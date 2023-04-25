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Кубок президента: хоккейная команда «Металлург» стала чемпионом Беларуси
25.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко посетил финал
По итогам регулярного чемпионата гродненский «Неман» занял второе место. Жлобинский «Металлург» разместился на пятой строчке.
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Поединок стал решающим, седьмым в серии, и прошел в Гродно.
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