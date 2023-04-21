Победительниц конкурса «Женщина года» наградили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Минске звание «Женщина года» присвоили 63-м участницам конкурса. Все они труженицы разных отраслей – от сельского хозяйства до медицины, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Как расплавить металл и сделать из него детали. Лилия Лазадревич в кузнечном цеху частый гость. Замдиректора по экономике знает весь процесс и главное – настроения в коллективе. Уверена: эффективность предприятия видно не только на бумаге.

«Я всегда шла с низов, мне всегда было интересно производство. Вот сейчас в середине мая прибудет 14 новых станков, это такое счастье для заводчан, вы не представляете», – рассказала заместитель директора по экономике и финансам завода по производству шестерен Лилия Лазаревич.

А Елена Зеленко проверяет работу системы здравоохранения. В этот раз проходит диспансеризацию: сдает анализы, заполняет анкету, общается с врачами. Социальная сфера одного из районов Минска – под ее контролем.

«Самое главное – в вечернее время мы встречаемся с населением, проводим и встречи, и выездные приемы. На мой взгляд, эффект от работы будет тогда, когда ты получишь обратную связь от тех, ради кого ты работаешь. Все, что связано с жизнью человека, это все проходит через меня», – рассказала заместитель главы администрации Заводского района Минска Елена Зеленко.

И только сегодня рабочие места пришлось оставить. Победительницы конкурса, словно кинозвезды, раздают интервью, получают цветы и поздравления. Все награжденные – члены Белорусского союза женщин.

«Представительницы абсолютно разных профессий, абсолютно разных отраслей, но их объединяет то, что они очень неравнодушны к тому, что они делают и все свое врямя отдают не только своей основной работе, но еще и общественной деятельности на общественных началах, что, мне кажется, в наш век очень важно», – отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

На сцену сегодня вышли работники образования, аграрии, врачи, руководители, многодетные матери. Для звания «Женщина года» им пришлось много потрудиться.



«Любая женщина, которая попадает на этот форум, она себе дает обещание, что она будет соответствовать тому высокому уровню, на котором оценили ее работу», – рассказала лауреат конкурса «Женщина года-2022» Мария Далецкая.



«Я считаю, что всегда надо любить дело, которым ты занимаешься, и тебе будет обеспечен успех, потому что ты вкладываешь душу в ту работу, которую ты выполняешь», – отметила лауреат конкурса «Женщина года-2022» Наталья Шевелева.



Торжественную церемонию награждения провели в столичном Храме всех святых. Он одна из главных точек притяжения для верующих. Для женщин года провели экскурсию по святыне.