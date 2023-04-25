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Люди уходят из «гиперов» в магазины у дома, дискаунтеры и много тратят на корм для кошек и «энергетики»: как будут вести себя потребители в 2023 году

25.04.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Люди уходят из «гиперов» в магазины у дома, дискаунтеры и много тратят на корм для кошек и «энергетики»: как будут вести себя потребители в 2023 году

В 2022 году потребительское поведение заметно изменилось, и процесс этот продолжается в 2023-м. «На корм для домашних питомцев спрос будет в любой кризис», «покупатели уходят из гипермаркетов в магазины „у дома“ и дискаунтеры», «покупают больше сигарет и алкоголя, но и спортивных товаров тоже» — это лишь некоторые яркие тенденции. Как компаниям вести себя в новых условиях, на что бизнесу обратить внимание и на чем сделать акцент? Об этом рассказал «Про бизнес» руководитель компании «Спецсервис Мерчандайзинг» Андрей Ясюкевич.

Люди уходят из «гиперов» в магазины у дома, дискаунтеры и много тратят на корм для кошек и «энергетики»: как будут вести себя потребители в 2023 году
Андрей Ясюкевич
Руководитель трейд-маркетингового агентства «Спецсервис Мерчандайзинг»

— Наше агентство работает в 6 странах — Беларуси, России, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Азербайджане. Сейчас мы замечаем, что потребительское поведение постепенно меняется. Вот наиболее заметные тенденции:

1. Рост интереса покупателей к дискаунтерам

Если раньше мы в основном планировали посещение покупателем гипермаркета, то сейчас на первый план выходят магазины у дома и дискаунтеры (например «Светофор», «Копеечка», «Грошик»). Самая лояльная аудитория этого формата — покупатель, которому цена важнее всего: пенсионеры и студенты, именно на них такие сети делают акцент.

Дискаунтер (от англ. Discount — скидка) — торговая точка, в которой представлен широкий ассортимент товаров по ценам ниже рыночных.

Дискаунтеры бывают разные. Например, есть вид дискаунтеров «Hard» (пример — «Светофор») — когда он находится в удаленных локациях, оформление торгового зала максимально простое с ограниченным ассортиментом и низкой торговой надбавкой.

Мерчандайзинг в магазинах этого формата имеет свою специфику, учитывая «очаговые» покупки покупателя. То есть продается не весь ассортимент, а только 3−4 вида продукции в определенные дни или время. Это важно учитывать при посещении мерчандайзером торговых объектов.

2. Снижение потребления

Средний чек смещается в базовые покупки. В итоге меняется потребительское поведения и покупательские привычки. Покупатель переключается с брендов на СТМ (собственные торговые марки ретейла), на «no name» (незнакомые торговые марки), акционный или промо-товар. Особенно это заметно по направлениям консервации, круп, кондитерских изделий.

Люди уходят из «гиперов» в магазины у дома, дискаунтеры и много тратят на корм для кошек и «энергетики»: как будут вести себя потребители в 2023 году

Для мерчандайзинга это дополнительные возможности улучшения продаж, увеличения доли полки, формирования большого торгового запаса на торговой полке.

3. Переключение покупателей на локальные бренды

В связи с уходом крупных популярных брендов появляется движение крупных сетей по созданию продуктов под собственной торговой маркой, развитию локальных брендов.

Яркий пример — борьба за торговую полку при уходе «Coca-Cola» в России: минимум три сильных бренда в несколько раз увеличили бюджеты, чтобы быть достойно представленными в магазине.

А снековая продукция белорусских брендов вполне успешно конкурирует почти на всех рынках, где мы работаем.

4. Рост интереса к спортивным товарам

Тенденция повышения интереса к спортивным товарам появилась еще во время пандемии: чтобы как-то занять себя дома и из-за невозможности посещения спортзалов, люди стали больше тренироваться самостоятельно.

5. Рост спроса на сигареты и алкогольные напитки

Возможно, это связано с введением частичной мобилизации в Российской Федерации. Мы можем сделать такой вывод благодаря психологической закономерности: когда мы чувствуем стресс, то мы его заедаем. Здесь работает такой же принцип. Это как устраивать «пир вовремя чумы»: мы самостоятельно понижаем свою платежеспособность и стрессоустойчивость, заедая, закуривая и запивая ее.

При этом потребление алкоголя растет именно дома — мало кто идет в клубы или бары, чтобы выпить. Это также связано с неопределенностью ситуации, снижением располагаемых доходов и многими другими факторами.

Люди уходят из «гиперов» в магазины у дома, дискаунтеры и много тратят на корм для кошек и «энергетики»: как будут вести себя потребители в 2023 году

6. Рост потребления «энергетиков»

Энергетики были популярны практически всегда. Это связано с тем, что они относительно недорогие, а их основная целевая аудитория — молодые люди. Эта аудитория постоянно пополняется, а производители выбирают лучшие вкусы, снижают цены и придумывают акции. Думаю, что популярность энергетических напитков в следующем году вырастет еще в несколько раз.

7. Корм для животных всегда в тренде

Потребитель может экономить на себе, но не на домашних питомцах — это при том, что корм, как и все товары, дорожает. Среди домашних животных «доминируют» коты: если для собак выпускают 20 наименований кормов, то для котов — в 4 раза больше.

8. Потребитель «ленится»

Маркетинговые исследования показывают, что потребитель становится более ленивым, не хочет готовить дома. Думаю, что многие заметили, как крупные магазины делают большие категории с готовой едой, которую можно просто подогреть и прямо в магазине пообедать. Этот формат набирает обороты. Постоянно высокий спрос на «заморозку» — блинчики, пельмени.

Люди уходят из «гиперов» в магазины у дома, дискаунтеры и много тратят на корм для кошек и «энергетики»: как будут вести себя потребители в 2023 году

9. Покупатель выбирает удобные «локальные точки»

В регионах, небольших городах достаточно эффективно борются за покупателя «местные магазины», успешно конкурируя с сетевым ретейлом. Почему так происходит? В маленьком магазине знают, что надо именно этим покупателям. Там есть персонализация — все друг друга знают, это еще и место для разговоров, обмена новостями. Продажа даже может идти в долг с записями «в тетрадь».

10. Тактика участников FMCG рынка становится продуманнее

Ключевая особенность на 2023 год FMCG рынка — полная трансформация, которая затронула поведенческий фактор покупателя, ретейл, логистику, производство. Изменяется популярность форматов магазинов, ретейл перестраивает внутренние процессы, зонирование магазинов, ассортиментную матрицу потребления.

Поставщик товара в ретейл для развития собственных продаж и расширения доли присутствия в категории обязан эффективно и своевременно «взаимодействовать с торговой полкой». Товар должен быть всегда в наличии в достаточном количестве, учитывая пиковые нагрузки трафика покупателей.

Для грамотного выполнения этих задач необходимы:

а) ресурс (человеческий, финансовый);

б) экспертиза в области управления мерчандайзингом, коммуникаций с ретейлом, торговый аудит.

Люди уходят из «гиперов» в магазины у дома, дискаунтеры и много тратят на корм для кошек и «энергетики»: как будут вести себя потребители в 2023 году

И если ресурс у многих крупных компаний в наличии, то по другим аспектам часто бывают «прострелы».

Основные моменты, на что бы я обратил внимание:

  • Отсутствие задания мерчандайзингу (базовые цели, метрика успешности и так далее).
  • Неэффективная маршрутизация (удаленность объектов, формат магазина, частота визита в неделю, многозадачность визита).
  • Отсутствие полезных инструментов (специализированное ПО для мерчандайзеров, обучение, онлайн тестирование знаний).
  • Отсутствие должного контроля работы мерчандайзинга в онлайн режиме (5 ключевых параметров, и это не фото «до» и «после»).
  • Своевременная адаптивность к ситуации (новые форматы, стоп отгрузки и т.п.).
  • Отсутствие метрики оценки «необходимости» визита (% от продаж, глубина полки, нормативы по таймингу и прочее).
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В 2022 году потребительское поведение заметно изменилось, и процесс этот продолжается в 2023-м. «На корм для домашних питомцев спрос будет в любой кризис», «покупатели...
 
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