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Пятый Евразийский цифровой форум начал работу в Минске
19.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Создание единой системы и защита от кибератак стран ЕАЭС – эти темы обсудили на V Евразийском цифровом форуме, передает «МИР 24».
Работают в ЕАЭС и над созданием единой системы таможенного транзита. Ожидается, что через страны протянут «бесшовные» транспортные коридоры. Тогда документы на определенный товар будут проверять по общим базам данных. Это упростит и ускорит их транзит.
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На форуме впервые запустили защищенный канал связи между Беларусью и Кыргызстаном. Эта единая система, которая полностью ограждает от хакерских атак.
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