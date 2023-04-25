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Погода в СНГ: в Казахстане горит степь, в Армении готовят защиту для посевов от града
25.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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В Москву ворвался май – до плюс 22 сегодня в российской столице. Но уже завтра ожидается дождь и понижение температуры до 16 градусов. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В Казахстане сегодня дождливо. В центральной части сгустился туман. Но весна все равно берет свое, температура растет по всей стране. Даже на севере республики – плюс 20, но в прогнозе – шторм. Сильные порывы ветра осложняли работу пожарных на востоке Казахстана. Там загорелся камыш и сухая трава. Возгорание увидели из космоса. К этой системе мониторинга обращаются в периоды высокой пожарной опасности. Подобраться к очагу оказалось непросто: местность болотистая. Огонь распространился на площади в 45 гектаров. Борьбу с ним вели более 60 специалистов. И это не единичный случай. Только за прошлые выходные спасатели выезжали тушить степь больше 20 раз.
«В ветреную погоду жители допускают разведение костров, сжигание травы. Это приводит к серьезным последствиям, загораются дома и хозпостройки. Поэтому рекомендуем соблюдать все меры безопасности в пожароопасный период», – сказала пресс-секретарь департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лискова.
В Беларуси почти лето. Воздух прогреется до плюс 20. Жителям уже надоели дожди, но сегодня к осадкам местами добавятся и грозы. Правила поведения в непогоду напоминают спасатели. В сельских домах нужно закрыть окна, двери, дымоходы. Не разговаривать по телефону. Если стихия застала на улице, нужно найти укрытие или лечь на землю. Водителям лучше переждать дождь внутри машины, а велосипедистам стоит остановится и отойти на 30 метров от транспорта.
Армения
Ненастье не покидает Армению. По всей стране – короткие дожди и грозы, а в некоторых регионах к ним добавится град. Стихия за несколько минут может уничтожить посевы и виноградники. Чтобы защитить будущий урожай, спасатели рекомендуют установить противоградовые сети.
Кыргызстан
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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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