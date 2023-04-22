Служебные собаки в Беларуси показали, как берут след и задерживают преступников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Соревнования служебных собак завершились в Беларуси. Вместе с кинологами-профессионалами они прошли испытания по поиску вещей, задержанию людей и полосу препятствий. Конкуренты – специалисты из России и Узбекистана. Какие преступления раскрывают четырехлапые милиционеры, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Бельгийская овчарка Харви – абсолютный чемпион в личном зачете. За три года с 19-й строчки рейтинга поднялась на первую. Работает в паре с кинологом Русланом Соловьевым. Подошли друг другу по темпераменту.

«Пес такой спокойный. Хотя обычно эти собаки, наоборот, должны быть очень активные. В Минской области его знают все. Даже идешь иногда по улице по городу: «О, это же Харви! А вы Руслан? Да?» – рассказал милиционер-кинолог Вилейского отдела Департамента охраны МВД Беларуси Руслан Соловьев.

А этот тандем – сыщики. Немецкая овчарка Тэрра – обладательница самого острого нюха. 100 баллов из 100 в испытании на поиск в городе. С кинологом собака приехала из России. На счету десятки раскрытых преступлений.

«Применение собак в местах преступлений помогает даже не найти преступника, потому что при нынешних реалиях преступник чаще всего уезжает на машине, скрывается на метро и так далее. Но со служебной собакой мы можем сократить момент поиска и указать правильное направление, в каком месте скрылся преступник», – добавил инспектор-кинолог Центра кинологической службы МВД России Евгений Соболев.

Из Узбекистана прилетели восточноевропейские овчарки. На Родине они служат в Нацгвардии. С белорусскими коллегами соревнуются не в первые.

«Погода поменялась сначала и собаки чуть-чуть волновались с кинологами. Но в конце концов очень приятно было: они привыкли все делать быстро и на каждом этапе отлично показали себя», – сказал начальник Кинологической службы Национальной гвардии Республики Узбекистан Максудали Хасанов.

Такие соревнования – не развлечение, а тест на профпригодность. За четыре дня кинологи проходят шесть испытаний: проверку на острый нюх, на скорость поиска преступника, на силу атаки и послушание.

«Мы готовимся вместе с Россией и Узбекистаном по одному Положению о кинологической службе. И когда проводим соревнования, это уже сдача экзамена о готовности и служебной собаки к действиям, и наших милиционеров-кинологов. По итогам соревнований можно сказать, что уровень служебного собаководства вырос значительно», – добавил начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев.

В Беларуси служебные собаки помогают раскрывать до 30 преступлений в месяц. На пенсию уходят в восемь лет.

21 апреля милиционеры-кинологи Беларуси отмечают профессиональный праздник. Подразделению исполняется 96 лет.