|
Губернатору Санкт-Петербурга Беглову подарили на МАЗе трактор «Ленинградец»
22.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Делегация из Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым побывала
Миниатюрный трактор в 35 лошадиных сил выбивается из красной цветовой гаммы «Минского завода». В таких тонах используют технику на улицах Санкт-Петербурга. «Ленинградец», так назвали трактор, может и снег, и мусор убирать. Его сделали к приезду губернатора, Александр Беглов оценил щедрый подарок.
Сотрудничество Минска и Санкт-Петербурга называют образцовым. В 2022 году товарооборот превысил 2,5 миллиарда долларов. Только в прошлом году Санкт-Петербург закупил тысячу единиц белорусской техники. Присматривается к новинкам.
Белорусские конструкторы научились быстро отвечать запросам потребителя. К примеру, в модуль городского автобуса могут поставить любой двигатель под нужды покупателя: газовый, дизельный или электрический.
«Производитель нас слышит, мы в диалоге. Мы говорим, что нам нужно, они говорят: сделаем. Мы говорим, что нам не нравится, они – устраним. Это важно. Просто прийти и купить, покататься сегодня на одной машине, завтра на другой марке – это не про нас. Мы закладываем основы на длительное сотрудничество. Сегодня нам никуда друг без друга», – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий.
Электрогрузовик собран пока в единственном экземпляре. Чтобы показать на презентации, ему устроили выходной. Сейчас машину тестируют в одной из торговых сетей Минска.
В Санкт-Петербурге есть свой тракторный завод. Но с Минским они не конкуренты, скорее партнеры. Линейка продукции разная. Главное, предприятия Беларуси и России делают одно общее дело: замещают импорт и производят свое.
Отметим, что в Минске проходят Дни Санкт-Петербурга. Помимо культурной программы итогом визита станет подписание соглашения о сотрудничестве до 2026 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудничество Минска и Санкт-Петербурга называют образцовым. В 2022 году товарооборот превысил 2,5 миллиарда долларов. Только в прошлом году Петербург закупил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)