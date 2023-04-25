О чем пишут мировые СМИ: землетрясение в Индонезии и посадка японского модуля на Луну

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У берегов Индонезии около трех часов ночи по местному времени произошло сильное подводное землетрясение. После него временно была объявлена угроза цунами. Толчки ощущались в провинциях Западная Суматра и Северная Суматра, сообщает The Guardian . Магнитуда землетрясения составила 7,1. Также произошло несколько афтершоков. После подземных толчков ученые зафиксировали небольшие волны в прибрежном районе Танах-Бала, но их высота не превысила 11 сантиметров. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Японский космический стартап Ispace станет первой частной компанией, которая отправит посадочный модуль на Луну. Если все пойдет по плану, аппарат Hakuto-R Mission 1 начнет спуск к поверхности спутника 25 апреля в 15:40 по Гринвичу (18:40 по московскому времени), сообщает France 24 . Примерно в 100 километрах над Луной он замедлится, скорректирует скорость и высоту и совершит «мягкую» посадку. В случае возникновения каких-либо затруднений спуск могут перенести на 26 апреля, 1 или 3 мая. Спускаемый аппарат высотой чуть более двух метров и весом 340 килограммов находится на лунной орбите с марта 2023 года. Его запустили в декабре 2022 года на одной из ракет Falcon 9 компании SpaceX.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднимется в мировом рейтинге на рекордное для себя шестое место. Это связано с тем, что четвертая ракетка мира Онс Жабер (Тунис) снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. У Жабер после завершения соревнований «сгорят» 1000 рейтинговых очков, сообщает «Казахстанская правда» . Она уже потеряла три позиции и опустилась на седьмое место. Ранее стало известно, что Рыбакина получила травму бедра и поэтому не сможет принять участие в турнире в Штутгарте.

В Кыргызстане началась Европейская неделя иммунизации. Она проходит под лозунгом ВОЗ «Наверстать упущенное», сообщает 24.kg . Одна из целей программы – решение проблемы снижения уровня вакцинации детей во всем мире. Заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева пояснила, что с 2020 года некоторые дети пропустили одну или несколько доз вакцины, включая противокоревые прививки. Во время недели иммунизации в Кыргызстане будет дополнительно задействовано 76 мобильных бригад для плановой и наверстывающей иммунизации.