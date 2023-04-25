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Кубок президента: хоккейная команда «Металлург» стала чемпионом Беларуси

25.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кубок президента: хоккейная команда «Металлург» стала чемпионом Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко посетил финал белорусской хоккейной экстралиги, передает «МИР 24».

Поединок стал решающим, седьмым в серии, и прошел в Гродно. Хозяева площадки хоккеисты «Немана» встретились со жлобинским «Металлургом». На протяжении игры счет был минимальным 0:1 в пользу команды из Жлобина. Гродненцы едва не сравняли цифры на табло в конце второго периода. Но арбитры после видеопросмотра гол не засчитали: шайба попала в ворота после финальной сирены. Больше «Неману» забить не удалось. В итоге «Металлург» в третий раз стал чемпионом Беларуси.

«Вот и закончилось чудо. Нам эти ребята подарили минуты, часы и дни прекрасного хоккея. Много будет написано и сказано об этой серии и этом матче. Вам скажу огромное спасибо. Вы действительно выдержали рисунок игры. Выполнили задание тренера. Не хватило доли секунды, чтобы этот спектакль был продолжен. На этой арене сегодня были две равных команды. Вы не зря этот хлеб едите. Вы его сегодня отработали», – заявил президент Беларуси.

По итогам регулярного чемпионата гродненский «Неман» занял второе место. Жлобинский «Металлург» разместился на пятой строчке.



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Теги: Гродно
 
 
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Поединок стал решающим, седьмым в серии, и прошел в Гродно.
 
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