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Ситуация на авторынке, история крупного сервиса кикшеринга и заработок на образовании детей: новости бизнеса за 17-23 апреля 2023 года
23.04.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ставки аренды, советы по работе в CRM и правильная работа с командой. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
В начале 2023 года мы уже общались с крупнейшими автодилерами Беларуси, чтобы узнать о реалиях рынка. Тогда все были уверены: спрос на подержанные авто будет расти. Мы решили это проверить
Ставки аренды на торговые помещения
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Истории бизнеса
Бывший вице-президент авиакомпании S7 Дмитрий Чуйко однажды решил, что хочет заниматься кикшерингом и вместе с тремя коллегами (Егором Баяндиным, Сергеем Лаврентьевым и Олегом Журавлевым) основал стартап. Назвали новую компанию Whoosh — именно такой звук издавал маленький сын Дмитрия, когда катался на самокате. Было страшно, но дело пошло. Даже полетело. Основатели решили сразу строить серьезный бизнес и занялись не просто кикшерингом, а начали разработку собственного софта и электроники. Это позволило работать максимально эффективно, и Whoosh очень быстро стал лидером рынка в России. Дальше компания вышла на рынки Казахстана и Беларуси. Была попытка запуска в Европе, но из-за начала СВО пришлось продать почти готовый бизнес местному игроку.
Светлана Олейник и Анна Горская познакомились на курсах для беременных, а через три года открыли центр раннего развития детей «Вавёркi». Как мамы, они протестировали все подобные развивашки в городе. Но, будучи педагогами по образованию, были огорчены тем, что детей по-прежнему обучают «совковым» методом. Девушки
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Ситуация на авторынке, история крупного сервиса кикшеринга и заработок на образовании детей: новости бизнеса за 17-23 апреля 2023 года
Ставки аренды, советы по работе в CRM и правильная работа с командой. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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