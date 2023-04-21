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Минск объявлен спортивной столицей Содружества в 2023 году
21.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск объявлен спортивной столицей Содружества в 2023 году" height="100%" width="670">
Спортивной столицей 2023 года объявлен Минск. Об этом сообщил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев во время заседания постоянных представителей организации, передает «МИР 24».
В августе в белорусской столице пройдут вторые Игры Содружества. Стали известны и города, которые примут эстафету Культурной и Молодежной столиц СНГ – это
На заседании также подвели итоги Совета министров иностранных дел Содружества в Самарканде. Следующая встреча пройдет 12 октября в Бишкеке, накануне заседания Совета глав государств.
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В августе в белорусской столице пройдут вторые Игры Содружества.
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