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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA в Штутгарте
21.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка
В четвертьфинальной встрече Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу. Счет матча, продолжавшегося 2 часа 30 минут, 4:6, 6:4, 6:4.
В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей встречи между россиянкой Анастасией Потаповой и француженкой Каролин Гарсией.
Ранее казахстанские теннисистки досрочно
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В четвертьфинальной встрече Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу.
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