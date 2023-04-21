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Удачный эксперимент: аграрии Беларуси собрали перезимовавшую в поле кукурузу

21.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Удачный эксперимент: аграрии Беларуси собрали перезимовавшую в поле кукурузу
 МТРК «Мир»

В Беларуси приступили к уборке еще прошлогоднего урожая кукурузы. Осенью собрать ее не удалось из-за плохой погоды. Оставили в полях на зимовку. Вице-премьер страны проинспектировал такие участки по поручению президента, чтобы выяснить, как овощи пережили самые холодные месяцы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Перезимовала и не пропала. От собранной кукурузы облако пыли. Значит, зерно сухое и пригодно для переработки.

«Вымолачивается зерно хорошо, никаких вопросов нет, легким движением пальцев отделяется. Это говорит о том, что комбайн работает без напряжения, без всякой нагрузки. Даже с осени, наверное, так легко с руки зерно не вымолачивается, как весной», – отмечает зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко.

Бережное отношение к технике и стало причиной зимовки этих посевов. Во время прошлогодней уборочной кампании обильные осадки сделали работы в поле невозможными. Комбайны вязли в почве и буксовали. Аграриям пришлось превратить форс-мажор в эксперимент. По стране оставили неубранными почти 16 гектаров кукурузных полей. Теперь убедились, что способ рабочий. Но применять его постоянно в Беларуси не будут.

«Это как выход из положения. В сильных хозяйствах, где большие площади кукурузы на зерно, если возникают сложности с уборкой и нет необходимости «рвать» технику, такие посевы можно оставлять в исключительных случаях», – пояснил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Леонид Заяц.

Не все виды кукурузы способны так хорошо сохраниться после зимовки. Там, где выращивают гибрид ранней группы спелости, посевы не просто оставили до весны – за ними следили. Враги созревших початков грибки могли испортить урожай.

«Мы провели различные исследования как на питательные свойства, так и на содержание различных микотоксинов в процессе зимовки, осеннего и весеннего периода, особенно в период повышенной влажности воздуха и осадков. В конечном итоге кукуруза, которая убрана весной, является пригодной для скармливания сельскохозяйственной птице и сельскохозяйственным животным», – сообщил первый зампредседателя Миноблисполкома Сергей Левкович.

На эксперимент пошли с разрешения президента. Александр Лукашенко лично инспектировал ход прошлогодней уборочной кампании. Кукурузе поручил уделить особое внимание. Она необходима для развития животноводства, а значит, и продовольственной безопасности.

«Надо посмотреть и аккуратно разобраться, что нам надо от кукурузы – зерно, или хороший силос. Не надо гнаться за 11 миллионами тонн зерна. Мы можем его получить. Посмотрите, не настаивая, не командуя никем, сколько нам надо еще зерна не для госзаказа, а для животноводства. Для бедного хозяйства кукурузный силос – это спасение», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В Минской области акцент делают на зерно. Регион производит треть мяса птицы в стране. Там самая высокая потребность в корме. В этом году, как и в прошлом, кукурузой засеют почти 300 тысяч гектаров. Урожайность будут увеличивать за счет технологий. Эксперимент станет страховкой для аграриев от погодных аномалий. Посевную кампанию в Беларуси планируют завершить до 20 мая.



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Во время прошлогодней уборочной кампании обильные осадки сделали работы в поле невозможными, комбайны вязли в почве. После зимы зерно оказалось сухим и пригодным...
 
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