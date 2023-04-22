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Лукашенко принял участие в республиканском субботнике
22.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике, передает «МИР 24».
Такое количество символично. На этом месте раньше была
В прошлом году Александр Лукашенко тоже провел субботник в «Хатыни». Тогда были высажены клены и яблони.
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Президент Беларуси вместе с командой журналистов высаживал деревья в мемориальном комплексе «Хатынь».
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