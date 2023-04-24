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О чем пишут мировые СМИ: эвакуация из Судана и найденный корабль времен Второй мировой войны

24.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Судана эвакуируют иностранных дипломатов и граждан. Спасательные операции провели США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания и Канада, сообщает The Guardian. Представители США заявили о нехватке жизненно важных медикаментов, продовольствия и воды в Судане. В страну направлены эксперты по ликвидации последствий стихийных бедствий. В результате столкновений погибли 420 человек, включая 264 мирных жителей, и свыше 3700 получили ранения.

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Иностранные государства вывозят своих граждан из Судана. У берегов острова Лусон нашли затонувшее во время Второй мировой войны судно.
 
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