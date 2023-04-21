Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск объявлен спортивной столицей Содружества в 2023 году" height="100%" width="670">

Спортивной столицей 2023 года объявлен Минск. Об этом сообщил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев во время заседания постоянных представителей организации, передает «МИР 24».

В августе в белорусской столице пройдут вторые Игры Содружества. Стали известны и города, которые примут эстафету Культурной и Молодежной столиц СНГ – это Самарканд и Ташкент. Определили и вуз, где будут проходить переподготовку журналисты стран Содружества.

«Российскому университету дружбы народов, которому недавно было возвращено имя Патриса Лумумбы, был присвоен статус базовой организации по подготовке высококвалифицированных журналистов. Так что наши российские друзья будут принимать журналистов из стран СНГ для того, чтобы повышать их квалификацию», – сказал Генеральный секретарь СНГ.

На заседании также подвели итоги Совета министров иностранных дел Содружества в Самарканде. Следующая встреча пройдет 12 октября в Бишкеке, накануне заседания Совета глав государств.