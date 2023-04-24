О чем пишут мировые СМИ: эвакуация из Судана и найденный корабль времен Второй мировой войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Судана эвакуируют иностранных дипломатов и граждан. Спасательные операции провели США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания и Канада, сообщает The Guardian . Представители США заявили о нехватке жизненно важных медикаментов, продовольствия и воды в Судане. В страну направлены эксперты по ликвидации последствий стихийных бедствий. В результате столкновений погибли 420 человек, включая 264 мирных жителей, и свыше 3700 получили ранения.

В Южно-Китайском море нашли японское торговое судно, затонувшее во время Второй мировой войны. «Монтевидео Мару» перевозил более 1000 военнопленных из 16 стран, в том числе 850 австралийских военнослужащих, сообщает CNN . Никому из них не удалось выжить. Корабль обнаружили у северо-западного побережья филиппинского острова Лусон на глубине более 4000 метров. Австралийские власти поблагодарили тех, кто принимал участие в поисках, назвав крушение «Монтевидео Мару» одной из самых трагических глав в морской истории Австралии.

В Казахстане введут четырехдневную рабочую неделю. Соответствующее новшество вводится в Трудовой кодекс страны, сообщает «Казахстанская правда» . Четырехдневную рабочую неделю смогут устанавливать по соглашению сторон. При этом ее предполагается чередовать с пятидневной или шестидневной с общим выходным днем в воскресенье. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Социальный кодекс и 3 сопутствующих пакета поправок 20 апреля. Поправки вступят в силу с 1 июля 2023 года.

Белорусские самбисты завоевали 33 медали на молодежном первенстве Европы. Соревнования проходили в Хайфе (Израиль), сообщает БелТА . Выступления проводились в 16 весовых категориях. Ранее в Израиле завершился чемпионат Европы по самбо среди взрослых спортсменов. Белорусская делегация завоевала там 15 медалей. Всего по итогам обоих турниров спортсмены получили 48 наград: 3 золотые, 19 серебряных и 26 бронзовых.