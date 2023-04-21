Удачный эксперимент: аграрии Беларуси собрали перезимовавшую в поле кукурузу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси приступили к уборке еще прошлогоднего урожая кукурузы . Осенью собрать ее не удалось из-за плохой погоды. Оставили в полях на зимовку. Вице-премьер страны проинспектировал такие участки по поручению президента, чтобы выяснить, как овощи пережили самые холодные месяцы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Перезимовала и не пропала. От собранной кукурузы облако пыли. Значит, зерно сухое и пригодно для переработки.

«Вымолачивается зерно хорошо, никаких вопросов нет, легким движением пальцев отделяется. Это говорит о том, что комбайн работает без напряжения, без всякой нагрузки. Даже с осени, наверное, так легко с руки зерно не вымолачивается, как весной», – отмечает зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко.

Бережное отношение к технике и стало причиной зимовки этих посевов. Во время прошлогодней уборочной кампании обильные осадки сделали работы в поле невозможными. Комбайны вязли в почве и буксовали. Аграриям пришлось превратить форс-мажор в эксперимент. По стране оставили неубранными почти 16 гектаров кукурузных полей. Теперь убедились, что способ рабочий. Но применять его постоянно в Беларуси не будут.

«Это как выход из положения. В сильных хозяйствах, где большие площади кукурузы на зерно, если возникают сложности с уборкой и нет необходимости «рвать» технику, такие посевы можно оставлять в исключительных случаях», – пояснил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Леонид Заяц.