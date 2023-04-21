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Минский автомобильный завод поставит в Петербург 270 автобусов большой вместимости
21.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
ИТАР-ТАСС/ Вадим Рымаков
Минский автомобильный завод поставит в Санкт-Петербург 270 автобусов большой вместимости. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает «МИР 24».
На встрече белорусский лидер отметил: результаты взаимной торговли впечатляют. В прошлом году товарооборот превысил два с половиной миллиарда долларов. Увеличились поставки белорусских автобусов, троллейбусов, коммунальной техники. Для северной столицы производится транспорт на газомоторном топливе.
Глобальным общим проектом стало развитие контейнерных перевозок через порт Бронка в Санкт-Петербурге. С помощью него планируют перенаправить больше семи миллионов тонн белорусских товаров.
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Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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