Руководители военно-медицинских служб обсудили вопросы медицинского обеспечения войск ОДКБ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

19-21 апреля в Минске состоялась рабочая встреча представителей медицинских служб оборонных ведомств государств – членов ОДКБ, передает «МИР 24».

Особое внимание участники рабочей встречи уделили обсуждению единых подходов к оказанию первой помощи и формированию стандартов оказания первой помощи в Войсках (Коллективных силах) ОДКБ с учетом национальных законодательств государств – членов ОДКБ.

Обсуждены вопросы стандартизации отдельных направлений медицинского обеспечения, формирования системы удаленных телемедицинских консультаций для оказания помощи медицинским специалистам главных (центральных) военно-медицинских организаций государств – членов ОДКБ.

Состоялся обмен мнениями по вопросам медицинского обеспечения совместных (специальных) учений, проведенных в 2022 году в Республике Казахстан, и медицинского обеспечения планируемых совместных учений с коллективными силами ОДКБ в нынешнем году.

По итогам мероприятия руководители военно-медицинских служб наметили пути совершенствования и развития взаимодействия по вопросам медицинского обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

С докладами выступили начальник Военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь полковник медицинской службы Александр Малюх, начальник Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил Республики Казахстан полковник медицинской службы Ержан Смайыл, начальник Военно-медицинского управления Министерства обороны Кыргызской Республики полковник медицинской службы Аманбай Матисаков, начальник управления – заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор медицинской службы Олег Калачев и начальник медицинской службы Объединенного штаба ОДКБ полковник медицинской службы Иван Пчельников.

В рамках рабочей встречи по приглашению министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрия Пиневича участники рабочей встречи посетили выставочную экспозицию образцов фармацевтической промышленности и производственные цеха Республиканского унитарного производственного предприятия «Белмедпрепараты».