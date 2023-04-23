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Мистические замки и болотные туры: в Беларуси стартовал туристический сезон
23.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовал
Единственная в Беларуси фэнтези-усадьба. Здание выделяется из сельских пейзажей Литовки. У каждого элемента декора – свое значение. Например, ограда в стиле стимпанк олицетворяет вечный двигатель. Мифический персонаж – дух леса – визитная карточка усадьбы.
Даже автобусная остановка рядом с усадьбой в стиле фэнтези. Выполнена по мотивам поэмы Адама Мицкевича «Гражина» о бесстрашной княжне. Известный белорусский поэт родился в Новогрудке. В городе есть его дом-музей. Экскурсию здесь проводят гиды в костюмах IXX века и рассказывают о жизни и творчестве поэта. Кстати, близкого друга Пушкина.
Любителям мистики стоит отправиться в Мирский замок. Например, с туристами из Москвы здесь приключилась необычная история. 17 лет назад в усыпальнице была реконструкция, внутрь никого не пускали. На видеокамеру туристы засняли мозаичное панно на фасаде.
Поклонникам экстрима подойдут болотные туры. Это направление становится все популярнее. Туристы чаще всего отправляются на Ельню. Там растет больше 400 видов растений. А в озерах можно купаться.
Любят туристы отдыхать и на самом большом озере Беларуси. На берегах Нарочи расположены несколько популярных здравниц. Кстати, санаторно-курортное лечение занимает половину объема сферы туристических услуг Беларуси.
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Любят туристы отдыхать и на самом большом озере Беларуси. На берегах Нарочи расположены несколько популярных здравниц.
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