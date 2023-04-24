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Парки аттракционов открылись в Беларуси: как специалисты обеспечивают безопасность?
24.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открыли парки аттракционов. Столичные качели и карусели уже готовы к работе: их проверили и отремонтировали. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала об особенностях обслуживания.
Сегодня в этом столичном парке к кассам длинные очереди. На открытие карусельного сезона приехали со всей страны. На выбор отдыхающих – лодки, американские горки, батуты, вертушки – всего 24 аттракциона как для любителей адреналина, так и для спокойного отдыха.
Самый популярный аттракцион минчан – колесо обозрения. Он же и самый старый. Установили его еще в 60-х, и чтобы на высоте птичьего полета всегда было безопасно, перед открытием сезона проводят генеральную проверку. И каждый день – плановую.
Для этого с утра перед приходом первых посетителей карусель ждет пробный пуск. Специалисты смотрят за движением машины, проверяют электронику, смазывают детали. Затем проверяют работу аттракционов каждый час. Если что-то не так, реагируют оперативно.
В этом году жители и гости белорусской столицы смогут обкатать 70 разных каруселей в пяти парках
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В этом году жители и гости белорусской столицы смогут обкатать 70 разных каруселей в пяти парках аттракционов. Запускают их постепенно.
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