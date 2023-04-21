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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA в Штутгарте

21.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Штутгарте, передает «МИР 24».

В четвертьфинальной встрече Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу. Счет матча, продолжавшегося 2 часа 30 минут, 4:6, 6:4, 6:4.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей встречи между россиянкой Анастасией Потаповой и француженкой Каролин Гарсией.

Ранее казахстанские теннисистки досрочно вышли в финал чемпионата мира.



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В четвертьфинальной встрече Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу.
 
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