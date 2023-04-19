Ликбез по ERP-системам. Зачем бизнесу их внедрять и к чему готовиться?

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Раньше ERP-системы считались прерогативой исключительно крупных производств, а сегодня на них обращает внимание даже средний и малый бизнес. Многие компании уже оценили преимущества такого решения, а другие пока только присматриваются. Решили подготовить исчерпывающий ликбез для бизнеса, чтобы разобраться в том, что такое ERP-системы и чем они полезны. Для этого поговорили с руководителем подразделения «Развитие практик ERP» компании «1С» Алексеем Кисловым и заместителем директора по IT компании «МиСофт» Денисом Акуленком.

С 18 по 21 апреля в Конькобежном стадионе (пр-т Победителей, 111а) в Минске проходит специализированная выставка «ТИБО-2023». На ней можно будет задать вопросы Алексею Кислову и Денису Акуленку. Встретиться с ними можно на совместном стенде компаний «1С» и «МиСофт» (А1-А2).

В этом материале:

- Что такое ERP-система?

- Для каких компаний наиболее актуально внедрение ERP?

- Как можно доработать ERP под нужды компании?

- Как грамотно внедрять ERP: целиком или по частям?

- Можно ли внедрять ERP самостоятельно?

- Сколько занимает внедрение ERP-системы?

- Какие сложности могут возникнуть в процессе внедрения?

- Что происходит с клиентами после внедрения проекта «1С:ERP»?

- Особенности и преимущества «1С:ERP»

- Можно ли внедрять «1С:ERP», если в организации уже используются другие программные продукты?

- Стоит ли волноваться главному бухгалтеру, если компания использует «1C:Бухгалтерию», но хочет внедрить «1С:ERP»?

- В 2026 году компания «1С» снимает с поддержки «1С:УПП». Нужно ли всем переходить на «1С:ERP»?

- ERP в Беларуси — перспективы рынка

Что собой представляют ERP-системы?

Алексей Кислов:

— ERP (от Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) — организационная стратегия, которая направлена на оптимизацию ресурсов предприятия. Концепция ERP была сформулирована в 1990 году аналитиками международной компании Gartner. Более чем за 30 лет функциональные границы ИТ-систем, которые поддерживают данную концепцию, менялись много раз. Международные аналитики «хоронили» ERP-системы, придумывали им новые модные названия, но в целом суть не менялась — это комплексные или интегрированные системы для управления основными бизнес-процессами предприятий различного масштаба и отраслей, это общее определение.



Алексей Кислов. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Для каких компаний наиболее актуально внедрение «1С:ERP»?

Алексей Кислов:

— Если говорить про отрасли, то это не только производственные компании, но и предприятия, которые оказывают услуги, сервис, торговые компании. ERP-системы позволяют ответить точно, где и сколько компания заработала, а где потеряла и по какой причине. Можно понять, как не допустить таких случаев в дальнейшем, где резервы компании, а где «узкие места». ERP может дать ответ собственникам и руководителям бизнеса на вопросы в части операционных и стратегических задач развития бизнеса.

Однако, такие системы требуют формализации бизнес-процессов, точности и определенной детализации учетных принципов. Для небольших компаний с неформализованными процессами, использование ERP-решения может не дать никаких результатов, возрастет трудоемкость ведения учета, подготовки планов, таким компании пока нужны более легкие решения. Из нашей практики — решения класса ERP эффективно используют компании от 100 сотрудников до десятков тысяч и более.

Но, очень важно, обращаю внимание, компания организационно должна быть готова к формализации бизнес-процессов. Без порядка организации, даже самая лучшая ERP-система не будет «серебряной пулей». ERP внедряется от процессов компании!

Как можно доработать ERP под нужды компании?

Алексей Кислов:

— Есть несколько ответов. Разработчики различных ERP-систем предлагают различные подходы. Например, американские или европейские говорят: «бери пример с меня, я лучше, чем ты знаю как лучше, т.е. это те самые „Best Practice“». У предприятия есть возможность выбрать один вариант из нескольких, которые, как считают разработчики, могут быть идеальными для «среднего предприятия по отрасли».



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Если у предприятия есть уникальные особенности, которые составляют его конкурентные преимущества, то систему адаптировать можно, но это будет очень долго и дорого.

Если варианты, когда систему создают по сути «с нуля» — позаказная разработка. В данном случае все будет делаться под конкретного клиента. Но это будет еще дороже, не только с учетом затрат на разработку, но в целом — в части стоимости владения системой, обновления, развития.

А есть золотая середина. Решение «1С:ERP», в котором есть набор стандартных объектов, функциональность, которое может подойти для всех. Есть гибкие, удобные инструменты нашей платформы «1С:Предприятие», которые быстро позволяют адаптировать типовую систему под конкретные бизнес-требования (зачастую уникальные) любого предприятия. Кроме этого, разработана еще и линейка отраслевых решений, которые позволяют иммунизировать объем адаптации системы под отрасль. Все необходимое — уже в отраслевом решении, остается только прописать уникальные особенности конкретного предприятия.

Как грамотно внедрять ERP? Целиком или по частям?

Алексей Кислов:

— Можно внедрять и отдельные модули, но в каждом конкретном случае могут быть свои нюансы. Есть функциональность независимая, которая может внедряться отдельно, например, блок управления персоналом и расчет заработной платы. А есть подсистемы, которые очень сильно зависят друг от друга, например, управление затратами и расчет себестоимости, данная задача требует исходных данных, которые могут поставляться из подсистем управления производством, продажами. Тут важно соблюдать цепочки формирования данных — от источника до потребителя информации.

Но даже внутри отдельных подсистем могут быть варианты. Например, мы пока не готовы к планированию производства, возможно организационно, или у нас не готова нормативно — справочная информация, но учет нужен, в т.ч. и для расчета фактической себестоимости, поэтому даже внутри конкретной подсистемы могут быть варианты. Мы рекомендуем в рамках каждого конкретного проекта формировать свою «дорожную карту» по подсистемам, которая зависит от целевых потребностей бизнеса, его приоритетов и готовности. Разрабатывая систему «1С:ERP», мы предусмотрели самый широкий набор вариантов, который позволяет вести проекты исходя из индивидуальных условий.

Можно ли внедрять ERP самостоятельно?

Алексей Кислов:

— Потенциально можно. Особенно если у вас много лишних денег и времени. Представьте, что у вас есть желание научиться управлять автомобилем, получить права. Конечно, вы можете сами купить автомобиль, можете литературу почитать, посмотреть видео-уроки, можете даже арендовать какой-то тренировочный полигон, только, как правило, все меняется когда вы выезжаете в центр мегаполиса… Вот и со внедрением ERP похожая ситуация. Нам нужен тренер, учитель, т.е. внедренец, команда внедрения, которая прошла много раз через самые сложные проекты, знает, как должно быть, как преодолеть организационные и технические сложности.

Такая команда должна быть сертифицирована разработчиком решения и иметь специальные статусы, которые подтверждают ее компетенции. Например, у нас — это « 1С: Центры ERP ». Да, самые успешные проекты — такие, когда есть общая команда, специалисты от заказчика и от исполнителя, при этом внутренняя команда повышает свои компетенции и в дальнейшем берет на себя задачи развития и сопровождения системы.

Денис Акуленок:

— Согласен, я тоже не рекомендовал бы выбирать такой путь. Вероятно, это кажется возможностью сэкономить. Но все-таки интегратор ERP-систем уже имеет опыт внедрения в конкретные сфере. Он уже сам набил шишек и позволит компании не проходить через это самостоятельно. Многие подводные камни можно будет обойти.



Денис Акуленок. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Если внедрять самостоятельно, нужно готовиться к тому, что потребуются значительные временные и финансовые затраты. Нужно выделить ресурс на обучение и подготовку специалистов, которые внутри компании будут заниматься внедрением. Скорее всего, пока они будут разбираться с одной версией, уже появится вторая, третья и т.д. В итоге выращенные внутри компании специалисты с большой вероятностью не придут к нужному результату. И тогда все равно придется обращаться к франчайзи (сертифицированному партнеру «1С»).

Допустим, компания наймет подходящих специалистов с рынка, хоть это и маловероятно, т.к. их крайне мало в данной области. Это обойдется намного дороже, чем обратиться к интегратору. Потому что квалифицированные специалисты по внедрению — очень дорогие.

Сколько занимает внедрение ERP-системы?

Алексей Кислов:

— Самый правильный ответ — все индивидуально. Да, меня очень часто спрашивают про сроки, и ответ индивидуально не принимают. Просят каких-то понятных цифр. Конечно, можно вывести некую «среднюю температуру по палате» — я это не приветствую. Но итого, средний срок внедрения — 12 месяцев.

Конечно, есть примеры, когда все происходит и за 2 месяца, когда переходили с зарубежной системы, которая была в облаке и была отключена. Нужно было срочно восстановить деятельность компании — работали 24 на 7. Выжили, новую систему запустили и бизнес заработал.

Есть примеры, когда годами проекты идут. Как правило, это говорит о том, что есть большие организационные проблемы от бизнеса. Я очень уважаю наших клиентов. Но напоминаю, что ERP — это про процессы. Нельзя автоматизировать хаос, устроить «цифровой бардак». Организационные проблемы проектов — ключевые. Конечно, технические вопросы бывают — острые, важные — но их решить можно быстро.

Есть примеры проектов, когда заказчик говорит: «Плачу, деньги не вопрос…». Но проект далек от целевых ожиданий результата.

Важный момент — систему, прежде всего, внедряет заказчик. Наш партнер — внедренец — ему помогает. Важно иметь доступ к владельцам процессов, проводить реальные, а не формальные демонстрации разработанной функциональности на предмет оценки ожиданий. Общая команда «заточенная» на результат — это секрет («не секрет»!) успеха проекта! Все делаем вместе и единой командой.

Какие сложности обычно возникают при внедрении ERP-систем?

Алексей Кислов:

— Давайте разберем некий ТОП-проблем. Начнем с основы.

Нормативно-справочная информация (НСИ) Тут большие проблемы, особенно, если говорим про производственные предприятия. Состав изделий, материалы, технологические процессы, аналоги, варианты исполнения… Могу долго еще продолжать.

НСИ — это фундамент любого ERP-проекта. Это важно! Мы производственный план никогда из системы не построим, если норм нет. Да, и тут есть особенности, предприятия понимает всю серьезность задачи, но уходят на годы с ее решением. А вопрос же важный! Да, «перегибы» тоже не нужны — можно сделать все, но нельзя сделать всего.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

В базовых справочниках предприятий могут быть десятки миллионов записей, нормализация которых займет годы. В таком случае от теоретического идеала следует переходить к практическому требованию, например, брать в периметр нормализации только те позиции, которые относятся к оперативной производственной программе или перспективной с учетом ближайших поставок. Это работает — рекомендую!

Организационные проблемы. Нужен доступ к владельцам бизнес-процессов, требуются открытые коммуникации. А еще это управление ожиданиями от проекта и главенство целей и задач. Зачастую владельцы локальных процессов под условной важностью пытаются свои локальные задачи поднять на приоритет выше корпоративных. С этим также научиться бороться необходимо.

Но от сложности хотелось бы перейти и к гордости. Всегда приятно, когда товары, услуги, которые просто окружают нас, выпущены под управлением продукта «1С:ERP».

В Беларуси примеров масса, те же автомобили Geely. Бесконечно горжусь этим проектом, многие лидеры автопрома ему могут только завидовать. Наши технологии в Беларуси и России на самом высшем уровне! И это в автопроме, который всегда на максимуме требований к цифровизации.

Что происходит с клиентами после внедрения проекта «1С:ERP»?

Денис Акуленок:

— После внедрения клиент не остается один, без поддержки. Понятно, что аппетит приходит во время еды: когда сотрудники начнут пользоваться ERP-системой, тогда и начнут возникать вопросы. Когда увидят, какие возможности у решения есть, захочется ее развивать.

Обычно процесс внедрения включает в себя в том числе и договор сопровождения уже внедренной системы. Он предполагает ежемесячное обслуживание. За клиентом закрепляются специалисты, они доступны для связи, к ним можно напрямую обращаться и решать возникающие вопросы.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Алексей Кислов:

— Персонал — это всегда важно и не просто. По моим ощущениям, в первый месяц всегда говорят, что «раньше было лучше». Это нормально, просто нужно достойно пройти этот период. Человек не настроен на быстрые изменения. Нужно найти и показать, что стало лучше. Не только для себя, но и для компании. Каких-то универсальных решений нет. Очень надеемся на руководителей проектов.

Если будут сложности, вопросы — прошу обращаться на zar@1c.ru , попробуем оперативно помочь.

Особенности и преимущества «1С:ERP»

Алексей Кислов:

Стоит выделить блок функциональности — это возможности на уровне ERP-систем международного класса. Технологическая платформа и система построенных на ней прикладных решений позволяют эффективно выполнять управление и учет на любом предприятии, вне зависимости от его рода деятельности, разветвленности структуры и численности сотрудников. В распоряжении руководителя и ответственных лиц весь набор инструментов для управления, операционной деятельности, учета и отчетности в полном соответствии с действующим законодательством и реальными потребностями бизнеса, а также встроенные средства развернутой бизнес-аналитики.

Важно отметить возможности работы через интернет и на мобильных устройствах. «Облачность» и мобильность — одни из главных запросов современного бизнеса, которым полностью отвечает «1С:ERP». Используя эту систему, можно в едином корпоративном «облаке» осуществлять мониторинг и анализ деятельности предприятия, выполнять управление производством, финансами, кадрами, взаиморасчетами с клиентами и другую деятельность.

Решение оперативно обновляется под требования законодательства, поддерживает сдачу отчетности в электронном виде, обмен данными с банками, облачными государственными информационными системами.

Еще раз хочу подчеркнуть, что для внедрения ERP нужны компетентные, грамотные специалисты. И такие у нас есть: самая широкая сеть партнеров с многолетним опытом внедрения ERP-систем оказывает услуги по консалтингу и внедрению в Беларуси.

Да, важно отметить среди преимуществ невысокую стоимость владения и существенный экономический эффект по сравнению с зарубежными аналогами. 1C: ERP внедряется в 1,5−2 раза быстрее, требуя вдвое меньше трудовых ресурсов. Стоимость лицензий и поддержки у этой системы существенно меньше.

При этом «1С:ERP» позволяет снизить себестоимость выпускаемой продукции и объемы материальных запасов, сократить дебиторскую задолженность, операционные и административные расходы, уменьшить сроки исполнения заказов и увеличить объем выпускаемой продукции. Да, это все при условии, что вместе с внедрением системы мы поработаем над качеством бизнес-процессов.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

«1С:ERP» давно и отлично работает на Linux и PostgreSQL! А еще мы не боимся работать с большим объемом данных. Например, крупнейший ERP — проект в Евразии в области транспортного машиностроения реализован именно на нашей системе, а это более 60 000 рабочих мест. Это на практике доказывает, что наши технологии могут быть масштабированы в рамках задач автоматизации и цифровизации крупнейших предприятий — лидеров отраслей.

Денис Акуленок:

— Также важно отметить, что несмотря на то, что платформа «1С» создана в России, решения подходят под специфику работы в Беларуси. В целом бизнес в Беларуси и России работает по очень схожим принципам. Есть особенности в первичном документообороте, бухгалтерском и налоговом учете. Для этих моментов существуют локализованные решения. Все решения на базе «1С», которые внедряются в Беларуси, проходят локализацию под законодательство и бизнес-процессы.

Можно ли внедрять «1С:ERP», если в организации уже используются другие программные продукты?

Денис Акуленок:

— Да, конечно! Можно настроить интеграцию с другими программами, которым пользуется компания, осуществить корректный перенос данных. Конечно, это потребует некоторых затрат и времени. Но если информация ценная и необходима бизнесу для дальнейшей работы, то не проблема ее направить в новую систему.

Стоит ли волноваться главному бухгалтеру, если компания уже использует «1C:Бухгалтерию», но хочет внедрить «1С:ERP»?

Денис Акуленок:

— Если у компании уже есть готовое решение для бухгалтерии, оно всех устраивает, возможно, она даже доработана под особенности бизнес-процессов конкретной организации, то можно внедрять ERP-систему для ведения оперативного управленческого учета, а для бухгалтерии сохранить используемое решение. Потребуется только настройка синхронизации.

Но могут быть требования (особенно у крупных предприятий), когда регламентированный учёт необходимо вести в ERP. Но и тут волноваться не стоит — все будет хорошо. Партнеры «1С» всему научат в ERP, и данные перенесут в новую базу.

В 2026 году компания «1С» снимает с поддержки «1С:Управление производственным предприятием». Нужно ли всем переходить на ERP?

Денис Акуленок:

— «1С:ERP» имеет гораздо более широкую функциональность и подходит не только производственным предприятиям. Кроме того, современные устройства уже имеют другие экраны, в том числе сенсорные. Многие пользователи начинают работать на планшетах, мобильных телефонах. Поэтому так или иначе, «1С:УПП» уже уходит в прошлое.

С одной стороны, если компания внедрила «УПП», возможно сделала ряд доработок, то сложно принять решение о переходе на ERP.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

С другой стороны, если компания ведет бухучет в УПП, то когда будет прекращена поддержка УПП, любое изменение законодательства будет выливаться в необходимость значительных затрат на доработку продукта. И, как показывает практика, иногда серия существенных доработок обходится дороже, чем переход на ERP-систему, в которой нужный функционал уже предусмотрен.

Ведь новый функционал в УПП не появляется уже более 10 лет. Поддерживаются только изменения в законодательстве. С 2026 года не будет и этого.

Кроме того, отметим, что, как правило, средние и крупные компании используют не одно, а несколько IT-продуктов, которые должны взаимодействовать друг с другом (даже если это решения разных разработчиков). И эти IT-продукты непрерывно развиваются и обновляются. Центральный продукт (в данном случае — снимаемый с поддержки «1С:УПП») не должен технологически отставать от остального IT-окружения. Иначе будут происходить сложности в их взаимодействии и интеграции. А это со временем приведет к тому, что не весь функционал других программных продуктов сможет быть использован, либо необходимые новые программные продукты и сервисы не будут внедрены из-за того, что не смогут интегрироваться с необновленным «УПП». Приведу аналогию с мобильным телефоном. Когда производитель прекращает обновлять программное обеспечение устаревшей модели телефона, с течением времени вы сможете скачивать все меньше и меньше современных приложений. А те, которые уже установлены, скорее всего, рано или поздно, придется обновить, а значит и они могут перестать работать на текущем телефоне.

Поэтому, если у компании есть «1С:УПП», лучше держать руку на пульсе, и уже сейчас задумываться о переходе на ERP-систему.

ERP в Беларуси — перспективы рынка

Денис Акуленок:

— Интерес к ERP-системам со стороны белорусских компаний достаточно устойчивый уже более 10 лет. Поначалу наш бизнес наблюдал за тем, как подобные решения используются на Западе. Затем появился продукт от «1С», подходящий для Беларуси: на русском языке, с понятной структурой. И если ранее ERP-системы были в основном прерогативой крупных производственных предприятий, то сегодня на них обращает внимание даже средний и малый бизнес. В итоге компаний, которые внедряют ERP-системы, с каждым годом становится все больше.

Обращения в «МиСофт» по поводу внедрения ERP-систем происходят регулярно. Минимум несколько раз в месяц. Особенно активен бизнес ближе к Новому году. Но я обычно рекомендую всем обращаться пораньше, т.к. процесс внедрения — не быстрый.

По нашим оценкам, емкость белорусского рынка достаточно велика. Есть компании, которые уже внедрили ERP-системы, но есть и множество таких, которые пока присматриваются к решениям, планируют переход на них в будущем.

Алексей Кислов:

— Почему компании «1С» интересно работать на белорусском рынке? Считаю, что для понимания глубины вопроса, стоит привести принципы работы фирмы «1С»:

Делать то, что действительно нужно пользователям, обществу, людям.

Работать рентабельно.

Быть надежным и выгодным партнером, честно относиться к партнерам, конечным пользователям, сотрудникам.

Работать хорошо, делать и продавать продукцию лучше конкурентов.

Опираться на собственные силы и на кооперацию с лидерами.

Изучать чужой опыт, но думать своей головой.

Думаю, что из этих пунктов, каждый может для себя найти свой собственный ответ, почему рынок Беларуси для нас важен. Кажется, что можно начать с ключевого пункта: да, мы работаем, и для нас важен результат реальных проектов и реальная польза от наших решений.