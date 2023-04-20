Сергей Лебедев: На страны СНГ, Китай и Индию оказывается беспардонное давление, но мы находим решения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Станислав Красильников/ТАСС

ООН И ОБСЕ оказывают давление на страны Содружества. Об этом заявил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на встрече постоянных представителей объединения в Минске, сообщает «МИР 24».

В адрес государств-участников звучат необоснованные обвинения о нарушении прав человека, проведения выборов. Противостоять этому на международной арене можно только сообща, подчеркнул Сергей Лебедев. Он отметил, что на фоне санкционного давления укрепляется взаимодействие между СНГ и другими крупными международными объединениями, такими как ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

«Мы видим, какое жуткое давление оказывается на страны Содружества, которые пытаются сохранить свою торговлю в рамках Содружества Независимых Государств. Такое же беспардонное давление оказывается на Китай и Индию. Но мы находим решения, чтобы сохранить взаимодействие на Евразийском пространстве», – отметил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Исполком СНГ примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в этом году в Индии.