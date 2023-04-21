ВНИМАНИЕ! HI-TECH FORUM 2023 переносится на осень

Источник материала: ProBusiness





Уважаемые друзья, коллеги!

Увы, наш HI-TECH FORUM 2023, запланированный на 27 апреля 2023, переносится на осень.

В чем причина? Было установлено, что «Про бизнес» раньше срока запустил рекламную кампанию и тем самым нарушили правила согласования, установленные законодательством.

Поэтому мы вынуждены изменить дату бизнес-события.

Что делает «Про бизнес» сейчас. Наша команда понимает свою ответственность. Безусловно, все обязательства перед участниками, спикерами, гостями, партнерами и площадкой сохраняются в полном объеме. Мы продолжаем их выполнять.

Сейчас мы занимаемся множеством задач, связанных с переносом форума. Ожидаемое время нового бизнес-события: конец сентября 2023.

Остальные бизнес-события, конференции, которые запланировал «Про бизнес» в этом году, пройдут без изменений.

Что будет с билетами? Конечно, мы продлеваем действие билетов. С каждым из вас, наши уважаемые участники, в течение недели свяжется менеджер — по телефону, почте или в мессенджере — и обсудит детали.

Наша команда на связи по любым вопросам, связанных с переносом форума:

• По телефону +375 29 377 86 14 с 09−00 до 18−00

• По этому же номеру работает Telegram, Viber, WhatsApp

• Работает наш чат-бот для приема сообщений и вопросов https://t.me/probusinessiochatbot

• Наша почта support@probusiness.io

Мы остаемся с вами на связи после 27 апреля. Как только будет определена точная дата нового форума, мы расскажем вам о ней. Ответим на все вопросы.

До встречи на нашем большом форуме осенью 2023!