Парки аттракционов открылись в Беларуси: как специалисты обеспечивают безопасность?

Сегодня в этом столичном парке к кассам длинные очереди. На открытие карусельного сезона приехали со всей страны. На выбор отдыхающих – лодки, американские горки, батуты, вертушки – всего 24 аттракциона как для любителей адреналина, так и для спокойного отдыха.

Самый популярный аттракцион минчан – колесо обозрения. Он же и самый старый. Установили его еще в 60-х, и чтобы на высоте птичьего полета всегда было безопасно, перед открытием сезона проводят генеральную проверку. И каждый день – плановую.

Для этого с утра перед приходом первых посетителей карусель ждет пробный пуск. Специалисты смотрят за движением машины, проверяют электронику, смазывают детали. Затем проверяют работу аттракционов каждый час. Если что-то не так, реагируют оперативно.

«Мы сразу останавливаем аттракцион, вывешивается «технический перерыв», например. Проводятся несколько пробных пусков. Что-то для ремонта, что-то если подмазать, где-то надо смазать или провести какие-то мелкие ремонты. А если что-то такое серьезное, то, конечно, останавливаем аттракцион и делаем ремонт», – рассказал инженер-энергетик службы управления «Городские парки» Эльхан Наджафов.