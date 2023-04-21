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ВНИМАНИЕ! HI-TECH FORUM 2023 переносится на осень
21.04.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Уважаемые друзья, коллеги!
Увы, наш HI-TECH FORUM 2023, запланированный на 27 апреля 2023, переносится на осень.
В чем причина? Было установлено, что «Про бизнес» раньше срока запустил рекламную кампанию и тем самым нарушили правила согласования, установленные законодательством.
Поэтому мы вынуждены изменить дату бизнес-события.
Что делает «Про бизнес» сейчас. Наша команда понимает свою ответственность. Безусловно, все обязательства перед участниками, спикерами, гостями, партнерами и площадкой сохраняются в полном объеме. Мы продолжаем их выполнять.
Сейчас мы занимаемся множеством задач, связанных с переносом форума. Ожидаемое время нового бизнес-события: конец сентября 2023.
Остальные бизнес-события, конференции, которые запланировал «Про бизнес» в этом году, пройдут без изменений.
Что будет с билетами? Конечно, мы продлеваем действие билетов. С каждым из вас, наши уважаемые участники, в течение недели свяжется менеджер — по телефону, почте или в мессенджере — и обсудит детали.
Наша команда на связи по любым вопросам, связанных с переносом форума:
• По телефону
• По этому же номеру работает Telegram, Viber, WhatsApp
• Работает наш чат-бот для приема сообщений и вопросов
• Наша почта support@probusiness.io
Мы остаемся с вами на связи после 27 апреля. Как только будет определена точная дата нового форума, мы расскажем вам о ней. Ответим на все вопросы.
До встречи на нашем большом форуме осенью 2023!
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В чем причина?Было установлено, что «Про бизнес» раньше срока запустил рекламную кампанию и тем самым нарушили правила согласования, установленные...
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