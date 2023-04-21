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Представительство МТРК «Мир» в Беларуси получило премию за освещение ТИБО-2023

21.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представительство МТРК «Мир» в Беларуси получило премию за освещение ТИБО-2023
 МТРК «Мир»

В Минске выбрали лучшие интернет-ресурсы страны, их назвали на выставке ТИБО-2023. Свою награду получило и представительство МТРК «Мир» в Беларуси.

В юбилейной, 20-й интернет-премии приняли участие 206 организаций. Это государственные органы управления, частные предприниматели, СМИ и другие. Акцент сделали на ведение соцсетей. Требования к претендентам серьезные. Учитывали передовые технологии, актуальный интерфейс, а также оригинальный контент. Телерадиокомпании «Мир» досталась специальная премия за оперативное и профессиональное освещение форума ТИБО-2023.

«Почетно, приятно, и, что самое важное, уже не впервые. Это награда доказывает и еще раз подчеркивает, что телерадиокомпания «Мир» – это большая команда настоящих профессионалов, которые не только оперативно заполняют информационное пространство стран Содружества, но и делают мир интереснее, понятнее и ярче», – сказала заместитель главного редактора студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Беларуси Галина Амбражей.

«Спектр номинаций очень разносторонний. Мы охватываем социальное, культурное, госуправление, экономику. Поэтому наша задача – максимально широко посмотреть все сферы, разрезы интернета», – отметил исполнительный директор общественного объединения «Информационное общество» Сергей Енин.

С начала проведения интернет-премии ТИБО в конкурсе приняли участие около девяти тысяч белорусских интернет-ресурсов.



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Теги: Минск
 
 
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За все время интернет-премии ТИБО в конкурсе приняли участие около девяти тысяч белорусских интернет-ресурсов.
 
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