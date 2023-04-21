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Минск и Санкт-Петербург наращивают темпы сотрудничества
21.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Санкт-Петербург будут наращивать темпы сотрудничества в разных отраслях. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает «МИР24».
«Кроме промышленности, кроме коммунального хозяйства мы говорили о фармацевтике, о здравоохранении, о туризме, об образовании, о науке и ряде других направлений, по которым мы расширяем наше взаимодействие», – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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