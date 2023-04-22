Губернатору Санкт-Петербурга Беглову подарили на МАЗе трактор «Ленинградец»

Белорусские конструкторы научились быстро отвечать запросам потребителя. К примеру, в модуль городского автобуса могут поставить любой двигатель под нужды покупателя: газовый, дизельный или электрический.

«Производитель нас слышит, мы в диалоге. Мы говорим, что нам нужно, они говорят: сделаем. Мы говорим, что нам не нравится, они – устраним. Это важно. Просто прийти и купить, покататься сегодня на одной машине, завтра на другой марке – это не про нас. Мы закладываем основы на длительное сотрудничество. Сегодня нам никуда друг без друга», – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий.

Электрогрузовик собран пока в единственном экземпляре. Чтобы показать на презентации, ему устроили выходной. Сейчас машину тестируют в одной из торговых сетей Минска.

«Мы сейчас строим большой парк для 400 электробусов. Они нам очень важны. Наш город – промышленный мегаполис, нужно следить за экологией. Мы уже перешли на газомоторное топливо, что касается автобусного парка. Сейчас хотим создавать электрический транспорт», – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Санкт-Петербурге есть свой тракторный завод. Но с Минским они не конкуренты, скорее партнеры. Линейка продукции разная. Главное, предприятия Беларуси и России делают одно общее дело: замещают импорт и производят свое.

Отметим, что в Минске проходят Дни Санкт-Петербурга. Помимо культурной программы итогом визита станет подписание соглашения о сотрудничестве до 2026 года.