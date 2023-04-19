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Пятый Евразийский цифровой форум начал работу в Минске

19.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пятый Евразийский цифровой форум начал работу в Минске
 Фото: МТРК «МИР»

Создание единой системы и защита от кибератак стран ЕАЭС – эти темы обсудили на V Евразийском цифровом форуме, передает «МИР 24».

Как это будет работать, показали там же. Впервые запустили защищенный канал связи между Беларусью и Кыргызстаном. Эта единая система, которая полностью ограждает от хакерских атак. Данные оттуда утечь не смогут. А обмен между партнерами происходит за считанные секунды. Создатели уверены: подобные проекты упрощают совместную работу стран пятерки. В разных отраслях уже создали больше 70 единых систем.

«Мы сделали еще 32 общих процесса, расписали все подробно и сейчас активно работаем с государствами, чтобы государства интегрировали свои национальные системы в единую. Сегодня цифровизация охватывает все сферы деятельности: и вопросы социального обеспечения, и вопросы здравоохранения, и вопросы, связанные со сферой материального производства. То есть это та сфера деятельности, которая проникает во все отрасли экономики», – отметил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Работают в ЕАЭС и над созданием единой системы таможенного транзита. Ожидается, что через страны протянут «бесшовные» транспортные коридоры. Тогда документы на определенный товар будут проверять по общим базам данных. Это упростит и ускорит их транзит.



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На форуме впервые запустили защищенный канал связи между Беларусью и Кыргызстаном. Эта единая система, которая полностью ограждает от хакерских атак.
 
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