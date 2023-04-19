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Беларусь усилит импортозамещение овощей и фруктов
19.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Mir24.tv
Белорусские фермерские хозяйства в состоянии обойтись без импортной сельхозпродукции. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Леонид Заяц на встрече с аграриями Столинского района, передает «МИР 24».
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Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Леонид Заяц на встрече с аграриями Столинского района.
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