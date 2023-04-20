ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Лебедев: На страны СНГ, Китай и Индию оказывается беспардонное давление, но мы находим решения

20.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сергей Лебедев: На страны СНГ, Китай и Индию оказывается беспардонное давление, но мы находим решения
 Станислав Красильников/ТАСС

ООН И ОБСЕ оказывают давление на страны Содружества. Об этом заявил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на встрече постоянных представителей объединения в Минске, сообщает «МИР 24».

В адрес государств-участников звучат необоснованные обвинения о нарушении прав человека, проведения выборов. Противостоять этому на международной арене можно только сообща, подчеркнул Сергей Лебедев. Он отметил, что на фоне санкционного давления укрепляется взаимодействие между СНГ и другими крупными международными объединениями, такими как ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

«Мы видим, какое жуткое давление оказывается на страны Содружества, которые пытаются сохранить свою торговлю в рамках Содружества Независимых Государств. Такое же беспардонное давление оказывается на Китай и Индию. Но мы находим решения, чтобы сохранить взаимодействие на Евразийском пространстве», – отметил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Исполком СНГ примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в этом году в Индии.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь СНГ убежден, что противостоять необоснованным обвинениям на международной арене можно только сообща.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат Евразии по выездке стартовал в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2023
Mir24.TV Belarus
20.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика