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О чем пишут мировые СМИ: эвакуация из Судана и найденный корабль времен Второй мировой войны
24.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из Судана эвакуируют иностранных дипломатов и граждан. Спасательные операции провели США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания и Канада, сообщает
В Южно-Китайском море нашли японское торговое судно, затонувшее во время Второй мировой войны. «Монтевидео Мару» перевозил более 1000 военнопленных из 16 стран, в том числе 850 австралийских военнослужащих, сообщает
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Иностранные государства вывозят своих граждан из Судана. У берегов острова Лусон нашли затонувшее во время Второй мировой войны судно.
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