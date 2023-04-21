Представительство МТРК «Мир» в Беларуси получило премию за освещение ТИБО-2023

В Минске выбрали лучшие интернет-ресурсы страны, их назвали на выставке ТИБО-2023. Свою награду получило и представительство МТРК «Мир» в Беларуси.
В юбилейной, 20-й интернет-премии приняли участие 206 организаций. Это государственные органы управления, частные предприниматели, СМИ и другие. Акцент сделали на ведение соцсетей. Требования к претендентам серьезные. Учитывали передовые технологии, актуальный интерфейс, а также оригинальный контент. Телерадиокомпании «Мир» досталась специальная премия за оперативное и профессиональное освещение форума ТИБО-2023.
«Почетно, приятно, и, что самое важное, уже не впервые. Это награда доказывает и еще раз подчеркивает, что телерадиокомпания «Мир» – это большая команда настоящих профессионалов, которые не только оперативно заполняют информационное пространство стран Содружества, но и делают мир интереснее, понятнее и ярче», – сказала заместитель главного редактора студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Беларуси Галина Амбражей.
«Спектр номинаций очень разносторонний. Мы охватываем социальное, культурное, госуправление, экономику. Поэтому наша задача – максимально широко посмотреть все сферы, разрезы интернета», – отметил исполнительный директор общественного объединения «Информационное общество» Сергей Енин.
С начала проведения интернет-премии ТИБО в конкурсе приняли участие около девяти тысяч белорусских интернет-ресурсов.