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Результаты впечатляют: Лукашенко оценил результаты сотрудничества Беларуси и Петербурга
20.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Результаты впечатляют – так Александр Лукашенко оценил товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом. Сотрудничество Минска и Северной столицы России президент обсудил с губернатором мегаполиса Александром Бегловым, сообщает «МИР 24».
Белорусский лидер призвал укреплять партнерство во многих сферах, включая сельское хозяйство, туризм, гуманитарные направления.
Среди стран СНГ Беларусь занимает первое место
Добавим, что в Минске сейчас проходят Дни Санкт-Петербурга.
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Президент республики провел в Минске встречу с губернатором российского мегаполиса Александром Бегловым.
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