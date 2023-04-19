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Беларусь усилит импортозамещение овощей и фруктов

19.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь усилит импортозамещение овощей и фруктов
 Mir24.tv

Белорусские фермерские хозяйства в состоянии обойтись без импортной сельхозпродукции. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Леонид Заяц на встрече с аграриями Столинского района, передает «МИР 24».

Здесь выращивают половину всех овощей в Беларуси. В южном районе климат теплый, а почвы плодородные, поэтому специалисты видят в них большой потенциал. В хозяйствах фермеры высадили местную раннюю капусту, картофель, морковь и свеклу. Объемы увеличат. Расширят и сеть овощехранилищ по всей стране.

«В межсезонный период в Республике Беларусь недостаточно производится огурцов, недостаточно производится томатов. Учитывая практический опыт, который накоплен уже в столинских фермерских хозяйствах, имеет смысл рассмотреть сегодня возможность в содействии в выделении финансовых банковских кредитов для строительства овощехранилищ, которые сохраняли бы качество продукции от поля до прилавка», – отметил заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.

Яблоки вместо импортных будут тоже местные. Такую задачу поставил президент страны Александр Лукашенко. В Беларуси планируют высадить более двух тысяч новых садов. Их оборудуют современными системами полива. А выращивать будут только популярные у белорусов сорта.



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Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Леонид Заяц на встрече с аграриями Столинского района.
 
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