|
В Минске проходит Международный антифашистский форум
23.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходит Международный антифашистский
Площадкой для проведения стал Музей истории Великой Отечественной войны. Участники форума приняли обращение-манифест. В нем они выступили против фашизма и заявили, что «нужно единство всех людей доброй воли».
После обсуждения вопросов повестки участники форума заложили Аллею Мира и созидания в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Площадкой для проведения стал музей истории Великой Отечественной войны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)