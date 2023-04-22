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«Каждый сможет посадить здесь дерево»: Лукашенко призвал продолжить работы в «Хатыни»
22.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко в этот выходной трудился, как и миллионы белорусов. Президент высаживал деревья в мемориальном комплексе «Хатынь», передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
В погибшей деревне всегда многолюдно. Хатынь для Беларуси – символ невинных жертв Великой Отечественной войны. В этом году комплекс отреставрировали, возвели современный музей, воссоздали старую церковь. Президент уверен: это еще не все, что можно сделать в память о погибших.
Александр Лукашенко второй год подряд отправляется на субботник в Хатынь. В прошлый раз высаживал яблони и клены. Тогда и началось масштабное обновление комплекса.
В этом году году на пустой поляне
«Чтобы как в деревне было. Нам облагородить надо этот участок. Видите, он такой, производит впечатление пустыни. Нам надо облагородить».
Вместе с президентом благоустройством занималась большая команда журналистов. Александр Лукашенко каждому преподал мастер-класс. И качество работы проверил.
«Немножко подлить водички. И еще подбросить надо. Аккуратненько, не спеша».
Приехали в Хатынь и студенты. Молодежные студенческие отряды трудятся здесь постоянно.
«В Хатыни я уже в третий раз. И каждый раз, когда я приезжаю сюда, он непростой. Потому что это святое место для нашей страны», – поделилась студентка Алина Лазакович.
Этой деревни нет на карте. Но вдохнуть в нее новую жизнь по силам каждому. Не только в субботник.
И поселок снова, как 80 лет назад, будет утопать в зелени. Когда деревья вырастут, гулять по тенистой дубовой аллее смогут уже потомки. А те, кто здесь погиб, не будут забыты.
На субботник вышли больше трех миллионов белорусов. Собранные в этот день средства направят на реконструкцию мемориала узникам Озаричского лагеря смерти и на создание центра патриотического воспитания в Брестской крепости.
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На республиканский субботник по всей стране вышли больше трех миллионов белорусов.
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