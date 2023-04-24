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Арина Соболенко уступила в финале турнира WTA-500 в Штутгарте

24.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила в финале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте.

В решающей игре спортсменка встречалась с первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши. Матч завершился со счетом 3:6, 4:6.

В марте Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Майами. В четвертьфинале вторая ракетка мира проиграла румынской теннисистке Соране Кырсте со счетом 4:6, 4:6.



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В решающей игре спортсменка встречалась с первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши. Матч завершился со счетом 3:6, 4:6.
 
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