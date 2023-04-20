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«Теперь платим, когда точно есть деньги, и не берем убыточные проекты». Реальный кейс построения управленческого учета через CRM

20.04.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Теперь платим, когда точно есть деньги, и не берем убыточные проекты». Реальный кейс построения управленческого учета через CRM
Фото предоставлены экспертом.

Обычно компании используют CRM-систему для того, чтобы упорядочить свои взаимоотношения с клиентами, вести аналитику заказов и контролировать текущие задачи. Заместитель директора компании «Техноинновация» Александр Гетало поделился с «Про бизнес» опытом использования CRM для улучшения HR-процессов и выстраивания управленческого учета.

— В основном CRM-системы в компаниях используют для того, чтобы управлять продажами и клиентами. В какой-то момент мы поняли, что для качественного выполнения проектов нам необходимо анализировать все цифры по ним. Сюда могли входить: анализ текущей ситуации в компании; понимание того, насколько проект рентабелен, каких разработчиков на него подключить, стоит ли в него входить, кто его будет делать и в какие сроки.

А поскольку мы сами занимается CRM-системами, подумали: почему бы не сделать себе наглядное решение, которое потом могло бы быть применено и для наших клиентов? Так с середины 2022 года мы стали применять Битрикс24 для комплексного управления проектами.

«Теперь платим, когда точно есть деньги, и не берем убыточные проекты». Реальный кейс построения управленческого учета через CRM
Александр Гетало, заместитель директора компании «Техноинновация».

Вот что мы сделали:

1. Облегчили работу HR-отдела.

В любом случае в компании идет набор персонала и нужно понимать, какие есть потенциальные сотрудники. Казалось, зачем это делать — специалисты же не сидят и не ждут, что кто-то им предложит работу? 2022 год показал, что иногда именно так бывает — кто-то уволился и в поисках, чьи-то компании закрылись и переехали. Это нас привело к идее завести систему сразу с цифрами — у нас не просто база кандидатов, а с их зарплатами, которые мы предварительно согласовали.

Раньше, когда начинается проект, возникал вопрос: «Когда освободятся те или иные специалисты?». Обычно мы бежим к проект-менеджеру (а вся информация у него в голове!), спрашиваем: «Когда кто сможет приступить к работе?». Эта информация долго собирается (часто — не один день!), и получается в виде: «Этот сотрудник, наверно, через месяц, а тот, возможно, через полтора». Мы собираемся начать проект в начале мая (о чем сообщаем заказчику), а в реальности — специалист оказывается занят до середины июня.

Из-за этого возникают проблемы со сроками — проект приходится смещать. Мы шагнули дальше и сделали себе решение «Проекты». Туда входят: команда; сроки; связь между сотрудниками и проектом (мы сразу видим затраты по заработной плате); постоянные затраты (например, аренда); стоимость всего проекта для нас.

Это делается не для текущих проектов, а для того, чтобы мы могли принимать взвешенное решение по запуску нового.

Пример.

Приходит запрос на новый проект. Мы оцениваем его и понимаем, что он займет 2 месяца работы, будет стоить нам такую-то сумму с такой-то рентабельностью — в целом он нам интересен. А затем мы можем с ним «поиграть»: поставить на какие-то задачи не Алексея, а, допустим, Ивана. Опыта у Ивана меньше, и час его работы стоит дешевле. При этом квалификации достаточно, чтобы проект реализовать. Таким образом, мы сможем выполнить задачу с меньшими затратами и большей маржинальностью без ущерба для проекта.

Мы активно применяем эту модель в тендерах, и несколько заказов на основании этой модели уже отсеяли: расчет показал, что мы можем уйти в глубокий минус. Так, в одном случае заказчик предлагал 11 тысяч BYN, а по нашим расчетам только себестоимость получалась 19 тысяч BYN. Еще год назад мы бы наверняка вошли в проект и сработали бы себе в убыток.

«Теперь платим, когда точно есть деньги, и не берем убыточные проекты». Реальный кейс построения управленческого учета через CRM

2. Стали планировать платежи.

Кажется, зачем это нужно? Платежи ведь делает бухгалтерия. Но зачастую ни руководство, ни начальник финансового отдела не видят всей картины. Они понимают, что у нас есть деньги: можно зайти в Интернет-банкинг и посмотреть счет. Но как узнать, сколько реально денег можно потратить?

Каждый раз приходилось ходить в бухгалтерию и уточнять: «А можем мы потратить 5 тысяч рублей на новый ноутбук? А на новые комплектующие?». Теперь в CRM-системе мы сразу выделили затратную часть, которая поделилась на постоянные и переменные траты.

На финотделе лежит задача отслеживать, сколько денег не хватает на будущие платежи: например, нам нужно 250 тысяч рублей, а пока пришло 180.Раньше было так: мы приносили в бухгалтерию счет и там его оплачивали. А что делать, если клиенты не успевали вовремя оплатить счет (в 2021 и 2022 году это случалось достаточно регулярно)?

Сейчас мы не носим счета финансистам, а все размещаем в систему. Благодаря данным мы видим: «Этот платеж будет осуществлен после 20 числа», то есть после оплаты заработной платы. Этим мы подстраховали себя тем, что в первую очередь оплачиваем необходимые платежи, заработную плату и налоги. А уже затем — покупка канцелярии и оплата образования.

Пример.

Как-то мы захотели купить в офис 10 ноутбуков. По итогу мы это и сделали, но отложили покупку на полтора месяца под крупный платеж за проект.

То есть мы используем Битрикс, чтобы максимально наглядно видеть финансовое положение компании в целом. Мы видим, сколько у нас проектов, и можем планировать поступления по ним (у кого-то предоплата, у кого-то оплата по факту — то есть в ходе проекта разработчики должны получать заработную плату из других источников).

3. Стали планировать начало работы.

До введения новой системы достаточно распространенной была ситуация, когда сейлз общается с клиентом и обещает: «Ок, мы готовы завтра начать!». Затем сейлз приходит к команде: «Вот контракт, давайте делать!» и получает ответ: «О чем ты говоришь, у нас еще 3 месяца текущий проект».

Сейчас, прежде чем обещать клиенту начало работы, сейлз смотрит в систему и ведет переговоры с клиентами на основе реальных данных. В этом случае клиент либо соглашается подождать, либо ищет другого подрядчика.

4. Избавились от пересказов.

Обычно у нас было так: в CRM есть проект, в нем пишутся задачи, менеджеры их исполняют — и все завершается. Но на менеджере проектов часто лежит задача коммуникации с клиентом и с отделом разработки.

А теперь мы завели чат-бот, который подключили к CRM-системе, и дали к нему доступ проект-менеджерам и разработчикам. Теперь они оба видят все сообщения, которые клиент пишет в мессенджер по своему проекту. Таким образом разработчик, не вступая в диалог, видит всю новую информацию и комментарии клиента. Если это конференция, то она записывается и ее тоже можно прослушать.

«Теперь платим, когда точно есть деньги, и не берем убыточные проекты». Реальный кейс построения управленческого учета через CRM

Что нам это дало:

  • Ускорили коммуникацию и получили экономию времени. Проект-менеджер больше не занимается пересказом информации от клиента. Можно сказать разработчику: «Послушай сообщение клиента с 4:15 до 5:20 секунд — что ты про это думаешь? Можем мы это внедрить?».
  • Улучшились взаимоотношения между программистами и проект-менеджерами.
  • Избавились от искажения данных и эффекта «испорченного телефона».
  • Ускорили реакцию разработчика на вопрос клиента: «А можем ли мы внедрить такое техническое решение?». В обычной ситуации проект-менеджер бы сказал: «Я это уточню» и ушел бы на несколько часов, и так с каждым техническим вопросом клиента.
  • Убрали недопонимание между заказчиком и компанией-разработчиком — сейчас за процессом наблюдает не «одна голова», а несколько.

Сейчас думаем, как быть с телефонными разговорами — пока их приходится или пересказывать, или давать слушать. И есть ограничения — в этих общих чатах нельзя обсуждать ценовые вопросы, такую информацию менеджер высылает клиенту на почту. Это связано с тем, что стоимость часа работы отличается для клиентов из разных стран.

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Обычно компании используют CRM-систему для того, чтобы упорядочить свои взаимоотношения с клиентами, вести аналитику заказов и контролировать текущие задачи....
 
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