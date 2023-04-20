Чемпионат Евразии по выездке стартовал в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовал первый этап чемпионата Евразии по выездке. Эти соревнования – аналог Кубка мира, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На манеже – только всадник и лошадь. На программу дается около шести минут. За это время нужно показать результаты годовой подготовки.

«Буквы, которые расставлены у нас на манеже – это ориентир для всадника. Каждый элемент судьи оценивают, ставят от 1 до 10, а может и 0. И таких оценок около 30», – рассказал организатор турнира Владимир Краевский.

Судьи смотрят на четкость и правильность упражнений. Балотелли нравится делать полупируэты. У коня они получаются просто здорово. И это не смотря на то, что перед выступлением у него был серьезный стресс. Девятичасовой путь на турнир – самое долгое его путешествие. Перенести дорогу и быстрее акклиматизироваться помог багаж со сладостями.



Его соперник – вороной конь из Беларуси. Янина и Дамагар вместе выступают всего год. Пока притираются друг к другу, тренировки проходят каждый день.

«Сложности, конечно, есть всегда: найти общий язык, правильно сделать подготовку, чтобы конь к старту не устал, чтобы у него была хорошая физическая форма к соревнованиям. Мы сделали хороший путь, и я считаю, грамотно построили свою работу», – рассказала чемпионка Евразийский игр Янина Кулик.

Дамагар – конь тракененской породы. Именно таких спортивных лошадей в Беларуси разводят больше всего. Правда, в последние годы для выездки чаще используют лошадей смешанных мастей. Их спортивные результаты выше. Но есть в конюшне и чистокровные: гонноверская или вествальская.

«Белорусская школа выездки имеет свои глубокие традиции. У нас всегда существовала преемственность поколений. У нас в школе всегда были юноши, юниоры, взрослые. И на всех соревнованиях, на которые мы выезжали, все специалисты и судьи, и тренеры другие отмечали четкость подготовки наших спортсменов и лошадей», – рассказала тренер юношеской сборной Беларуси по конному спорту Ирина Жукова.



«Что российская, что белорусская – это две школы очень близки друг к другу. И техника подготовки лошадей и спортсменов у нас единая. Это для нас начало стартового сезона. И я считаю, что и лошади, и спортсмены подошли в хорошей физической форме», – отметила тренер спортивной школы по конному спорту (Россия) Алла Субботина.



Выездку называют высшей школой верховой езды. Это гармония и красота. Главный секрет – всадник и лошадь должны быть единой спортивной командой.