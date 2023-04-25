|
О чем пишут мировые СМИ: землетрясение в Индонезии и посадка японского модуля на Луну
25.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У берегов Индонезии около трех часов ночи по местному времени произошло сильное подводное землетрясение. После него временно была объявлена угроза цунами. Толчки ощущались в провинциях Западная Суматра и Северная Суматра, сообщает
Японский космический стартап Ispace станет первой частной компанией, которая отправит посадочный модуль на Луну. Если все пойдет по плану, аппарат Hakuto-R Mission 1 начнет спуск к поверхности спутника 25 апреля в 15:40 по Гринвичу (18:40 по московскому времени), сообщает
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднимется в мировом рейтинге на рекордное для себя шестое место. Это связано с тем, что четвертая ракетка мира Онс Жабер (Тунис) снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. У Жабер после завершения соревнований «сгорят» 1000 рейтинговых очков, сообщает
В Кыргызстане началась Европейская неделя иммунизации. Она проходит под лозунгом ВОЗ «Наверстать упущенное», сообщает
Жители Беларуси смогли наблюдать северное сияние. Явление появилось не только над северными, но и над южными регионами страны, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Японский стартап может стать первой частной компанией, чей модуль совершит посадку на Луне.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)