Представительство МТРК «Мир» в Беларуси получило премию за освещение ТИБО-2023

«Почетно, приятно, и, что самое важное, уже не впервые. Это награда доказывает и еще раз подчеркивает, что телерадиокомпания «Мир» – это большая команда настоящих профессионалов, которые не только оперативно заполняют информационное пространство стран Содружества, но и делают мир интереснее, понятнее и ярче», – сказала заместитель главного редактора студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Беларуси Галина Амбражей.

«Спектр номинаций очень разносторонний. Мы охватываем социальное, культурное, госуправление, экономику. Поэтому наша задача – максимально широко посмотреть все сферы, разрезы интернета», – отметил исполнительный директор общественного объединения «Информационное общество» Сергей Енин.

С начала проведения интернет-премии ТИБО в конкурсе приняли участие около девяти тысяч белорусских интернет-ресурсов.