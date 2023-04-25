Погода в СНГ: в Казахстане горит степь, в Армении готовят защиту для посевов от града

Источник материала: Mir24.TV Belarus

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В Москву ворвался май – до плюс 22 сегодня в российской столице. Но уже завтра ожидается дождь и понижение температуры до 16 градусов. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане сегодня дождливо. В центральной части сгустился туман. Но весна все равно берет свое, температура растет по всей стране. Даже на севере республики – плюс 20, но в прогнозе – шторм. Сильные порывы ветра осложняли работу пожарных на востоке Казахстана. Там загорелся камыш и сухая трава. Возгорание увидели из космоса. К этой системе мониторинга обращаются в периоды высокой пожарной опасности. Подобраться к очагу оказалось непросто: местность болотистая. Огонь распространился на площади в 45 гектаров. Борьбу с ним вели более 60 специалистов. И это не единичный случай. Только за прошлые выходные спасатели выезжали тушить степь больше 20 раз.

«В ветреную погоду жители допускают разведение костров, сжигание травы. Это приводит к серьезным последствиям, загораются дома и хозпостройки. Поэтому рекомендуем соблюдать все меры безопасности в пожароопасный период», – сказала пресс-секретарь департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лискова.