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«Задача бизнеса сегодня не столько продать продукт, сколько удержать клиента». Что делать, чтобы у вас постоянно покупали снова
21.04.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Старый лояльный клиент всегда обходится бизнесу дешевле, чем привлечение нового. Один из факторов, который влияет на хороший процент повторных продаж — качественная клиентская поддержка. Коммерческий директор сервиса автоматизации поддержки
— Я уверен, что в условиях современной рыночной конкуренции, когда компании борются за каждого покупателя, выигрывает тот бизнес, который постоянно совершенствует поддержку клиентов. Качественный сервис важен для формирования лояльности и доверия. Покупатели легко переходят к другим брендам, а качественное обслуживание поможет удержать их с вами надолго.
Взаимодействие с покупателями — это не просто предоставление хороших товаров или услуг, но и выстраивание долгосрочных отношений. Выигрывает тот бизнес, который заботится о потребителях на протяжении всего жизненного цикла клиента.
Качества клиентского сервиса, которые побудят клиента покупать вновь и вновь
Для организации клиентского сервиса необходимо принимать во внимание шесть следующих компонентов:
Бывает так, что новые сотрудники нашей поддержки не знают эту тонкость и, отвечая быстро на запросы, не указывают сроки оказания услуг.
Однажды у клиента случилась поломка, сотрудник ответил: «Принял ваш запрос, постараюсь решить его как можно скорее». На что получил логичное возмущение заказчика, что «как можно скорее» — понятие растяжимое, ему нужны конкретные сроки.
Обозначение дедлайнов — обязательная часть работы с заказчиками, которая помогает снизить тревожность и у клиентов, и у вас.
Внедрение же систем автоматизации, например service desk, поможет сделать так, чтобы запросы не терялись, когда клиент обращается по разным каналам связи. В этом случае вся история общения с покупателем будет отображаться в одном месте и менеджеры смогут быстро обработать заявку.
Например, менеджер компании может связаться с клиентом после покупки продукта и уточнить, какое впечатление оставил товар и услуги компании. В случае, если для заказчика не все понятно, то можно предложить ему дополнительную консультацию по использованию сервиса.
Будь у вас высокотехнологичная IT-система или кофейня у дома — необходимо оповещать клиентов, если у вас проводятся технические работы или сервис недоступен из-за форс-мажорных обстоятельств.
Пару раз у нас было такое, что случались неполадки на серверах подрядчика, в центре обработке данных, и система была недоступна для клиентов. Мы оповещали людей по всем возможным каналам связи о произошедшем, рассказывали, что предпринимаем для решения проблемы и когда ситуация будет разрешена.
Например, вы можете использовать для поддержки телеграм-чат, если клиенту так удобнее. Он может прямо там задавать вопросы, обмениваться файлами, скриншотами и другой информацией, что позволяет быстрее и точнее решить проблему клиента. Также заказчик сможет получить копию переписки на свой электронный адрес для дальнейшего использования.
Почему бизнесу стоит сделать акцент на клиентском сервисе
Компания
Исследование показало, что обслуживание клиентов должно быть одним из главных приоритетов для любого бизнеса. Выстраивая качественный сервис, компании укрепляют доверие, повышают лояльность к бренду и способствуют росту продаж. Кроме того, клиенты с большей вероятностью будут распространять информацию о положительном опыте общения с компанией, если они чувствуют, что о них заботятся.
Как выстроить хорошую клиентскую поддержку
Для хорошей клиентской поддержки важны три фактора:
Кроме того, наличие базы знаний позволяет членам вашей команды быстро находить ответы на общие вопросы вместо того, чтобы отвечать на каждый из них отдельно.
Разработайте и внедрите скрипты, которые дадут подробные ответы на вопросы покупателей. Если вопрос нестандартный и на его решение требуется время — сообщите когда вы вернетесь с обратной связью, что будете предпринимать для решения вопроса и что клиент может сделать во время ожидания ответа.
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«Задача бизнеса сегодня не столько продать продукт, сколько удержать клиента». Что делать, чтобы у вас постоянно покупали снова
Старый лояльный клиент всегда обходится бизнесу дешевле, чем привлечение нового. Один из факторов, который влияет на хороший процент повторных продаж -...
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