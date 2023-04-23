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Деревянную скульптуру Христа XVIII века нашли в Беларуси

23.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Деревянную скульптуру Христа XVIII века нашли в Беларуси
 Фото: МТРК «МИР»

В Беларуси нашли деревянную скульптуру распятого Христа. По мнению реставраторов, ей более 250 лет, передает «МИР 24».

Изготовлена скульптура из груши. Пока эксперты не сошлись во мнении, где именно она сделана, в Италии или Пруссии. Сейчас фигура находится в Гродненской области, в костеле Святого Михаила Архангела в Новогрудке.

«Эта скульптура – распятие – чудом сохранилась в Новогрудском районе в деревне Несутычи. Там часовня была полуразрушенная. Слава Богу, полностью сохранилась скульптура Иисуса, распятого на кресте», – сказал настоятель храма Святого Архангела Михаила Юрий Жегарин.

Часовню, в которой нашли скульптуру, сейчас реставрируют. После того, как работы закончатся, святыню туда вернут.



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Распятие обнаружили в реставрируемой часовне в Гродненской области.
 
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