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В Минске проходит Международный антифашистский форум

23.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит Международный антифашистский форум. Не мероприятие собрались представители более 50 стран, сообщает «МИР 24».

Площадкой для проведения стал Музей истории Великой Отечественной войны. Участники форума приняли обращение-манифест. В нем они выступили против фашизма и заявили, что «нужно единство всех людей доброй воли».

«Фашизм угрожает каждому из нас. Мы собрались на этот форум в действительно братской Беларуси. Сейчас вся делегация прошла через музей. Я видел на всей планете главный музей. Это самый уникальный музей. А братская Беларусь – единственная в мире республика, которая за победу над фашизмом заплатила жизнью каждого третьего гражданина», – сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Наша цель, цель форума, всех патриотов, международного сообщества – объединится. Время настало. Дать отпор фашизму и сказать, что патриотическое движение живет. Мы не забываем историю и строим современность», – добавил первый секретарь ЦК компартии Республики Беларусь Алексей Сокол.

После обсуждения вопросов повестки участники форума заложили Аллею Мира и созидания в Минске.



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Теги: Минск
 
 
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Площадкой для проведения стал музей истории Великой Отечественной войны.
 
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