ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ситуация на авторынке, история крупного сервиса кикшеринга и заработок на образовании детей: новости бизнеса за 17-23 апреля 2023 года

23.04.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Ситуация на авторынке, история крупного сервиса кикшеринга и заработок на образовании детей: новости бизнеса за 17-23 апреля 2023 года

Ставки аренды, советы по работе в CRM и правильная работа с командой. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В начале 2023 года мы уже общались с крупнейшими автодилерами Беларуси, чтобы узнать о реалиях рынка. Тогда все были уверены: спрос на подержанные авто будет расти. Мы решили это проверить и побывали на минском авторынке в Малиновке, чтобы пообщаться с предпринимателями и узнать, как идет торговля машинами с пробегом и другими товарами в условиях кризиса.

Ставки аренды на торговые помещения могут вырасти на 10%, а рост складских запасов будет хорошо влиять на спрос в логистической недвижимости. Кстати, в Беларусь стали в разы чаще возить грузы из Казахстана и Китая, что тоже хорошо для логистики — ведь значит, что грузоперевозки не остановились, а только перераспределяются.

Узнали, какие ИТ-продукты для бизнеса выходят на белорусский рынок.

Полезное для бизнеса

Читайте, как бизнесу покупать и продавать валюту выгодно, быстро, вовремя и с выверенным подходом.

Ликбез по ERP-системам: рассказали, зачем бизнесу их внедрять и к чему готовиться.

Здесь мы описали реальный кейс построения управленческого учета через CRM, а тут — что делать, чтобы у вас постоянно покупали снова.

Рассказываем, как А1 выстраивает работу с командой (спойлер: полезно для любого бизнеса).

Опубликован второй текст о менторском проекте в Клубе Про бизнес. Читайте, чего добились участники и с какими вызовами столкнулись.

Истории бизнеса

Бывший вице-президент авиакомпании S7 Дмитрий Чуйко однажды решил, что хочет заниматься кикшерингом и вместе с тремя коллегами (Егором Баяндиным, Сергеем Лаврентьевым и Олегом Журавлевым) основал стартап. Назвали новую компанию Whoosh — именно такой звук издавал маленький сын Дмитрия, когда катался на самокате. Было страшно, но дело пошло. Даже полетело. Основатели решили сразу строить серьезный бизнес и занялись не просто кикшерингом, а начали разработку собственного софта и электроники. Это позволило работать максимально эффективно, и Whoosh очень быстро стал лидером рынка в России. Дальше компания вышла на рынки Казахстана и Беларуси. Была попытка запуска в Европе, но из-за начала СВО пришлось продать почти готовый бизнес местному игроку. Мы пообщались с Дмитрием о бизнесе, инвестициях и принципах управления персоналом.

Светлана Олейник и Анна Горская познакомились на курсах для беременных, а через три года открыли центр раннего развития детей «Вавёркi». Как мамы, они протестировали все подобные развивашки в городе. Но, будучи педагогами по образованию, были огорчены тем, что детей по-прежнему обучают «совковым» методом. Девушки рассказали, как из декретниц планируют вырасти до бизнесвумен и с какими трудностями столкнулись при создании своего центра.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставки аренды, советы по работе в CRM и правильная работа с командой. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске проходит Международный антифашистский форум
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2023
Mir24.TV Belarus
23.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика