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Поезд из Минска в Архангельск пошел после пандемии

22.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поезд из Минска в Архангельск пошел после пандемии
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Между Минском и Архангельском теперь ходит регулярный поезд. Этот маршрут пропал из расписаний из-за пандемии. Теперь состав будет курсировать между городами раз в неделю, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Новый поезд идет двое суток – с субботы по понедельник. Но путешественников долгая дорога не пугает: поезд составили из комфортабельных вагонов. Пассажиры возобновления сообщения ждали. Раньше добираться приходилось с пересадками. Теперь повидаться с родственниками или просто попутешествовать стало удобнее. Вот и Олег Крюков купил билет сразу, как только узнал о маршруте.

«У меня там и брат, и сестра, и тетка, и племянники, а здесь мать живет в Беларуси, вот приезжал, посмотрел, как она тут. Конечно, мне удобней так, а то я ездил до Москвы, в 9 часов утра прибывает московский, а 8 часов вечера я только еду на Северодвинск», – рассказал пассажир.

До пандемии поезд между Минском и Архангельском уже курсировал. Но сейчас его путь следования изменили. Он проезжает через десятки знаковых городов. Белорусские Орша и Витебск, российские Новосокольники, Великий Новгород, Петрозаводск, и это лишь малая часть.

«Это еще и историко-культурные центры, которые позволят гражданам обоих государств нашего Союзного государства осуществить свои не только личные поездки, но и туристические, ознакомиться с красотами и историческими ценностями», –сказал первый заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Константин Бояр.

На первый поезд пассажиры раскупили 30% билетов. И это при том, что Белорусская железная дорога новый маршрут не рекламировала. После пробного рейса время в пути постараются сократить.

Во время весенних праздников рейсов между Беларусью и Россией станет больше. По разным направлениям будут курсировать 60 дополнительных составов. Люди уже раскупают билеты, чтобы майские праздники отправиться в страну-соседку.



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Теги: Витебск
 
 
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По пути следования – белорусские Орша и Витебск, российские Великий Новгород и Петрозаводск.
 
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