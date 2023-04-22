Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике, передает «МИР 24».



Александр Лукашенко вместе с командой журналистов высаживал деревья в мемориальном комплексе «Хатынь». Присоединилась и молодежь. На территории комплекса теперь будет расти аллея из 80 дубов.

Такое количество символично. На этом месте раньше была деревня . 80 лет назад ее сожгли каратели. Все местные жители сгорели заживо в сарае. Говоря о дальнейшем благоустройстве «Хатыни», белорусский лидер призвал каждый год привносить что-то новое в облик мемориала.

В прошлом году Александр Лукашенко тоже провел субботник в «Хатыни». Тогда были высажены клены и яблони.