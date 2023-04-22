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Журналисты МТРК «Мир» в Беларуси посадили саженцы рябины на республиканском субботнике

22.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Журналисты МТРК «Мир» в Беларуси посадили саженцы рябины на республиканском субботнике
 Фото: МТРК «МИР»

Генеральная уборка началась в Беларуси. На республиканский субботник вышли больше трех миллионов человек, в том числе парламентарии и министры. Убирают прошлогоднюю листву, очищают тропинки, сажают деревья и цветы, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Среди многоэтажек в студенческом городке белорусской столицы всего за пару часов появилась «Аллея мира». Около 100 саженцев клена и ясеня высадили парламентарии. Название дали символичное – в честь Года мира и созидания. Традицию создавать новые зеленые зоны во время субботника в Совете Республики стараются не нарушать. И каждый год деревья приживаются.

«Это наш бренд. Мы гордимся тем, что наша страна ухоженная и благоустроенная. Я с каждым годом все больше проникаюсь этой замечательной идеей субботников, хотя мы с самых ранних лет в них участвовали. Но когда ты вместе со своим коллективом не только на работе за решением каких-то важных вопросов, а в такой неформальной обстановке, конечно, это замечательно», – сказала председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Медики помогали на стройке. Министр здравоохранения приехал в новый корпус центра хирургии и трансплантологии. Бригады добровольцев разделились. Одна озеленяла территорию, другая укладывала плитку, третья устанавливала панели в реанимации.

«У нас в системе здравоохранения в более 300 объектах капитальный ремонт проводится. Более чем в 600 – текущий ремонт. Фактически вся система здравоохранения охвачена проведением мероприятий, которые приводят к улучшению пребывания пациентов и специалистов в клиниках», – отметил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Журналисты вместо микрофонов взяли в руки лейки, грабли и лопаты. С министром информации Владимиром Перцовым работали в парке Победы. И место облагородили, и от рабочих будней отдохнули.

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«В условиях нашего такого нелегкого труда, сидячего, немножко физической нагрузки не помешает. Это полезно для здоровья. Тем более, на свежем воздухе, тем более сегодня такая замечательная погода», – сказал министр информации Беларуси Владимир Перцов.

Выехали на природу и сотрудники представительства телеканала «МИР» Беларуси. Вместе с директором и председателем Белорусского союза женщин Ольгой Шпилевской высадили деревья. Каждый субботник аллейная коллекция столичного парка традиционно пополняется. Сегодня – саженцами рябины, это символ благополучия и мира.

«Сегодня Белорусский союз женщин тоже весь вышел на субботник. Женщины работают по всей стране, локации совершенно разные, мы выбирали так, чтобы это было максимально полезно, и максимальная отдача могла быть от нас. Кто-то сажает цветы, кто-то сажает деревья, кто-то убирает просто прилегающие территории, но мы все работаем», – рассказала директор представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь, председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Всего на республиканский субботник вышли более трех миллионов белорусов. Сегодня заработали около 12 миллионов белорусских рублей, это больше 300 миллионов российских. Деньги пойдут на реконструкцию мемориальных комплексов и создание центра патриотического воспитания молодежи.

Культура проведения субботника осталась со времен Советского Союза. Беларусь – одна из немногих стран, где эта традиция сохранилась.



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На субботник по всей стране вышли более трех миллионов человек.
 
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