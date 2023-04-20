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Результаты впечатляют: Лукашенко оценил результаты сотрудничества Беларуси и Петербурга

20.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Результаты впечатляют: Лукашенко оценил результаты сотрудничества Беларуси и Петербурга
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Результаты впечатляют – так Александр Лукашенко оценил товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом. Сотрудничество Минска и Северной столицы России президент обсудил с губернатором мегаполиса Александром Бегловым, сообщает «МИР 24».

Белорусский лидер призвал укреплять партнерство во многих сферах, включая сельское хозяйство, туризм, гуманитарные направления.

«Нам предстоит большая работа по укреплению нашего союза Беларуси и России, который сегодня является оплотом свободы и правды на пространстве СНГ и за его пределами. Огромный вклад в укрепление наших союзнических отношений вносят регионы Российской Федерации. Мне импонирует ваш подход к решению задач, которые мы вместе осуществляем. Если уж руководство Питера берется за какой-то вопрос, то решает его масштабно, качественно и в срок. Я хочу вас заверить, что такое же отношение будет со стороны Беларуси», – сказал Александр Лукашенко.

Среди стран СНГ Беларусь занимает первое место по объему торговли с Петербургом. Глобальным общим проектом стало развитие контейнерных перевозок благодаря порту Бронка. Там планируют обработать больше семи миллионов тонн грузов из Беларуси.

Добавим, что в Минске сейчас проходят Дни Санкт-Петербурга.



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Теги: Минск
 
 
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Президент республики провел в Минске встречу с губернатором российского мегаполиса Александром Бегловым.
 
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