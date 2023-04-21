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Минск и Санкт-Петербург наращивают темпы сотрудничества

21.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Санкт-Петербург наращивают темпы сотрудничества
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь и Санкт-Петербург будут наращивать темпы сотрудничества в разных отраслях. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает «МИР24».

Товарооборот за год вышел на рекордные показатели – он превысил 2 миллиарда долларов. Беларусь поставляет в Санкт-Петербург продукты, одежду, тяжелую спасательную и коммунальную технику. А скоро в городе на Неве станет больше белорусских автобусов и лифтов. Среди перспективных направлений – поставки станочного оборудования и совместное производство лекарств.

«Поможем выполнить амбициозную и такую напряженную задачу, которую поставил губернатор перед городскими властями по замене около 7 тысяч единиц лифтов. Мы уже в первые месяцы этого года взяли очень высокую и динамичную планку по нашему товарообороту. В натуральных цифрах он вырос практически на 40% за 2 месяца», – заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

«Кроме промышленности, кроме коммунального хозяйства мы говорили о фармацевтике, о здравоохранении, о туризме, об образовании, о науке и ряде других направлений, по которым мы расширяем наше взаимодействие», – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Встреча прошла в рамках 13-го Совета делового сотрудничества Минска и Санкт- Петербурга. Всего регионы подписали около пяти соглашений. В Минске сейчас проходят дни Северной столицы России.



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Теги: Минск
 
 
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Беларусь заменит в Северной столице России около 7 тысяч лифтов.
 
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