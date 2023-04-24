Арина Соболенко уступила в финале турнира WTA-500 в Штутгарте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила в финале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте.

В решающей игре спортсменка встречалась с первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши. Матч завершился со счетом 3:6, 4:6.