаются найти встречную сделку на рынке. Банки закладывают высокую маржинальность в курс, чтобы компенсировать возникающие риски. Поэтому оптимально проводить валютно-обменные операции в период биржевых торгов — с 10 до 13 часов.

— Бизнесу могут потребоваться немалые суммы в иностранной валюте. Все ли банки обеспечивают их доступность? От чего это зависит?

— Если речь идет о многомиллионных сделках, некоторые банки с небольшим капиталом сталкиваются с проблемой обеспечения ликвидности. Не каждый банк имеет на счетах такие суммы, чтобы оперативно произвести расчеты с клиентом. Чем выше сумма сделки, тем больше предъявляются требования к наличию свободных средств на корреспондентских счетах банка. А значит, чем больше сделка — тем крупнее нужен банк, который возьмется ее проводить.

Если речь идет о малом и среднем бизнесе, то, конечно, почти любой банк закрывает потребности в иностранной валюте.



Евгений Клицунов. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Порекомендуйте, как бизнесу находить выгодные условия для покупки иностранной валюты?

— Лучше выбирать несколько банков для сравнения курса необходимой бизнесу валюты. В условиях свободной конкуренции каждый будет стараться предложить лучшую цену.

Также рекомендую выбирать банки с развитой экосистемой: с таким портфелем клиентов, который сбалансирован как с точки зрения наличия импортеров, так и с точки зрения экспортеров. Такие банки могут предоставить лучшие курсы , благодаря доступности встречных сделок.

— Некоторые банки предлагают клиентам индивидуальные курсы обмена. По вашему опыту, насколько это выгодные предложения для бизнеса?

— Это зависит от клиентоориентированности того или иного банка. У каждого своя политика курсообразования.

Мы в БНБ-Банке выбираем политику индивидуального подхода к каждому клиенту. Мы нацелены предоставлять лучшие курсы обмена, вне зависимости от сегмента бизнеса, размера компании клиента и иных факторов.

— А должен ли клиент обязательно обслуживаться, в том банке, где происходит обмен?

— Это необязательно. Бизнес может каждый раз выбирать выгодные для себя условия и обращаться в разные банки. БНБ-Банк как раз специализируется на таких операциях — без открытия счета. В нашем клиентском портфеле много организаций, которые не имеют счетов в нашем банке, но ежедневно совершают с нами валютно-обменные операции.

Клиент любого банка может обратиться к нам и сравнить курсы в любой момент. Это сравнение ни к чему не обязывает компанию. Мы готовы открыто предоставить информацию о курсе сделки, которая доступна в моменте. И зачастую наш курс — один из самых конкурентных на рынке банковских услуг.

Если клиента наш курс устраивает, он в тот же момент может произвести операцию без открытия счета. Операция проходит достаточно быстро. Такой бизнес-процесс хорошо выстроен. Как правило, в течение часа клиент получает средства от покупки либо продажи валюты. Это важно! Мы понимаем, что зачастую клиенты в этот же день планируют использовать деньги. Поэтому обращаем особое внимание на скорость расчетов с клиентом.





— Какие еще условия обмена валют для бизнеса предлагает БНБ-Банк?

— Наше преимущество — персональный валютный дилер, представитель казначейства, с которым клиент общается напрямую. Он непосредственно торгует на бирже, рассказывает клиенту о тенденциях и ситуации на рынке. Мои сотрудники постоянно повышают экспертность, изучают передовые технологии работы на финансовом рынке и внедряют их на практике.

У каждого дилера своя клиентская база, он нацелен выстраивать с клиентами долгосрочное сотрудничество, замотивирован и заинтересован предоставлять услуги качественно и быстро. Например, звонит в банки-корреспонденты, чтобы клиенту быстрее зачислили деньги. Т.е. наш казначей предоставляет своего рода консьерж-сервис.

Также у клиентов часто есть ориентиры относительно желаемого курса обмена, но не всегда текущая ситуация на рынке позволяет предоставить клиенту такой курс. Тогда компании размещают так называемый ордер на определенный курс. Сотрудник казначейства принимает такой предзаказ, и если рынок приходит к этому курсу, он исполняет этот ордер.

Но кроме этого он занимает проактивную позицию: не просто ждет, пока на рынке будет такой курс, но пытается среди своей клиентской базы найти тех, кто готов по такому курсу валюту предложить. Таким образом получается свести двух клиентов с наименьшей разницей в курсах.

Мы уже не первый год работаем в этом направлении, у нас сбалансированная экосистема, есть достаточное количество экспортеров и импортеров. Зачастую у нас нет необходимости выходить на биржу для закрытия клиентской сделки, а значит, не приходится платить и биржевой сбор, который повышает себестоимость для каждого банка.