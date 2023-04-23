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Сотрудники «МИРа» заложили липовую аллею в Минске

23.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники «МИРа» заложили липовую аллею в Минске
 Фото: МТРК «МИР»

Сотрудники белорусского Представительства телерадиокомпании «Мир» присоединились к республиканскому субботнику. Корреспонденты выбрали особые деревья, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Вместо микрофона лопата. Команда «МИРа» решила сделать город ярче своими руками. Парк Тивали оживленный: детские площадки, зоны для пикников, водоемы, дорожки, которые часто выбирают спортсмены-любители. Приятную прохладу дают клены да березы. Теперь появятся еще и липы.

«У меня был опыт разведения пчел, а любой пчеловод знает, что такое липовый мед, какой он ароматный. Крышечку открываешь – и сразу лето, запах, красота. Когда ко мне приезжают гости, они говорят, что вкуснее чая никогда не пили. Конечно, там король липовый цвет», – говорит заместитель директора Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Мария Янская.

Липы в парках, скверах и дворах – уже традиция. Именно их чаще выбирают для озеленения городов. Деревья устойчивы к высокой концентрации пыли и грязи в воздухе. К климату адаптируются быстро, имеют иммунитет против болезней и вредителей. Корреспонденту Руслану Туркову липы напоминают детство.

«Если все деревья посчитать, то я уже владелец большой школы детей – очень много посадил. Это приятно, когда ты знаешь, что посаженное тобой дерево вырастет и будет приносить пользу. Я устраиваю с детьми велопрогулки. Деревья – это легкие, это всегда хорошо, это зелень, это приятно», – отмечает редактор Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Руслан Турков.

В команде «МИРа» есть сплоченный «Зеленый» тандем. Александра и Игорь работают на посадке деревьев не в первый раз.

«Благодаря нашей телекомпании я узнала, что есть такое явление, как посадка деревьев. Я раньше подобным не занималась. Это физический труд: надо приседать, брать лопату, тянуть тяжесть. Правда, основные тяжелые работы на моем коллеге, а я пока только держу», – поделилась редактор Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Александра Кулакова.

«Здесь узнаешь совсем с другой стороны своих коллег, которых, казалось бы, знаешь уже долго. Здесь абсолютно другая сторона открывается, и это не может не радовать», – отметил ведущий Радио «МИР» в Беларуси Игорь Фадеев.

Еще больше тени в самом оживленном месте парка Тивали. Новая аллея заложена. Это место по праву можно считать «мировым». В прошлом году там уже появилась лавка при«МИР»ения с логотипом телеканала.



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Эти деревья устойчивы к высокой концентрации пыли в воздухе, быстро адаптируются к климату и имеют иммунитет против болезней.
 
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