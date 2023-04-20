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«Часто мы понимаем проблемы, но ничего не предпринимаем, чтобы их решить». Как менторский проект в Клубе Про бизнес повлиял на компании первых участников
20.04.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Самое большое сообщество белорусских руководителей и собственников —
На прошлой неделе мы рассказывали,
Владимир Власюк («Кортекс-мебель», «Активмаркет»):
— В проекте я начал участвовать, чтобы решить задачи одного из бизнесов — предприятия «Кортекс-мебель» из Бреста, где участвую в качестве партнера по развитию. Мы специализируеся на серийном производстве мебели эконом-класса (шкафы-купе, кухни, прихожие, тумбы, столы, полки и пр.) На рынке более 15 лет. Продажи идут торговым организациям, напрямую с конечными потребителями не работаем.
Каналы: розничные магазины, в том числе сетевые, интернет-площадки.
Основная задача проекта — проработать и сформулировать базовую стратегию кратного роста мебельного производства на период 2023—2026 годов (видение собственника и руководства, положенное на бумагу). Она станет основой для формирования детального плана развития и преобразований для достижения поставленной цели.
На первой встрече было знакомство как с Александром Бриленком, так и с коллегами, участвующими в проекте. По очереди обсудили задачи каждого участника, в формате диалога. По каждой ситуации ментор дал свое экспертное мнение, комментарии и рекомендации. Затем нам дали домашнее задание.
По моей ситуации требовалось оцифровать цели с детализацией по рынкам и продукту, прорисовать структуру и создать список процессов. Удалось:
Вторая встреча стала более предметной. Обсуждали структуру предприятия. Выявили слабые и несбалансированные места. Далее обсуждали процессы. Мы столкнулись с тем, что используем процессный подход, а также с тем, что не до конца выстраиваем систему анализа и планирования.
Кроме этого, во время выполнения домашнего задания я создал матрицу «продукт-рынок» с детальной разбивкой, за счет каких рынков и продуктов будет осуществлен запланированный рост.
Третья встреча: обсуждение проделанной работы, выводы и рекомендации по структуре.
По процессам было сложно. Дополнительно было обучение, как правильно формализовать процессы и увязать их с ключевыми показателями. Домашнее задание:
Что было сложно, непонятно?
Сложно было разобраться с процессами и нарисовать схему. Пришлось дополнительно гуглить и экспериментировать. Как оказалось, формализация процессов — непростое, но полезное занятие: позволяет взглянуть на бизнес с совершенно другого ракурса.
По домашним заданиям — сложно вытянуть людей из ежедневной рутины и включить их в работу над стратегическими вопросами (важными, но несрочными). Делали небольшие спринты по 1−1,5 часа раз в два дня, чего оказалось вполне достаточно без вреда для ежедневной «операционки».
По итогам проекта мы получили сформулированную глобальную цель развития на 2023−2026 годы: оцифрованный план по годам; детализированный план за счет чего будет рост; рынок; продукт.
Сформирован базовый перечень мероприятий, каким образом будут реализовываться глобальные задачи.
Определен перечень мероприятий на 2023 год (асtion plan) по основным направлениям: продажи, маркетинг, произвоство, продукт, процесс.
В наличии есть сформулированное и оцифрованное видение развитие на ближайшие 4 года, понятное собственнику и менеджерам.
Что дальше?
Сейчас работаем над реализацией сформулированных задач. Через 3−4 месяца планируем сделать очередную (корректирующую) стратсессию с фиксацией проделанной работы и корректировкой задач.
Работа с ментором была похожа на сыгрывание музыканстов в оркестре — на старте вроде инструменты понятные (наши бизнесы), ноты всем известны (структуры, мотивации, маркетинг, менеджмент), но мелодия звучала как-то не очень…
А после, казалось, банальных советов, но данных в нужном месте в нужный момент под конкретную ситуацию — совсем другая музыка получается.
Хочу поблагодарить команду Клуба Про Бизнес за предоставленную возможность поучаствовать в таком проекте, Александра Бриленка — за потраченное на нас время, а также коллег по «учебе», которые давали дополнительный стимул максимально ответственно отнестись к задачам.
Андрей Потапов («Электромаркетплюс»):
— Ментор помог подойти к проблеме, до которой не хватоло времени добраться, посмотреть на ситуацию со стороны. В команде удалось услышать проблемы друг друга и постараться помощь, исходя из навыков которыми мы обладаем.
Самое главное выйти из зоны комфорта. Часто мы проблемы понимаем, но ничего не предпринимаем для их решения.
Анна Курьянович (Bestcom):
— Какие цели мы ставили, приходя на рабочую группу? Увеличение продаж на предприятии. Нам нужно было навести порядок на производстве: чтоб все процессы работали, а сотрудники выполняли свою работу и не отвлекали друг друга. Я выявила свою сильную сторону предприятия и буду делать акцент на этих моделях.
Мы сделали структуру предприятия, обозначали зоны ответственности каждого сотрудника. Сейчас нужно сделать процессы на всех сотрудников, так как ошибки отнимают много времени на устранение.
Ошибки делают все, но когда нет процессов, люди просто не знают, что делать.
Что было сложно, непонятно при выполнении домашних заданий, в работе? Заставить себя делать то, о чем мы говорили. После месяца работы в группе я составила план на год по увелечению продаж. Затем составила план на 3 месяца по процессам на производстве, и по каждому сотруднику.
Пересмотрела работу сотрудников и сделала вывод, что есть сотрудники удобные (лояльные), но неэффективные их надо менять.
Также с сотрудниками нужно больше разговаривать. Сейчас решили сделать перестановку в офисе и добавить комнату для переговоров. Что дальше?
План выведен на бумагу — со сроками его выполнения. Результат будет зависеть от самодисциплины: смогу ли я доделать все задания до конца.
Спасибо Клубу Про бизнес! спасибо Александру Бриленку! Каждое слово было записано и услышано. Александр понятно объяснял про каждую компанию участников проекта, уделяя много внимания. Это хороший опыт — посмотреть на свой бизнес со стороны и навести в нем порядок.
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«Часто мы понимаем проблемы, но ничего не предпринимаем, чтобы их решить». Как менторский проект в Клубе Про бизнес повлиял на компании первых участников
Самое большое сообщество белорусских руководителей и собственников - Клуб Про бизнес - продолжает подводить итоги своего проекта «Менторская среда». Герои -...
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