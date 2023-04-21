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Победительниц конкурса «Женщина года» наградили в Минске
21.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Минске звание «Женщина года» присвоили 63-м участницам конкурса. Все они труженицы разных отраслей – от сельского хозяйства до медицины, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Как расплавить металл и сделать из него детали. Лилия Лазадревич в кузнечном цеху частый гость. Замдиректора по экономике знает весь процесс и главное – настроения в коллективе. Уверена: эффективность предприятия видно не только на бумаге.
А Елена Зеленко проверяет работу системы здравоохранения. В этот раз проходит диспансеризацию: сдает анализы, заполняет анкету, общается с врачами. Социальная сфера одного из районов Минска – под ее контролем.
И только сегодня рабочие места пришлось оставить. Победительницы конкурса, словно кинозвезды, раздают интервью, получают цветы и поздравления. Все награжденные – члены Белорусского союза женщин.
На сцену сегодня вышли работники образования, аграрии, врачи, руководители, многодетные матери. Для звания «Женщина года» им пришлось много потрудиться.
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Все участницы – труженицы разных отраслей: от сельского хозяйства до медицины.
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