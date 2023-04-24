ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Парки аттракционов открылись в Беларуси: как специалисты обеспечивают безопасность?

24.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парки аттракционов открылись в Беларуси: как специалисты обеспечивают безопасность?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске открыли парки аттракционов. Столичные качели и карусели уже готовы к работе: их проверили и отремонтировали. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала об особенностях обслуживания.

Перед каждым запуском аттракциона небольшие наставления для юных посетителей. Ведь задача Анатолия Гавришука – не только поднять настроение детям, но и проследить, чтобы малыши сидели правильно, крепление работало как надо, а дети не испугались перегрузок.

«Мы несем ответственность за здоровье детей, уже начиная с ограждения этого аттракциона. Посторонние предметы запрещены в руках, чтобы находились, очки нужно обязательно снимать, жевательные резинки или во рту что-то должно отсутствовать у детей, иначе ребенок может подавиться», – пояснил дежурный парка аттракционов и игрового оборудования Анатолий Гавришук.

Сегодня в этом столичном парке к кассам длинные очереди. На открытие карусельного сезона приехали со всей страны. На выбор отдыхающих – лодки, американские горки, батуты, вертушки – всего 24 аттракциона как для любителей адреналина, так и для спокойного отдыха.

Самый популярный аттракцион минчан – колесо обозрения. Он же и самый старый. Установили его еще в 60-х, и чтобы на высоте птичьего полета всегда было безопасно, перед открытием сезона проводят генеральную проверку. И каждый день – плановую.

Для этого с утра перед приходом первых посетителей карусель ждет пробный пуск. Специалисты смотрят за движением машины, проверяют электронику, смазывают детали. Затем проверяют работу аттракционов каждый час. Если что-то не так, реагируют оперативно.

«Мы сразу останавливаем аттракцион, вывешивается «технический перерыв», например. Проводятся несколько пробных пусков. Что-то для ремонта, что-то если подмазать, где-то надо смазать или провести какие-то мелкие ремонты. А если что-то такое серьезное, то, конечно, останавливаем аттракцион и делаем ремонт», – рассказал инженер-энергетик службы управления «Городские парки» Эльхан Наджафов.

В этом году жители и гости белорусской столицы смогут обкатать 70 разных каруселей в пяти парках аттракционов. Запускают их постепенно. К концу этой недели будут работать все.

Цены на один прокат на карусели в этом году остались прежними – от 1,5 до 6 белорусских рублей в зависимости от аттракциона. Это от 40-ка до 160-ти рублей российских.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году жители и гости белорусской столицы смогут обкатать 70 разных каруселей в пяти парках аттракционов. Запускают их постепенно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко уступила в финале турнира WTA-500 в Штутгарте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2023
Mir24.TV Belarus
24.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика