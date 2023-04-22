Журналисты МТРК «Мир» в Беларуси посадили саженцы рябины на республиканском субботнике

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генеральная уборка началась в Беларуси. На республиканский субботник вышли больше трех миллионов человек, в том числе парламентарии и министры. Убирают прошлогоднюю листву, очищают тропинки, сажают деревья и цветы, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Среди многоэтажек в студенческом городке белорусской столицы всего за пару часов появилась «Аллея мира». Около 100 саженцев клена и ясеня высадили парламентарии. Название дали символичное – в честь Года мира и созидания. Традицию создавать новые зеленые зоны во время субботника в Совете Республики стараются не нарушать. И каждый год деревья приживаются.

«Это наш бренд. Мы гордимся тем, что наша страна ухоженная и благоустроенная. Я с каждым годом все больше проникаюсь этой замечательной идеей субботников, хотя мы с самых ранних лет в них участвовали. Но когда ты вместе со своим коллективом не только на работе за решением каких-то важных вопросов, а в такой неформальной обстановке, конечно, это замечательно», – сказала председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Медики помогали на стройке. Министр здравоохранения приехал в новый корпус центра хирургии и трансплантологии. Бригады добровольцев разделились. Одна озеленяла территорию, другая укладывала плитку, третья устанавливала панели в реанимации.

«У нас в системе здравоохранения в более 300 объектах капитальный ремонт проводится. Более чем в 600 – текущий ремонт. Фактически вся система здравоохранения охвачена проведением мероприятий, которые приводят к улучшению пребывания пациентов и специалистов в клиниках», – отметил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Журналисты вместо микрофонов взяли в руки лейки, грабли и лопаты. С министром информации Владимиром Перцовым работали в парке Победы. И место облагородили, и от рабочих будней отдохнули.

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