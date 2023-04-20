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Сергей Лебедев: На страны СНГ, Китай и Индию оказывается беспардонное давление, но мы находим решения
20.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Станислав Красильников/ТАСС
ООН И ОБСЕ оказывают давление на страны Содружества. Об этом заявил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на встрече постоянных представителей объединения в Минске, сообщает «МИР 24».
В адрес государств-участников звучат необоснованные обвинения о нарушении прав человека, проведения выборов. Противостоять этому на международной арене можно только сообща, подчеркнул Сергей Лебедев. Он отметил, что на фоне санкционного давления укрепляется взаимодействие между СНГ и другими крупными международными объединениями, такими как ЕАЭС, ШОС и БРИКС.
Исполком СНГ примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в этом году в Индии.
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Сергей Лебедев: На страны СНГ, Китай и Индию оказывается беспардонное давление, но мы находим решения
Генеральный секретарь СНГ убежден, что противостоять необоснованным обвинениям на международной арене можно только сообща.
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