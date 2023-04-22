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Лукашенко принял участие в республиканском субботнике

22.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко принял участие в республиканском субботнике
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике, передает «МИР 24».

Александр Лукашенко вместе с командой журналистов высаживал деревья в мемориальном комплексе «Хатынь». Присоединилась и молодежь. На территории комплекса теперь будет расти аллея из 80 дубов.

Такое количество символично. На этом месте раньше была деревня. 80 лет назад ее сожгли каратели. Все местные жители сгорели заживо в сарае. Говоря о дальнейшем благоустройстве «Хатыни», белорусский лидер призвал каждый год привносить что-то новое в облик мемориала.

В прошлом году Александр Лукашенко тоже провел субботник в «Хатыни». Тогда были высажены клены и яблони.



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Президент Беларуси вместе с командой журналистов высаживал деревья в мемориальном комплексе «Хатынь».
 
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