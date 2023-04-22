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Служебные собаки в Беларуси показали, как берут след и задерживают преступников
22.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Соревнования служебных собак завершились в Беларуси.
Бельгийская овчарка Харви – абсолютный чемпион в личном зачете. За три года с 19-й строчки рейтинга поднялась на первую. Работает в паре с кинологом Русланом Соловьевым. Подошли друг другу по темпераменту.
А этот тандем – сыщики. Немецкая овчарка Тэрра – обладательница самого острого нюха. 100 баллов из 100 в испытании на поиск в городе. С кинологом собака приехала из России. На счету десятки раскрытых преступлений.
Из Узбекистана прилетели восточноевропейские овчарки. На Родине они служат в Нацгвардии. С белорусскими коллегами соревнуются не в первые.
Такие соревнования – не развлечение, а тест на профпригодность. За четыре дня кинологи проходят шесть испытаний: проверку на острый нюх, на скорость поиска преступника, на силу атаки и послушание.
В Беларуси служебные собаки помогают раскрывать до 30 преступлений в месяц. На пенсию уходят в восемь лет.
21 апреля милиционеры-кинологи Беларуси отмечают профессиональный праздник. Подразделению исполняется 96 лет.
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Вместе с кинологами-профессионалами четырехлапые милиционеры прошли испытания.
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