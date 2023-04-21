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Вузы презентовали свои разработки на выставке ТИБО-2023 в Минске
21.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
На
В маленькой коробке – целая космическая лаборатория. Этот орбитальный аппарат исследует земные аномалии, показывает рельеф планеты, отслеживает движение космических объектов. Девайс – разработка студентов Белорусского государственного университета, они уже не нуждаются в чужих технологиях и смогут сами изучать неземное.
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У образовательной аллеи много старшеклассников и выпускников колледжей. Посмотреть новинки от университетов не только интересно, но и полезно. На выставке прошли 30 презентаций университетов и школ, в том числе из России. Самый важный ресурс любой страны – интеллектуальный. Он всегда в цене.
Международная выставка ТИБО проходит уже в 29-й раз. В этом году в ней приняло участие больше 260 организаций.
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Международная выставка ТИБО проходит уже в 29-й раз. В этом году в ней приняло участие больше 260 организаций.
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