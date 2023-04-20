|
Чемпионат Евразии по выездке стартовал в Беларуси
20.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовал первый этап чемпионата Евразии по выездке. Эти соревнования – аналог Кубка мира, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
На манеже – только всадник и лошадь. На программу дается около шести минут. За это время нужно показать результаты годовой подготовки.
Судьи смотрят на четкость и правильность упражнений. Балотелли нравится делать полупируэты. У коня они получаются просто здорово. И это не смотря на то, что перед выступлением у него был серьезный стресс. Девятичасовой путь на турнир – самое долгое его путешествие. Перенести дорогу и быстрее акклиматизироваться помог багаж со сладостями.
Дамагар – конь тракененской породы. Именно таких спортивных лошадей в Беларуси разводят больше всего. Правда, в последние годы для выездки чаще используют лошадей смешанных мастей. Их спортивные результаты выше. Но есть в конюшне и чистокровные: гонноверская или вествальская.
«Белорусская школа выездки имеет свои глубокие традиции. У нас всегда существовала преемственность поколений. У нас в школе всегда были юноши, юниоры, взрослые. И на всех соревнованиях, на которые мы выезжали, все специалисты и судьи, и тренеры другие отмечали четкость подготовки наших спортсменов и лошадей», – рассказала тренер юношеской сборной Беларуси по конному спорту Ирина Жукова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На манеже – только всадник и лошадь. На программу дается около шести минут.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)