Более 50 развлекательных мероприятий подготовили в рамках акции «Библионочь» в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Любителям книг в Беларуси сегодня было не до сна – в стране прошла акция «Библионочь» . Участники познакомились с культурами разных стран, посетили мастер-классы и приняли участие в творческих встречах, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Этой ночью белорусы открывали литературу по-новому. Например, здесь предлагали изучить китайскую культуру через книги и чай. Несколько чашек, и неизвестная проза превращается в искусство, а ароматный напиток – в букет вкусов.

«Когда ты читаешь текст, у тебя есть первый вкус от текста, второй вкус от текста, третий вкус, послевкусие. С чаем точно так же. У тебя есть вкус, который рождает послевкусие и что-то в тебе запускает. И текст, и чай. И когда ты это совмещаешь, получаешь очень интересные глубокие размышления», – рассказала организатор площадки «Три чашки чая» Алена Величко.

«Мы делились после прочтения впечатлениями, и я поймала себя на мысли, что отключилась. То есть, в какой-то момент, поскольку такая обстановка очень спокойная, очень умиротворенная, я просто ушла в себя», – рассказала посетительница библиотеки Олеся Буйвит.



А у этой площадки наплыв посетителей. Здесь знакомили с белорусскими традициями через танцы, народные песни и фольклорную музыку. Рассказывали и показывали, как белорусы встречали весну и отмечали праздники. Выучить несколько движений хотели и взрослые, и дети.

«Не надо никого сейчас упрашивать, вытаскивать в круг танцевать. Смотрю, что даже вот в этом зале, который сегодня у нас, даже слишком тесно. Прямо как в фольклоре, в традиции, в одной хате очень много пар, поэтому важно было уметь танцевать в ограниченном пространстве, никого не задеть и получать удовольствие», – рассказала вокалистка группы «Гуда» Вера Ювченко.

Проверить знания в литературных квизах, посмотреть немое кино или обучиться игре в японские шахматы сеги. На выбор посетителей больше 50 вариантов необычного отдыха для всех возрастов.



«Я впервые увидела, как поют наши китайские студенты. Я очень впечатлена голосами и подачей этого концерта. Я такое увидела впервые, и мне это очень-очень понравилось. Мне все нравится, хоть и говорят, что, если все нравится, значит, ничего не нравится. Я с этим не согласна», – поделилась посетительница библиотеки Лилия Цыпнятова.



Этой ночью двери библиотек были открыты по всей стране. У каждой – особая программа. Всего в «Библионочи» приняло участие 18 книжных домов. Там читали стихи, устраивали перфомансы и слушали музыку.