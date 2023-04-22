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Губернатору Санкт-Петербурга Беглову подарили на МАЗе трактор «Ленинградец»

22.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Губернатору Санкт-Петербурга Беглову подарили на МАЗе трактор «Ленинградец»
 МТРК «Мир»

Делегация из Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым побывала на «Минском тракторном заводе». Гостям презентовали коммунальную, дорожную технику и электротранспорт, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Миниатюрный трактор в 35 лошадиных сил выбивается из красной цветовой гаммы «Минского завода». В таких тонах используют технику на улицах Санкт-Петербурга. «Ленинградец», так назвали трактор, может и снег, и мусор убирать. Его сделали к приезду губернатора, Александр Беглов оценил щедрый подарок.

Сотрудничество Минска и Санкт-Петербурга называют образцовым. В 2022 году товарооборот превысил 2,5 миллиарда долларов. Только в прошлом году Санкт-Петербург закупил тысячу единиц белорусской техники. Присматривается к новинкам.

«Показали новую восемьдесят-двойку, предложили ее. Посмотрели, говорят: да, красивая машина, наверное, будем брать. Показали технику с широкими шинами, это наш зимний проект, который был сделан по поручению президента Александра Лукашенко. Губернатор поручил использовать эту технику в лесопарковой зоне Санкт-Петербурга», – отметил генеральный директор «Минского тракторного завода» Виталий Вовк.

Белорусские конструкторы научились быстро отвечать запросам потребителя. К примеру, в модуль городского автобуса могут поставить любой двигатель под нужды покупателя: газовый, дизельный или электрический.

«Производитель нас слышит, мы в диалоге. Мы говорим, что нам нужно, они говорят: сделаем. Мы говорим, что нам не нравится, они – устраним. Это важно. Просто прийти и купить, покататься сегодня на одной машине, завтра на другой марке – это не про нас. Мы закладываем основы на длительное сотрудничество. Сегодня нам никуда друг без друга», – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий.

Электрогрузовик собран пока в единственном экземпляре. Чтобы показать на презентации, ему устроили выходной. Сейчас машину тестируют в одной из торговых сетей Минска.

«Мы сейчас строим большой парк для 400 электробусов. Они нам очень важны. Наш город – промышленный мегаполис, нужно следить за экологией. Мы уже перешли на газомоторное топливо, что касается автобусного парка. Сейчас хотим создавать электрический транспорт», – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Санкт-Петербурге есть свой тракторный завод. Но с Минским они не конкуренты, скорее партнеры. Линейка продукции разная. Главное, предприятия Беларуси и России делают одно общее дело: замещают импорт и производят свое.

Отметим, что в Минске проходят Дни Санкт-Петербурга. Помимо культурной программы итогом визита станет подписание соглашения о сотрудничестве до 2026 года.



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Теги: Минск
 
 
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Сотрудничество Минска и Санкт-Петербурга называют образцовым. В 2022 году товарооборот превысил 2,5 миллиарда долларов. Только в прошлом году Петербург закупил...
 
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