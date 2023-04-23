Ситуация на авторынке, история крупного сервиса кикшеринга и заработок на образовании детей: новости бизнеса за 17-23 апреля 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Ставки аренды, советы по работе в CRM и правильная работа с командой. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В начале 2023 года мы уже общались с крупнейшими автодилерами Беларуси, чтобы узнать о реалиях рынка. Тогда все были уверены: спрос на подержанные авто будет расти. Мы решили это проверить и побывали на минском авторынке в Малиновке , чтобы пообщаться с предпринимателями и узнать, как идет торговля машинами с пробегом и другими товарами в условиях кризиса.

Ставки аренды на торговые помещения могут вырасти на 10% , а рост складских запасов будет хорошо влиять на спрос в логистической недвижимости. Кстати, в Беларусь стали в разы чаще возить грузы из Казахстана и Китая , что тоже хорошо для логистики — ведь значит, что грузоперевозки не остановились, а только перераспределяются.

Узнали , какие ИТ-продукты для бизнеса выходят на белорусский рынок.

Полезное для бизнеса

Читайте, как бизнесу покупать и продавать валюту выгодно , быстро, вовремя и с выверенным подходом.

Ликбез по ERP-системам: рассказали, зачем бизнесу их внедрять и к чему готовиться .

Здесь мы описали реальный кейс построения управленческого учета через CRM, а тут — что делать, чтобы у вас постоянно покупали снова.

Рассказываем, как А1 выстраивает работу с командой (спойлер: полезно для любого бизнеса).

Опубликован второй текст о менторском проекте в Клубе Про бизнес. Читайте , чего добились участники и с какими вызовами столкнулись.

Истории бизнеса

Бывший вице-президент авиакомпании S7 Дмитрий Чуйко однажды решил, что хочет заниматься кикшерингом и вместе с тремя коллегами (Егором Баяндиным, Сергеем Лаврентьевым и Олегом Журавлевым) основал стартап. Назвали новую компанию Whoosh — именно такой звук издавал маленький сын Дмитрия, когда катался на самокате. Было страшно, но дело пошло. Даже полетело. Основатели решили сразу строить серьезный бизнес и занялись не просто кикшерингом, а начали разработку собственного софта и электроники. Это позволило работать максимально эффективно, и Whoosh очень быстро стал лидером рынка в России. Дальше компания вышла на рынки Казахстана и Беларуси. Была попытка запуска в Европе, но из-за начала СВО пришлось продать почти готовый бизнес местному игроку. Мы пообщались с Дмитрием о бизнесе , инвестициях и принципах управления персоналом.