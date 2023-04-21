Вузы презентовали свои разработки на выставке ТИБО-2023 в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

На международной выставке ТИБО вузы Беларуси и России показали собственные разработки. Они сделают обучение более эффективным, заинтересуют новичков в профессии и помогут людям с тяжелыми заболеваниями, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В маленькой коробке – целая космическая лаборатория. Этот орбитальный аппарат исследует земные аномалии, показывает рельеф планеты, отслеживает движение космических объектов. Девайс – разработка студентов Белорусского государственного университета, они уже не нуждаются в чужих технологиях и смогут сами изучать неземное.

«Допустим, вас заинтересовала какая-то область Земли, вы хотите ее отснять в один момент времени, а потом в другой и сравнить, восстановить какие-то катаклизмы, которые происходят на Земле – ураганы, размывы дорог. Все это возможно сделать с помощью оптической системы», – рассказала ассистент кафедры физики и аэрокосмических технологий Белгосуниверситета Василина Баранова.

Нейросеть поможет людям, перенесшим инсульт. Первые симптомы острого нарушения кровообращения – онемение лица и нарушение мимики. Программа видит изменения, а значит, поможет отследить прогресс в лечении. Подскажет, какие мышцы особо нуждаются в тонусе.

«Есть еще ряд симптомов, которые связаны с инсультом. Мы также будем это просчитывать через другие датчики. Допустим, тремор рук. Это один из симптомов неврологических заболеваний, он также может говорить об инсульте», – рассказал студент Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники Нурали Аманаев.

В виртуальном мире теперь можно освоить навыки робототехники, почувствовать себя дизайнером интерьера и попрактиковаться в виртуальной сварке без риска для здоровья и лишних затрат.

«Программный комплекс позволяет сымитировать все виды сварки: полуавтоматом, газом и электродом. При устройстве на завод и проходе практики это очень помогает получить реальные навыки, то есть набивается рука, меньше брака, меньше электрода, меньше газа уходит», – рассказал заведующий лабораторией Белорусского национального технического университета Олег Шахрай.

У образовательной аллеи много старшеклассников и выпускников колледжей. Посмотреть новинки от университетов не только интересно, но и полезно. На выставке прошли 30 презентаций университетов и школ, в том числе из России. Самый важный ресурс любой страны – интеллектуальный. Он всегда в цене.

Международная выставка ТИБО проходит уже в 29-й раз. В этом году в ней приняло участие больше 260 организаций.