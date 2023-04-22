«Каждый сможет посадить здесь дерево»: Лукашенко призвал продолжить работы в «Хатыни»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко в этот выходной трудился, как и миллионы белорусов. Президент высаживал деревья в мемориальном комплексе «Хатынь», передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В погибшей деревне всегда многолюдно. Хатынь для Беларуси – символ невинных жертв Великой Отечественной войны. В этом году комплекс отреставрировали, возвели современный музей, воссоздали старую церковь. Президент уверен: это еще не все, что можно сделать в память о погибших.

«Брестская крепость и Хатынь – это места международные. Их, конечно, надо поддерживать. Надо каждый год что-то делать», – считает глава государства.

Александр Лукашенко второй год подряд отправляется на субботник в Хатынь. В прошлый раз высаживал яблони и клены. Тогда и началось масштабное обновление комплекса.

В этом году году на пустой поляне решили высадить дубы . Они символизируют мужество, силу и мир. Деревьев ровно 80. Столько лет прошло со дня трагедии.

«Чтобы как в деревне было. Нам облагородить надо этот участок. Видите, он такой, производит впечатление пустыни. Нам надо облагородить».

Вместе с президентом благоустройством занималась большая команда журналистов. Александр Лукашенко каждому преподал мастер-класс. И качество работы проверил.

«Немножко подлить водички. И еще подбросить надо. Аккуратненько, не спеша».

Приехали в Хатынь и студенты. Молодежные студенческие отряды трудятся здесь постоянно.

«Сегодня в очередной раз приехали поклониться в Хатынь, навести порядок – происходит своеобразная передача традиций. Традиция наведения порядка не только там, где ты родился, где ты работаешь, но и в знаковых исторических местах», – сказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.

«В Хатыни я уже в третий раз. И каждый раз, когда я приезжаю сюда, он непростой. Потому что это святое место для нашей страны», – поделилась студентка Алина Лазакович.

Этой деревни нет на карте. Но вдохнуть в нее новую жизнь по силам каждому. Не только в субботник.

«Вот здесь каждый сможет посадить дерево, с детьми приехать. Вот на этой поляне, здесь», – подчеркнул Александр Лукашенко.

И поселок снова, как 80 лет назад, будет утопать в зелени. Когда деревья вырастут, гулять по тенистой дубовой аллее смогут уже потомки. А те, кто здесь погиб, не будут забыты.

На субботник вышли больше трех миллионов белорусов. Собранные в этот день средства направят на реконструкцию мемориала узникам Озаричского лагеря смерти и на создание центра патриотического воспитания в Брестской крепости.