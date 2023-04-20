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Нацбанк Беларуси отчитался перед Национальным собранием

20.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нацбанк Беларуси отчитался перед Национальным собранием
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три из семи союзных программ в банковской сфере выполнены. Остальные – на завершающем этапе. Об этом заявил глава Нацбанка Беларуси. Он отчитался о проделанной работе перед депутатами и сенаторами. О чем еще говорили в овальном зале Дома правительства, расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Доступность потребительских кредитов, снижение их стоимости – сейчас это один из приоритетов в работе Нацбанка. А цель – создать комфортные условия для бизнеса и сделать минимальным влияние санкций.

В непростых для экономики условиях банки не сворачивали часть кредитных программ. Для населения и предпринимателей проводили консультации по платежам. Поддержать баланс удалось за счет гибкого и своевременного реагирования на ограничения, рассказали в Нацбанке. Решения принимали оперативно. Удалось замедлить и инфляцию. Прогноз оптимистичный – не больше восьми процентов.

«Инфляция будет вести себя с определенными отклонениями. Понятно, что летом, в том числе благодаря сезонным факторам, она еще будет снижаться. По осени она немножко вырастет. Но тем не менее она будет находиться в тех параметрах, которые запрогнозированы», – заявил председатель правления Национального банка Республики Беларусь Павел Каллаур.

Среди задач – укрепление доверия к национальной валюте, борьба с кибермошенничеством, внедрение новых видов платежей. К концу года Нацбанк определится, нужен ли в стране цифровой рубль. Пока в планах эксперимент.

«Проводим работу по выстраиванию демоверсии, платформы для того, чтобы ее можно было бы уже опробовать уже с учетом тех технологий, которые используются. Для нас наибольший интерес эти технологии будут представлять в трансграничных платежах. Если другие страны будут внедрять цифровой рубль, то мы должны быть готовы стыковать наши системы», – отметил Павел Каллаур.

Вопрос, который волнует население, – ставка рефинансирования. Сейчас она упала до десяти с половиной процентов. Нацбанк не будет искусственно понижать показатель. Он зависит от ситуации на валютном рынке. Вся информация станет основой для работы Национального собрания.

«Мы являемся и членами парламентского собрания Беларуси и России, это прежде всего. Во-вторых, это принятие законодательства. Мы сейчас работаем над Банковским кодексом», – сообщила председатель постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

«Вопросы и ответы на них будут оперативно доведены до регионов, до избирателей», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Хлобукин.

Этот диалог депутатов, сенаторов и Нацбанка первый в истории. Теперь он станет ежегодным. Как и отчеты перед Национальным собранием страны комитета Госконтроля и Генпрокуратуры. Это закрепили в обновленной Конституции.



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Три из семи союзных программ в банковской сфере выполнены. Остальные – на завершающем этапе. Об этом заявил глава Нацбанка Беларуси.
 
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