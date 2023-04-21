Удаленка, прокачка сотрудников и тренд на заботу о людях — как А1 выстраивает работу с командой?

Источник материала: ProBusiness



Ольга Жданович. Фото предоставлено компанией А1

Сразу несколько проектов А1 в сфере работы с персоналом получили награды конкурса «Премия HR-бренд» в этом году. Экспертное жюри отметило инициативы, связанные с внедрением новых технологий в организацию работы, а также HR-проекты по организации различных мероприятий. Поговорили с начальницей управления по работе с персоналом А1 Ольгой Жданович о том, как в компании работают с сотрудниками и почему именно кадры считают одним из самых ценных активов компании.

— Как изменилась работа с персоналом в компании А1 за последние 2−3 года? Как компания откликалась на вызовы?

— За последние 2−3 года на рынке труда в целом очень многое изменилось. И эти перемены можно воспринимать как угрозы или как вызовы. В А1 мы относимся ко всем колебаниям как к вызовам, гибко на них реагируем, адаптируя свою работу.

Например, удаленка прочно и надолго закрепилась у нас в компании. Гибридный формат и гибкий график работы стали одними из конкурентных преимуществ нашей компании.

На данный момент более 70% наших сотрудников (за исключением тех, кто работает по сменному графику) переведены на гибридный режим. Под влиянием этого тренда стал возможен поиск кандидатов по всей Беларуси. Это, соответственно, привело к расширению географии найма сотрудников — еще один заметный тренд на рынке. Теперь можно спокойно работать из любого города нашей страны. И это, в свою очередь, привело к пересмотру некоторых процессов в компании: подбора, адаптации, функционала сотрудника, обеспечения рабочих мест, др.

Другой тренд последних лет — это работа над сохранением продуктивности сотрудников в условиях стресса. С необходимостью этого мы столкнулись еще в пандемию. И хотя мы традиционно уделяли большое внимание физической активности своих сотрудников, со времен пандемии в фокусе внимания появился еще и психологический аспект.



Фото предоставлено компанией А1

Пандемия помогла нам намного быстрее пройти необходимые трансформации и внедрить новые подходы, процессы и необходимые цифровые инструменты в нашу работу. Но в первую очередь все изменения происходили в нашем сознании и отношении к новым способам работы и инструментам. Конечно, было и сопротивление, и скепсис. Но именно отсутствие возможности повернуть назад и работать по-старому очень быстро открыло в нас гибкость и любопытство в освоении нового.

Сотрудники с легкостью и даже жаждой используют в ежедневной работе то, на что еще недавно смотрели с недоверием и считали, что это «у нас не приживется».

Сегодня мы действительно можем сказать, что приходим уже в другой офис и работаем в нем по-новому. Например, в самом начале пандемии мы сразу перенесли все собеседования в онлайн. Конечно, мы смотрели на реакцию как кандидатов, так и наших внутренних заказчиков. И с удовольствием отмечали, что каждая сторона находила для себя много плюсов в этом процессе.

Сейчас 90% собеседований компании проходят в онлайн и возвращаться к предыдущему формату желания и у кандидатов, и у наших руководителей мы не видим. — Как сейчас А1 выстраивает свой HR-бренд? Как позиционирует себя на рынке труда?

— С начала 2022 года на рынке труда наблюдаются некоторые тенденции, направленные на поиск новых логистических цепочек, новых источников технологических и цифровых инноваций. Для нас сейчас наиболее востребованными направлениями являются информационная безопасность, управление проектами, ИТ-архитектура, управление данными, управление цифровой трансформацией, разработка новых продуктов и ИКТ-решений. Эти направления и являются лидирующими в формировании нашего HR-бренда.

Как работодатель мы обращаем внимание кандидатов на то, что у нас есть вакансии с возможностью работы из любого уголка Беларуси. И очень круто видеть, что и жители тех населенных пунктов, где нет нашего офиса, становятся нашими сотрудниками и получают возможность работы в международной компании.

— А1 получил несколько номинаций и наград в «Премии HR-бренд». Расскажите, какие направления работы компании отметило жюри?

— Мы участвовали в трёх номинациях. Жюри отметило наш проект «Школа Digital-технологий A1 Rozumer» наградой 1 степени в номинации «Новый подход», а также дипломом в специальной номинации «Цифровизация корпоративного обучения», а наше летнее корпоративное мероприятие «LETO A1» — в номинации «Событие» наградой 2 степени.



Фото предоставлено компанией А1

Проект A1 Rozumer призван рассказать детям в теории и показать на практике особенности работы современных технологий, в том числе которые мы используем в А1, а также раскрыть секреты некоторых социальных проектов и как они связаны с digital.

Этот проект для нас особенный, потому что он работает сразу на несколько задач.

С одной стороны, это увлекательный развивающий проект для детей наших сотрудников, возможность не только узнать о технологиях, но и попробовать, как они работают. С другой стороны, проект повышает лояльность сотрудников-родителей, и не только потому, что компания сделала что-то интересное для их детей.

Rozumer помог детям понять, почему несмотря на то, что их папа или мама не ходит в офис каждый день, он продолжает эффективно работать. Как результат — улучшилось взаимопонимание, появилось больше уважения к работе старших и, следовательно, выросла лояльность всех членов семьи. Это было крайне важно в период пандемии. Мы думаем, что жюри привлекло именно такое разнообразие HR-задач, на которые сработал этот проект, а также продвижение через детский проект основных идей и направлений работы компании как самим сотрудникам, так и членам их семей.

А проект LETO A1 настолько солнечный, эмоциональный, живой и наполненный любовью, что он не оставляет равнодушным никого. Особенно жюри отметило в нем такую активацию, как «ПадзякA1». Это действительно уникальный опыт нашей команды внутренних коммуникаций. Каждому сотруднику подготовили персональную карточку с благодарностью за то, что он делает или каким качеством обладает.

Видеть, как участники LETO A1 забирают свои карточки и какими счастливыми они становятся, было очень трогательно и тепло. И это не единственная «фишка» проекта. Он по-настоящему в себя влюбляет и показывает, что мы умеем из обычного корпоративного мероприятия сделать незабываемый праздник для всех.



Ольга Жданович. Фото предоставлено компанией А1

В целом LETO A1 — событие для и о наших сотрудниках. Высокая оценка жюри этого мероприятия также подчеркивает, что забота компании о сотрудниках не остается незамеченной, и признается не только самой командой А1, но и профессиональным сообществом. Это, конечно, вдохновляет и мотивирует делать для наших сотрудников еще больше интересного и полезного.

— Сейчас на белорусском рынке есть трудности со специалистами в сфере технологий. Это как-то отразилось на работе компании?

— Скажу честно, мы не ощутили на себе этих трудностей. Всех секретов не раскрываем, но мы рады, что являемся достаточно привлекательным работодателем. Мы сами в первую очередь ищем не просто хорошего специалиста, а человека, увлеченного своей профессией, искренне заинтересованного в развитии. И именно такие специалисты и присоединяются к нашей команде.

— Сейчас у работников тоже есть определенные ожидания от работодателей. Какие запросы вы видите?

— Есть заметный запрос на дистанционную работу. С ней стало легче и выходить из декрета, и растить маленьких детей, также появился шанс получить работу в А1, проживая в небольшом населенном пункте и еще много других возможностей. И, конечно, сейчас, как никогда, кандидаты заинтересованы в возможностях дополнительного профессионального обучения.



Фото предоставлено компанией А1

— Что делают в А1 для усиления компетенций сотрудников? Какие инициативы в обучении компания развивает и почему?

— Корпоративное обучение одна из сильных сторон компании. Мы всегда рассматриваем это как инвестиции, а не затраты, понимая, что обучение сегодня это новые возможности для компании и наших клиентов завтра. У нас работает система обучения и развития сотрудников, выделяются бюджеты на каждое подразделение, а сотрудник сам планирует индивидуальное развитие. Мы также фокусируемся на передаче знаний внутри компании, ведь действительно обладаем многими уникальными компетенциями.

Когда понимаем, что никто больше нас не научит или мы в чем-то сильнее внешних специалистов, то разрабатываем и создаем свои обучающие продукты. Например, несколько лет назад мы реализовывали проект с партнерами из китайской компании. Нашим сотрудникам было важно узнать и понять культуру этой уникальной страны, особенности взаимодействия и коммуникации. И мы разработали особенный проект. Команда тренеров была просто звездной, это руководители компании, которые имеют большой опыт работы с китайскими партнерами. В результате получился очень востребованный тренинг.

Сейчас большой фокус на рескиллинг, то есть переподготовку. Ведь есть специалисты, которые устали от своей текущей профессии и хотят развиваться дальше, при этом не меняя компанию. Мы это желание всегда поддерживаем. Поэтому у нас активно развит внутренний набор и популярны программы по рескиллингу.



Ольга Жданович. Фото предоставлено компанией А1

— А1 постоянно работает над повышением автоматизации процессов в компании. Касается ли это управления кадрами?

— Безусловно это касается и команды. Еще до пандемии мы максимально автоматизировали все свои процессы для того, чтобы упростить сотрудникам взаимодействие с HR: это и предоставление отпуска, и заполнение табелей рабочего времени, и заказы на визитки, канцтовары и многое-многое другое.

Кроме того, у нас есть HR-бот, который мы запустили несколько лет назад и постоянно дорабатываем. Наш бот может ответить на некоторые общие HR-вопросы в любое время суток, а также напоминает сотрудникам о сокращенных и выходных днях.

— Как в А1 работают с мотивацией сотрудников? Какие инструменты для этого используют?

— В нашей компании высоко развита корпоративная культура, мы комбинируем инструменты мотивации, как материальные, так и нематериальные: А1 создает комфортные условия труда для сотрудников, обеспечивает качественный социальный пакет, стабильность и надежность, достойный уровень заработной платы, а также уделяет немало внимания формированию и поддержанию корпкультуры и атмосферы прозрачных и доверительных отношений в команде.

— Вы наверняка собираете у сотрудников обратную связь. Почему они работают именно в А1?

Ответ очень короткий — потому что мы семья). А если серьезно, то все вышесказанное обуславливает и объясняет мэтч A1 и наших сотрудников.