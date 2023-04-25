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Белорусские водители электросамокатов и моноколес открыли первый после обновления ПДД сезон
25.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С приходом тепла белорусы пересели на велосипеды, электросамокаты и моноколеса. Этот сезон первый после обновления правил дорожного движения. Изменения вносили осенью. Теперь велосипедистам необязательно спешиваться на переходах. А водителям электросамокатов и моноколес ввели ограничение по скорости – 25 км/ч, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Вместо тесного автобуса – зарядка на свежем воздухе. Плюсы велосипеда Павел Климашкин называет на лету. Каждый день до работы едет на двух колесах. А теперь путь занимает еще меньше времени. «Зебру» можно пересекать в «седле», но со скоростью пешехода. К новым правилам привыкли пока не все.
Изменения коснулись и водителей электросамокатов. В этом сезоне самокат получил новый статус – средство персональной мобильности. Ездить на нем можно либо по велодорожке, либо по тротуару, но никак не по автомобильной дороге.
Только у этой столичной шеринговой компании больше двух с половиной тысяч самокатов по всему Минску. В 90% случаев люди арендуют транспорт для поездки на работу или чтобы добраться до какой-то точки в городе. При этом «погонять» не получится.
Конкуренты самокатов – моноколеса. Каждый сезон таких водителей становится на двадцать процентов больше. Освоение техники занимает всего полтора часа. Дальше – дело практики.
Частые нарушения у велосипедистов – переезд дороги в неположенном месте. У самокатчиков – перевозка двоих пассажиров. Есть и любители экстрима – с алкоголем за рулем.
Электротранспорт заметно разгружает городские потоки, говорят инспекторы. А еще экономит время и бережет окружающую среду.
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Теперь велосипедистам необязательно спешиваться на переходах. А водителям электросамокатов и моноколес ввели ограничение по скорости – 25 км/ч.
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