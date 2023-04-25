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Белорусские водители электросамокатов и моноколес открыли первый после обновления ПДД сезон

25.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские водители электросамокатов и моноколес открыли первый после обновления ПДД сезон
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

С приходом тепла белорусы пересели на велосипеды, электросамокаты и моноколеса. Этот сезон первый после обновления правил дорожного движения. Изменения вносили осенью. Теперь велосипедистам необязательно спешиваться на переходах. А водителям электросамокатов и моноколес ввели ограничение по скорости – 25 км/ч, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Вместо тесного автобуса – зарядка на свежем воздухе. Плюсы велосипеда Павел Климашкин называет на лету. Каждый день до работы едет на двух колесах. А теперь путь занимает еще меньше времени. «Зебру» можно пересекать в «седле», но со скоростью пешехода. К новым правилам привыкли пока не все.

«Люди разные. Обычно все, конечно же, пропускают тебя: сами боятся, когда летит велосипедист. Все-таки это скорость, это сразу же опасность. Но были люди, которые просто игнорируют даже твой звонок на велосипеде сигнальный. Они просто идут по велодорожке и их не волнует то, что ты едешь, то, что они тебе мешают», – отметил велосипедист Павел Климашкин.

Изменения коснулись и водителей электросамокатов. В этом сезоне самокат получил новый статус – средство персональной мобильности. Ездить на нем можно либо по велодорожке, либо по тротуару, но никак не по автомобильной дороге.

Только у этой столичной шеринговой компании больше двух с половиной тысяч самокатов по всему Минску. В 90% случаев люди арендуют транспорт для поездки на работу или чтобы добраться до какой-то точки в городе. При этом «погонять» не получится.

«Скорость наших самокатов ограничена 25 километрами в час. Ограничена она программно, то есть разогнаться более 25 он абсолютно не может. Более того, в городе есть так называемые «тихие зоны», где при въезде самоката в эту зону, он сбрасывает скорость до ограниченной скорости. Наши самокаты – это не средства развлечения и покатушек, это средства последней мили. Это новый городской транспорт», – пояснил заместитель директора шеринговой компании Александр Каледа.

Конкуренты самокатов – моноколеса. Каждый сезон таких водителей становится на двадцать процентов больше. Освоение техники занимает всего полтора часа. Дальше – дело практики.

«Моноколесо – одно из самых безопасных средств передвижения. Но оно становится опасным, когда человек считает себя профессионалом: на ходу достает телефон и начинает печатать смс-ки, тогда он очень уязвим к окружающей среде», – сказал владелец школы обучения езде на моноколесе Игорь Сущенко.

Частые нарушения у велосипедистов – переезд дороги в неположенном месте. У самокатчиков – перевозка двоих пассажиров. Есть и любители экстрима – с алкоголем за рулем.

«При нарушениях действующего законодательства в алкогольном опьянении на средствах персональной мобильности граждане будут привлекаться в качестве пешеходов по административной ответственности. Ответственность наступает до 20 базовых – это штраф», – отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

Электротранспорт заметно разгружает городские потоки, говорят инспекторы. А еще экономит время и бережет окружающую среду.

В Беларуси для средств персональной мобильности ввели и ограничение по возрасту. По городу ездить на них можно только с 14 лет. Что касается других стран СНГ, в Кыргызстане, например, нет ограничений по скорости для электросамокатов и моноколес. А вот в Казахстане лимит установлен до 25 километров в час.



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Теги: Минск
 
 
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Теперь велосипедистам необязательно спешиваться на переходах. А водителям электросамокатов и моноколес ввели ограничение по скорости – 25 км/ч.
 
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