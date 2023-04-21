Минский автомобильный завод поставит в Петербург 270 автобусов большой вместимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

ИТАР-ТАСС/ Вадим Рымаков

Минский автомобильный завод поставит в Санкт-Петербург 270 автобусов большой вместимости. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает «МИР 24».

На встрече белорусский лидер отметил: результаты взаимной торговли впечатляют. В прошлом году товарооборот превысил два с половиной миллиарда долларов. Увеличились поставки белорусских автобусов, троллейбусов, коммунальной техники. Для северной столицы производится транспорт на газомоторном топливе.

«Нам предстоит большая работа по укреплению нашего союза Беларуси и России, который сегодня является оплотом свободы и правды на пространстве СНГ и за его пределами. И огромный вклад в это укрепление наших союзнических отношений вносят регионы Российской Федерации. Мне импонирует ваш подход к решению задач, которые мы вместе осуществляем. Если уж руководство Питера берется за какой-то вопрос, то решает его масштабно, качественно и в срок. Я хочу вас заверить, что такое же отношение будет со стороны Беларуси», – отметил Лукашенко.

Глобальным общим проектом стало развитие контейнерных перевозок через порт Бронка в Санкт-Петербурге. С помощью него планируют перенаправить больше семи миллионов тонн белорусских товаров.



Все поручения президентов по развитию двусторонних отношений со стороны Петербурга выполнены, заявил Беглов. Итогом этого визита станут соглашения о сотрудничестве до 2026 года.