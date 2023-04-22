Поезд из Минска в Архангельск пошел после пандемии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Между Минском и Архангельском теперь ходит регулярный поезд. Этот маршрут пропал из расписаний из-за пандемии. Теперь состав будет курсировать между городами раз в неделю, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Новый поезд идет двое суток – с субботы по понедельник. Но путешественников долгая дорога не пугает: поезд составили из комфортабельных вагонов. Пассажиры возобновления сообщения ждали. Раньше добираться приходилось с пересадками. Теперь повидаться с родственниками или просто попутешествовать стало удобнее. Вот и Олег Крюков купил билет сразу, как только узнал о маршруте.

«У меня там и брат, и сестра, и тетка, и племянники, а здесь мать живет в Беларуси, вот приезжал, посмотрел, как она тут. Конечно, мне удобней так, а то я ездил до Москвы, в 9 часов утра прибывает московский, а 8 часов вечера я только еду на Северодвинск», – рассказал пассажир.